Семейные развлекательные экскурсии Выксы

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Выксе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
11 дек в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Вообще не ожидали увидеть и узнать столько всего интересного в небольшом городе, о котором едва ли слышали до этого
  • С
    Сергей
    21 сентября 2025
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько
    читать дальше

    интересно всё то, о чём она говорит. Считаем, что нам очень повезло, что мы имели возможность взаимодействовать с таким замечательным гидом.

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
  • А
    Анна
    4 июля 2025
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия и прекрасный город. Можно сказать, что Выкса - образец для небольших городов России. Безусловно, это во многом происходит
    читать дальше

    благодаря собственнику завода, его заботливому отношению к людям и к месту. Город чистый, аккуратный, есть места для отдыха, современные пространства, прекрасный парк с дендрарием (а дендрарий - это дорогое удовольствие), полноценный стадион с новыми площадками, музеи, малые городские формы, арт-дизайн. За 3 часа экскурсии успели многое посмотреть и прогуляться.

  • А
    Алексей
    25 июня 2025
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Спасибо за интересный рассказ о Выксе! Александр прекрасно знает историю и современность своего города и умеет рассказать о них.
  • Н
    Надежда
    12 июня 2025
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Были одним днём в Выксе на экскурсии Александра, и ни секунды не пожалели, что выбрали именно этот город и нашего
    читать дальше

    гида из всех возможных вариантов. Александр прекрасный рассказчик, большой знаток и фанат своего дела, показал нам город в разных его ипостасях - и в исторической, и в современной перспективе, и с фактами, и с легендами этого места, так что все слушатели - а аудитория была разновозрастной, от 8 до 78 лет - абсолютно все были довольны и впечатлены, и после возвращения домой из поездки по Владимирской и Нижегородской областям в первую очередь вспоминают впечатления из экскурсии Александра. И это несмотря на то, что погода приготовила нам испытания и начался дождь, который упорно пытался помешать пешеходной части экскурсии. Но Александр помог раздобыть дождевики, выстроил маршрут согласно экстремальным обстоятельствам и мы смогли посетить все точки маршрута, несмотря ни на что. Рекомендуем Александра и Выксу для любителей истории, самобытной культуры русских городов и поездок по родному краю.

  • О
    Ольга
    15 декабря 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Одна из лучших экскурсий за много лет путешествий. Елена- блестящий краевед и рассказчик с энциклопедическими знаниями, очень увлеченный специалист, прекрасная
    читать дальше

    речь. Браво! Узнали массу интересной информации, на любой вопрос получали грамотный подробный ответ. Экскурсия проходит и по историческим местам, и по парку, музею, Иверскому монастырю. Везде необыкновенно увлекательный рассказ, отличный маршрут, улица чередовалась с помещением, что актуально зимой. Пока ехали по городу в монастырь, было чувство, что Елена может рассказать историю о каждом здании на любой улице. По мнению ее коллег(!), это один из лучших гидов в городе. Елена, огромная благодарность от всей нашей группы! Очень рады, что записались именно к Вам!

  • О
    Ольга
    15 ноября 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках погуляли. Александр очень знающий
    читать дальше

    экскурсовод и приятный человек. Отвечал на все возникающие вопросы, рассказал очень много и интересно. По нашей просьбе организовал нам мастер-класс. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо большое!

  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы очень благодарны Александру за оригинальный и творческий подход к знакомству с городом
  • M
    Marina
    12 августа 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город имеет такую историю. Впечатлил сохранившийся парк со времен Баташевых. С удовольствием провели время в компании Александра.
  • Д
    Дарья
    26 июля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Экскурсия была интересна и детям и взрослым. Когда у нас возникали вопросы, мы задавали их, и Александр всегда отвечал и дальше рассказывал, не сбиваясь!
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Большое спасибо Александру. Было очень интересно, узнали много неизвестного о городе в котором живём. Очень интересный собеседник. Всем рекомендую
  • Я
    Яна
    23 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень содержательно, интересно!
    Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца.
    Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
  • А
    Алексей
    12 июля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    всем кто хочет знать больше об истории и своей стране будет интересно его посещение. а ещё люди познакомятся с героями
    читать дальше

    РОССИИ которые за счет своего труда и знаний заболоченную местность превратили в город-сад. А в дальнейшем на територии города построили огромный и красивейший монастырь.

  • Е
    Елизавета
    11 июля 2024
    Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
    Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
    читать дальше

    Музей ВМЗ может похвастаться прекрасными артефактами чугунно-литейной промышленности и не только, хорошо представлена вся история в лицах и событиях. Елена сама в определенной степени создатель и хранитель этого прекрасного музейно-исторического наследия. Город оставил очень приятные впечатления, много интересных общественных пространств, продолжает благоустраиваться и развиваться.

  • А
    Александра
    23 июня 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Очень понравился маршрут: сначала гуляли, затем прокатились по городу. Александр прекрасно владеет материалом, увлекательно и с юмором рассказал про историю города, арт-объекты, современную Выксу. После экскурсии вернулись в самые понравившиеся места.
  • В
    Валентина
    14 апреля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
  • И
    Игорь
    29 февраля 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
  • П
    Полина
    3 января 2024
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
    читать дальше

    как никогда кстати. Александр - настоящий знаток города, в экстремальных условиях ему удалось познакомить нас с Выксой, её историей и современностью. Нам захотелось побывать в замечательной Выксе ещё раз, особенно летом, чтобы насладиться красотой прудов и замечательного парка с нежным названием" Лебединый рай". Глубочайшее уважание и признание выксунцам, которые берегут свой город и трудятся для его настоящего и будущего!!!

  • Н
    Никита
    14 ноября 2023
    Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
    Благодарю Александра за прекрасную экскурсию по чудесному городу Выкса! Изначально я ехал в Выксу со смешанными чувствами и без особых
    читать дальше

    надежд на яркие впечатления… Но именно благодаря Александру все изменилось на 180 градусов! Человек увлечен своим делом, знает и любит свой город. Но, главное - умеет влюбить в него и гостей! Теперь хочется вернуться и продолжить открывать для себя этот невероятный и самобытный город, наслаждаясь его ритмом и особым духом! Выкса - это то место, в котором начинаешь видеть позитив даже там, где, казалось бы, его и быть не может… Если сомневаетесь, то не сомневайтесь! Скорее приезжайте в Выксу и открывайте её для себя! И Александр вам гарантированно в этом поможет!

