Увидеть масштаб деятельности предприятия и процесс изготовления труб «русского» размера
Выксунский завод ОМК — одно из крупнейших российских производств, на которое может попасть любой человек от 14 лет! Здесь вы станете свидетелями космических технологий и проследите цепочку производства «от руды до трубы».
Перед вами откроется эпическая картина современной индустрии — и не менее вдохновляющие картины в стиле индустриального стрит-арта.
Перед вами откроется эпическая картина современной индустрии — и не менее вдохновляющие картины в стиле индустриального стрит-арта.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
22
окт
окт
25
окт
окт
28
окт
окт
5
ноя
ноя
12
ноя
ноя
18
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Как это работает
Хотите отправиться на МКС? На Выксунском заводе ОМК есть комплекс с таким названием. И хоть это не привычная многим «международная космическая станция», а «металлургический комплекс СТАН-5000», по своему размаху завод способен составить конкуренцию космическому предприятию. Вы побываете в действующих цехах, познакомитесь с условиями работы и возможностями профессионального развития современных металлургов. Увидите образцы промышленного производства — и современного искусства.
Вы узнаете
- Историю города Выксы через жизнь градообразующего предприятия
- Как производят стальной лист шириной 5000 миллиметров
- Из каких труб строят крупнейшие в мире магистральные газо- и нефтепроводы
- Какие трубы нужны для атомной энергетики
- Что такое «сляб», «раскат» и «русский размер».
- Как происходит проверка внутреннего качества стальных листов
- Особенности механизмов, двигающих 20-тонные стальные листы
- Уникальность работы установки ускоренного охлаждения
- Как правильно упаковать трубу
Организационные детали
- Завод — действующее предприятие, допускаются участники строго 14+
- Записываться на экскурсию надо не позднее 5 дней до обозначенной даты. Это необходимо для проверки оформления пропусков на завод. Я свяжусь с вами заранее и уточню ваши паспортные данные.
- Экскурсия в цехах проходит с радиогидами. Несмотря на шум установок, вы будете прекрасно слышать рассказ гида!
- Если в день вашего приезда доступ в цех будет ограничен, то мы можем пройти в литейнопрокатный или колёсопрокатный цех. Везде вас ждет огненное зрелище!
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость 12 000 рублей за группу до 10 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в музее Выксунского завода ОМК
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Выксе
Мы — команда гидов Объединенной металлургической компании Елизавета и Александр. Мы обожаем Выксу и с радостью знакомим всех с его главной достопримечательностью — Выксунским металлургическим заводом. Вместе с нашим гостями мы попадаем в самое сердце завода и рассказываем об особенностях технологического процесса. Приезжайте! Мы докажем, что необязательно ехать на Камчатку, чтобы увидеть лаву, стекающую с жерла вулкана. До встречи в Выксе!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выксы
Для пенсионеров
Летние
Для студентов
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании