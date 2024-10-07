Мои заказы

Необычные экскурсии по Выксе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Выксе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Сегодня в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анна
    7 октября 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
    читать дальше

    жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками).
    Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))

Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Необычные»

