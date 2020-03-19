Заразилось 606 +55

Умерло 4

Выздоровело 139 +19

Болеют сейчас 463 +36

Летальность 0.66% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Якутии, включая Якутск, находится 0.26%, 606 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 139 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 463 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Якутске и Якутии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Якутии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.38 раза в Якутии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Якутии

Карта распространения коронавируса в Якутии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Якутии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Якутии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 606 +55+10% 4 139 +19+16% ▲ 463+36 11 мая 2020 551 +41+8% 4 120 +14+13% ▲ 427+27 10 мая 2020 510 +33+7% 4 106 +23+28% ▲ 400+10 9 мая 2020 477 +40+9% 4 83 +17+26% ▲ 390+23 8 мая 2020 437 +52+14% 4 66 ▲ 367+52 7 мая 2020 385 +37+11% 4 66 +20+43% ▲ 315+17 6 мая 2020 348 +17+5% 4 46 +2+5% ▲ 298+15 5 мая 2020 331 +20+6% 4 44 +1+2% ▲ 283+19 4 мая 2020 311 +29+10% 4 43 +4+10% ▲ 264+25 3 мая 2020 282 +19+7% 4 +1+33% 39 +4+11% ▲ 239+14 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Якутии по дням