Елизавета — ваша команда гидов в Выксе

Мы — команда гидов Объединенной металлургической компании Елизавета и Александр. Мы обожаем Выксу и с радостью знакомим всех с его главной достопримечательностью — Выксунским металлургическим заводом. Вместе с нашим гостями мы попадаем в самое сердце завода и рассказываем об особенностях технологического процесса. Приезжайте! Мы докажем, что необязательно ехать на Камчатку, чтобы увидеть лаву, стекающую с жерла вулкана. До встречи в Выксе!

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