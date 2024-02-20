Выксунский завод ОМК - одно из крупнейших российских производств, доступное для посещения с 14 лет.Здесь можно увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями.Экскурсия включает посещение действующих

цехов, где вы узнаете, как производят стальной лист шириной 5000 мм, из каких труб строят магистральные газо - и нефтепроводы, и какие трубы нужны для атомной энергетики. Также вы увидите уникальные механизмы и узнаете, как проверяют качество стальных листов. Экскурсия проводится с радиогидами, что позволяет прекрасно слышать рассказ гида даже в шумных цехах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия на Выксунский завод ОМК доступна круглый год. В любое время года вы сможете увидеть процесс производства труб большого диаметра и познакомиться с современными технологиями. Записывайтесь заранее для гарантированного посещения.

Сейчас август — это идеальное время.