Вас ждет прогулка по Кронштадту, дух Средневековья на Замковом острове, улочки Старого города Выборга,
Программа тура по дням
Кронштадт. Выборг. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Кронштадт.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).
15:30 Размещение.
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь).
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Посещение усадьбы Бюргера
Завтрак в ресторане гостиницы.
- 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба»,
- 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,
- 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».
09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).
16:00 Участие в программе «Усадебный крендель» в музее кренделя.
Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга, погружение в историю древних монашеских орденов, дегустация глёга и кренделя. После программы вы можете самостоятельно посетить усадьбу бюргера, где продаются книги, сувениры и путеводители с картой Выборга. Там же обитают куклы хозяев Каретника и ведьмы Лоухи, с которыми можно сфотографироваться.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
Карелия. Рускеала
Завтрак ланч-бокс (необходимо заказать его накануне на ресепшне).
Освобождение номеров.
Самостоятельный отъезд от ж/д вокзала в Сортавалу (вокзал в пешей доступности – 400 м. от «Дружбы», 540 м. от «Выборга», 850 м. от «Виктории»).
В 07:25 выезд на «Ласточке», прибытие в 10:20 в г. Сортавалу.
10:20 Встреча с гидом с табличкой на ж/д вокзале города Сортавала, чтобы положить багаж в автобус. Пересадка на «Ретропоезд».
Внимание: В случае отсутствия билетов на «Ретропоезд» на станции «Сортавала» Вас встретит гид с номером автобуса из СМС, которое будет отправлено вам вечером накануне выезда. Далее вы отправитесь в горный парк «Рускеала» на автобусе.
10:50 Отправление из Сортавалы на «Ретропоезде» в Горный Парк Рускеала.
Посадка производится на ж/д станции Сортавала.
Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России, прикоснуться к истории.
12:00 Прибытие на станцию «Рускеала».
На железнодорожной станции вас встретит гид с номером автобуса из СМС, которое будет отправлено вечером накануне выезда, и проводит к месту начала экскурсии.
12:00 Горный парк Рускеала.
Экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка - Мраморный каньон.
15:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов (вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию 400 р.)
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки-каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
15:45 Сбор группы и отправление автобуса к деревне викингов.
16:15 Посещение комплекса «Бастионъ» или «Svartbjornborg» («Крепость черного медведя») — это музей живой истории, посвященный эпохе викингов. Его территория более 1 га! Вас ждет полноценное реконструированное поселение древних мореходов, которое нельзя назвать обычным музеем: все экспонаты здесь можно использовать, ни один из них не находится под стеклом.
17:45 Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
18:20 Сбор группы и отправление к вокзалу г. Сортавала.
18:45 Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург.
По окончании программы гид проводит на вокзал, откуда Вы с комфортом доберетесь в Санкт-Петербург на поезде "Ласточка".
22:43 Прибытие на Финляндский вокзал.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|01.06.24-24.08.24 (завтрак)
|22000
|21200
|26400
|22900
|21800
|28300
|01.06.24-24.08.24 (завтрак+обед)
|23800
|23000
|28200
|24700
|23600
|30100
|Улучшенный с видом на залив
|01.06.24-24.08.24 (завтрак)
|24200
|22700
|30900
|01.06.24-24.08.24 (завтрак+обед)
|26000
|24500
|32700
*Количество доп. кроватей в гостинице «Дружба» ограничено, ставится по предварительной заявке.
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
Скидка школьникам: 1000 руб.
Скидка пенсионерам, студентам: 800 руб.
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна, в гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 2 обеда, если выбран тариф с обедами
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Ж/д билеты на "Ласточке" Выборг-Сортавала и Сортавала-СПБ, и "Ретропоезд" Сортавала-Рускеала
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины), турменю 900 рублей - 1 день, для тех, кто выбрал тариф без обедов
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки детям?
Скидка школьникам: 1000 руб.
Скидка пенсионерам, студентам: 800 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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