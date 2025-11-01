читать дальше

гида из всех возможных вариантов. Александр прекрасный рассказчик, большой знаток и фанат своего дела, показал нам город в разных его ипостасях - и в исторической, и в современной перспективе, и с фактами, и с легендами этого места, так что все слушатели - а аудитория была разновозрастной, от 8 до 78 лет - абсолютно все были довольны и впечатлены, и после возвращения домой из поездки по Владимирской и Нижегородской областям в первую очередь вспоминают впечатления из экскурсии Александра. И это несмотря на то, что погода приготовила нам испытания и начался дождь, который упорно пытался помешать пешеходной части экскурсии. Но Александр помог раздобыть дождевики, выстроил маршрут согласно экстремальным обстоятельствам и мы смогли посетить все точки маршрута, несмотря ни на что. Рекомендуем Александра и Выксу для любителей истории, самобытной культуры русских городов и поездок по родному краю.