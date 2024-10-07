Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Сегодня в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
2000 ₽ за человека
- аанна7 октября 2024супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ННастя21 февраля 2024У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
