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Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»

Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Выксунский завод ОМК - одно из крупнейших российских производств, доступное для посещения с 14 лет.

Здесь можно увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями.

Экскурсия включает посещение действующих
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цехов, где вы узнаете, как производят стальной лист шириной 5000 мм, из каких труб строят магистральные газо - и нефтепроводы, и какие трубы нужны для атомной энергетики. Также вы увидите уникальные механизмы и узнаете, как проверяют качество стальных листов.

Экскурсия проводится с радиогидами, что позволяет прекрасно слышать рассказ гида даже в шумных цехах

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔧 Увидеть процесс производства труб большого диаметра
  • 🌟 Познакомиться с современными технологиями
  • 🏭 Посетить действующие цеха завода
  • 🎨 Увидеть образцы индустриального стрит-арта
  • 📅 Записаться заранее для гарантированного посещения

Лучшее время для посещения

янв
фев
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Экскурсия на Выксунский завод ОМК доступна круглый год. В любое время года вы сможете увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями. Записывайтесь заранее для гарантированного посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»

Что можно увидеть

  • Выксунский завод ОМК
  • Металлургический комплекс СТАН-5000
  • Литейнопрокатный цех
  • Колёсопрокатный цех

Описание экскурсии

Как это работает

Хотите отправиться на МКС? На Выксунском заводе ОМК есть комплекс с таким названием. И хоть это не привычная многим «международная космическая станция», а «металлургический комплекс СТАН-5000», по своему размаху завод способен составить конкуренцию космическому предприятию. Вы побываете в действующих цехах, познакомитесь с условиями работы и возможностями профессионального развития современных металлургов. Увидите образцы промышленного производства — и современного искусства.

Вы узнаете

  • Историю города Выксы через жизнь градообразующего предприятия
  • Как производят стальной лист шириной 5000 миллиметров
  • Из каких труб строят крупнейшие в мире магистральные газо- и нефтепроводы
  • Какие трубы нужны для атомной энергетики
  • Что такое «сляб», «раскат» и «русский размер».
  • Как происходит проверка внутреннего качества стальных листов
  • Особенности механизмов, двигающих 20-тонные стальные листы
  • Уникальность работы установки ускоренного охлаждения
  • Как правильно упаковать трубу

Организационные детали

  • Завод — действующее предприятие, допускаются участники строго 14+
  • Записываться на экскурсию надо не позднее 5 дней до обозначенной даты. Это необходимо для проверки оформления пропусков на завод. Я свяжусь с вами заранее и уточню ваши паспортные данные.
  • Экскурсия в цехах проходит с радиогидами. Несмотря на шум установок, вы будете прекрасно слышать рассказ гида!
  • Если в день вашего приезда доступ в цех будет ограничен, то мы можем пройти в литейнопрокатный или колёсопрокатный цех. Везде вас ждет огненное зрелище!
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость 15 000 ₽ за группу до 10 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее Выксунского завода ОМК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваша команда гидов в Выксе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провели экскурсии для 18 туристов
Мы — команда гидов Объединенной металлургической компании Елизавета и Александр. Мы обожаем Выксу и с радостью знакомим всех с его главной достопримечательностью — Выксунским металлургическим заводом. Вместе с нашим гостями
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мы попадаем в самое сердце завода и рассказываем об особенностях технологического процесса. Приезжайте! Мы докажем, что необязательно ехать на Камчатку, чтобы увидеть лаву, стекающую с жерла вулкана. До встречи в Выксе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы
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- рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками).
Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))

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а
супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
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