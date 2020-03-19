Последние новости коронавируса в Якутии на сегодня со статистикой
Заразилось 606+55
Умерло 4
Выздоровело 139+19
Болеют сейчас 463+36
Летальность 0.66%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Якутии, включая Якутск, находится 0.26%, 606 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 139 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 463 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Якутске и Якутии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Якутии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Якутии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Якутии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Якутии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
606+55+10%
4
139+19+16%
▲463+36
11 мая 2020
551+41+8%
4
120+14+13%
▲427+27
10 мая 2020
510+33+7%
4
106+23+28%
▲400+10
9 мая 2020
477+40+9%
4
83+17+26%
▲390+23
8 мая 2020
437+52+14%
4
66
▲367+52
7 мая 2020
385+37+11%
4
66+20+43%
▲315+17
6 мая 2020
348+17+5%
4
46+2+5%
▲298+15
5 мая 2020
331+20+6%
4
44+1+2%
▲283+19
4 мая 2020
311+29+10%
4
43+4+10%
▲264+25
3 мая 2020
282+19+7%
4+1+33%
39+4+11%
▲239+14
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Якутии по дням
Якутия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Якутии
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
В посте говорилось, что на Чаяндинском месторождении заразились COVID-19 почти 3,5 тыс. человек. В правительстве Якутии эти данные назвали неподтвержденными: по данным Роспотребнадзора, заражены 39 работников Чаянды
Треть вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии заразились коронавирусом. В общей сложности там работает порядка девяти тысяч сотрудников. С середины апреля на территории месторождения введен карантин из-за очага заражения COVID-19. Вахтовики бунтовали из-за условий проживания.
Рабочие с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста из-за плохих условий труда и эпидемии коронавируса. Вахтовики стояли на въезде в поселок «71-километр» сутки — с 27 по 28 апреля. Они пообещали прекратить забастовку, если руководство выполнит их условие.
На Чаяндинском месторождении находятся более 10 тыс. человек, и первые данные сплошного забора анализов свидетельствуют, что многие из них могут быть заражены COVID-19, сообщил РБК глава Якутии Айсен Николаев
Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского месторождения, которое является базой для поставок по «Силе Сибири». Накануне в социальных сетях появились сообщения о бунте в поселке, где проживают рабочие. Они возмущались отсутствием борьбы с коронавирусом и питанием.
Стала известна судьба рабочих с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, их начнут вывозить оттуда в ближайшее время. Вахтовики, у которых не подтвержден коронавирус, в течение двух недель будут находиться в обсерваторах.
Путин продлил нерабочий период, вахтовики в Якутии вышли на протест из-за коронавируса, Кремль ответил на прогноз о скатывании среднего класса в бедность, Чигиринский вступил в спор Батуриных; главные новости — в обзоре РБК
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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