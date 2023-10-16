Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»

Увидеть масштаб деятельности предприятия и процесс изготовления труб «русского» размера

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Выксунский завод ОМК — одно из крупнейших российских производств, на которое может попасть любой человек от 14 лет! Здесь вы станете свидетелями космических технологий и проследите цепочку производства «от руды до трубы».

Перед вами откроется эпическая картина современной индустрии — и не менее вдохновляющие картины в стиле индустриального стрит-арта.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как это работает

Хотите отправиться на МКС? На Выксунском заводе ОМК есть комплекс с таким названием. И хоть это не привычная многим «международная космическая станция», а «металлургический комплекс СТАН-5000», по своему размаху завод способен составить конкуренцию космическому предприятию. Вы побываете в действующих цехах, познакомитесь с условиями работы и возможностями профессионального развития современных металлургов. Увидите образцы промышленного производства — и современного искусства.

Вы узнаете

  • Историю города Выксы через жизнь градообразующего предприятия
  • Как производят стальной лист шириной 5000 миллиметров
  • Из каких труб строят крупнейшие в мире магистральные газо- и нефтепроводы
  • Какие трубы нужны для атомной энергетики
  • Что такое «сляб», «раскат» и «русский размер».
  • Как происходит проверка внутреннего качества стальных листов
  • Особенности механизмов, двигающих 20-тонные стальные листы
  • Уникальность работы установки ускоренного охлаждения
  • Как правильно упаковать трубу

Организационные детали

  • Завод — действующее предприятие, допускаются участники строго 14+
  • Записываться на экскурсию надо не позднее 5 дней до обозначенной даты. Это необходимо для проверки оформления пропусков на завод. Я свяжусь с вами заранее и уточню ваши паспортные данные.
  • Экскурсия в цехах проходит с радиогидами. Несмотря на шум установок, вы будете прекрасно слышать рассказ гида!
  • Если в день вашего приезда доступ в цех будет ограничен, то мы можем пройти в литейнопрокатный или колёсопрокатный цех. Везде вас ждет огненное зрелище!
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость 12 000 рублей за группу до 10 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в музее Выксунского завода ОМК
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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