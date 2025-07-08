Мои заказы

По следам Петра I: Кронштадт - Выборг - Шлиссельбург

Приглашаем вас в путешествие, которое окунет вас в эпоху Петра Великого! Откройте для себя самые значимые места, связанные с жизнью и деятельностью великого реформатора. Кронштадт — город-морская крепость, который стал
важной базой для российского флота. Вы увидите величественный Морской собор и узнаете историю создания этого уникального города. Выборг — жемчужина севера, где сочетаются русская и финская культура. Пройдитесь по старинным улочкам, посетите великолепный Выборгский замок и парк Монрепо. Шлиссельбург и крепость Орешек — путешествие в прошлое Приневских земель. Посетите городок, расположенный на берегу Невы у её истока из Ладожского озера.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Встречает Петербург».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».

Город на острове Котлин, история которого началась с крепости на воде – форта Кроншлот.

Посетим жемчужину Кронштадта – Морской Никольский собор: последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи.

13:00 Обед за доп. плату

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Библиотека – это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада).

А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку» и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга.

Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок – символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

19:00 Размещение.

Свободное время.

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

2 день

Экскурсия по парку Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице«Выборг».

09:30 Экскурсия по парку Монрепо.

Парк Монрепо – это уникальный гармоничный союз природы и человека.

В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды – античные, скандинавские и карельские.

Наше путешествие по парку Монрепо пройдёт в обрамлении живописных гранитных скал, покрытых мхами и лишайниками, в многообразии сочных красок и незабываемых ароматов цветов-однолетников.

12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на фабрике кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».

Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед за доп. плату

16:00 Участие в интерактивной программе «Усадебный крендель».

Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург.

Прибытие ориентировочно в 21:00 на Московский вокзал, ст. м. «Площадь Восстания».

Самостоятельное заселение в гостиницу.

3 день

Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по крепости Орешек

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц, табличка «Встречает Петербург».

Отъезд от базовых гостиниц.

Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из гостиниц «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Стремянная», «Невский берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Эмеральд»).

09:30 Автобусная экскурсия в Шлиссельбург.

Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек. Она же – Нотебург и Шлиссельбург.

Почему так много названий? Кто её основал, и кому она принадлежала? Об этом узнаем по дороге к крепости.

11:30 Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I, огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы, памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петропавловской крепости.

12:00 Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 мин.).

12:30 Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России.

Вы узнаете, какие важнейшие исторические события разворачивались на маленьком Ореховом острове, который имел важное стратегическое значение.

Победу над шведами здесь Пётр I описал так: «… зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…». Благодаря этому был открыт путь к Балтийскому морю и стало возможным рождение нового города – Санкт-Петербурга.

13:30 Свободное время в крепости.

14:30 Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.

15:00 Обед в кафе города за доп. плату.

16:00 Отправление в Петербург.

18:00 Окончание программы в центре у Московского вокзала, ст. м. «Площадь Восстания» напротив гостиницы «Октябрьская».

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле по маршруту.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Выборг 3* (Выборг), завтрак «шведский стол» + Россия 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Эконом + Стандартный
02.05.251895023250
13.06.251945024300
05.07.251945024300
02.08.251895023250
16.08.251895023250
13.09.251835022100

Выборг 3* (Выборг), завтрак «шведский стол» + Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Эконом + Стандартный
02.05.251960024550
13.06.252045026300
05.07.252045026300
02.08.251985025050
16.08.251985025050
13.09.251940024150

Дружба 3* (Выборг), завтрак «шведский стол» + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
02.05.252080025900

Дружба 3* (Выборг), завтрак «шведский стол» + Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
02.05.252125026400
13.06.252200027900
05.07.252200027900
02.08.252200027900
16.08.252200027900
13.09.252125026400

Пакет питания: 3 обеда – 2850 руб.

Скидка детям до 16 лет: 800 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.

Цены уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Октябрьская 4

1 ночь

Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.

В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Cronwell Inn Стремянная 4

1 ночь

Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга

Новотель 4

1 ночь

Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.

Россия 3

1 ночь

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере.

Гостиница Выборг

1 ночь

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Гостиница Дружба Выборг

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, в гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • 3 обеда - 2850 руб
  • Ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменены экскурсии?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
8 июл 2025
Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.
Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.Прекрасный насыщенный тур, много интересной информации, профессиональные гиды, спасибо.

Тур входит в следующие категории Выборга

