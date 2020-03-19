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Последние новости коронавируса в Якутии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 606+55
  • Умерло 4
  • Выздоровело 139+19
  • Болеют сейчас 463+36
  • Летальность 0.66%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Якутии, включая Якутск, находится 0.26%, 606 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 139 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 463 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Якутске и Якутии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Якутии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.38 разав Якутии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Якутии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Якутии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Якутии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Якутии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020606+55+10%4139+19+16%463+36
11 мая 2020551+41+8%4120+14+13%427+27
10 мая 2020510+33+7%4106+23+28%400+10
9 мая 2020477+40+9%483+17+26%390+23
8 мая 2020437+52+14%466367+52
7 мая 2020385+37+11%466+20+43%315+17
6 мая 2020348+17+5%446+2+5%298+15
5 мая 2020331+20+6%444+1+2%283+19
4 мая 2020311+29+10%443+4+10%264+25
3 мая 2020282+19+7%4+1+33%39+4+11%239+14
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Якутии по дням

Якутия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Якутии

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
РБК
06.05.2020 00:33
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
РБК
02.05.2020 20:08
В посте говорилось, что на Чаяндинском месторождении заразились COVID-19 почти 3,5 тыс. человек. В правительстве Якутии эти данные назвали неподтвержденными: по данным Роспотребнадзора, заражены 39 работников Чаянды
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом
Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом
lenta.ru
02.05.2020 13:59
Треть вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии заразились коронавирусом. В общей сложности там работает порядка девяти тысяч сотрудников. С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения COVID-19. Вахтовики бунтовали из-за условий проживания.
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
lenta.ru
30.04.2020 15:14
Рабочие с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста из-за плохих условий труда и эпидемии коронавируса. Вахтовики стояли на въезде в поселок «71-километр» сутки — с 27 по 28 апреля. Они пообещали прекратить забастовку, если руководство выполнит их условие.
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
РБК
29.04.2020 18:51
На Чаяндинском месторождении находятся более 10 тыс. человек, и первые данные сплошного забора анализов свидетельствуют, что многие из них могут быть заражены COVID-19, сообщил РБК глава Якутии Айсен Николаев
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
РБК
29.04.2020 15:25
Правительство внесло изменения в правила вахтовых работ на фоне заражения вахтовиков в различных регионах и акции протеста в Якутии
Бунтом рабочих на базе «Газпрома» занялась прокуратура
Бунтом рабочих на базе «Газпрома» занялась прокуратура
lenta.ru
29.04.2020 12:36
Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского месторождения, которое является базой для поставок по «Силе Сибири». Накануне в социальных сетях появились сообщения о бунте в поселке, где проживают рабочие. Они возмущались отсутствием борьбы с коронавирусом и питанием.
Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»
Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков с базы «Газпрома»
lenta.ru
29.04.2020 09:05
Стала известна судьба рабочих с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, их начнут вывозить оттуда в ближайшее время. Вахтовики, у которых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель будут находиться в обсерваторах.
Что случилось за день. Главные новости РБК
Что случилось за день. Главные новости РБК
РБК
28.04.2020 19:00
Путин продлил нерабочий период, вахтовики в Якутии вышли на протест из-за коронавируса, Кремль ответил на прогноз о скатывании среднего класса в бедность, Чигиринский вступил в спор Батуриных; главные новости — в обзоре РБК
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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