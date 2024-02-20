Выксунский завод ОМК - одно из крупнейших российских производств, доступное для посещения с 14 лет.
Здесь можно увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями.
Экскурсия включает посещение действующих
Здесь можно увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями.
Экскурсия включает посещение действующих
5 причин купить эту экскурсию
- 🔧 Увидеть процесс производства труб большого диаметра
- 🌟 Познакомиться с современными технологиями
- 🏭 Посетить действующие цеха завода
- 🎨 Увидеть образцы индустриального стрит-арта
- 📅 Записаться заранее для гарантированного посещения
Лучшее время для посещения
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Экскурсия на Выксунский завод ОМК доступна круглый год. В любое время года вы сможете увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями. Записывайтесь заранее для гарантированного посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Выксунский завод ОМК
- Металлургический комплекс СТАН-5000
- Литейнопрокатный цех
- Колёсопрокатный цех
Описание экскурсии
Как это работает
Хотите отправиться на МКС? На Выксунском заводе ОМК есть комплекс с таким названием. И хоть это не привычная многим «международная космическая станция», а «металлургический комплекс СТАН-5000», по своему размаху завод способен составить конкуренцию космическому предприятию. Вы побываете в действующих цехах, познакомитесь с условиями работы и возможностями профессионального развития современных металлургов. Увидите образцы промышленного производства — и современного искусства.
Вы узнаете
- Историю города Выксы через жизнь градообразующего предприятия
- Как производят стальной лист шириной 5000 миллиметров
- Из каких труб строят крупнейшие в мире магистральные газо- и нефтепроводы
- Какие трубы нужны для атомной энергетики
- Что такое «сляб», «раскат» и «русский размер».
- Как происходит проверка внутреннего качества стальных листов
- Особенности механизмов, двигающих 20-тонные стальные листы
- Уникальность работы установки ускоренного охлаждения
- Как правильно упаковать трубу
Организационные детали
- Завод — действующее предприятие, допускаются участники строго 14+
- Записываться на экскурсию надо не позднее 5 дней до обозначенной даты. Это необходимо для проверки оформления пропусков на завод. Я свяжусь с вами заранее и уточню ваши паспортные данные.
- Экскурсия в цехах проходит с радиогидами. Несмотря на шум установок, вы будете прекрасно слышать рассказ гида!
- Если в день вашего приезда доступ в цех будет ограничен, то мы можем пройти в литейнопрокатный или колёсопрокатный цех. Везде вас ждет огненное зрелище!
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость 15 000 ₽ за группу до 10 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Выксунского завода ОМК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Выксе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провели экскурсии для 18 туристов
Мы — команда гидов Объединенной металлургической компании Елизавета и Александр. Мы обожаем Выксу и с радостью знакомим всех с его главной достопримечательностью — Выксунским металлургическим заводом. Вместе с нашим гостями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы
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а
супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
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Входит в следующие категории Выксы
3000 ₽ за человека