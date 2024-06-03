1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
Начало: В Храме Богородицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 15:00
11 июня в 19:30
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Яркое путешествие в край легенд о восставших богах и идеальной экосистемы
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья3 июня 2024Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
- ННаталья3 мая 2024Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
- ВВера8 апреля 2024Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
- CCordula10 марта 2024Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в
- ДДенис26 февраля 2024В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
- ЕЕвгений26 февраля 2024Добрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики Саха. Спасибо большое!!!
- AAngelina21 сентября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
- ДДарья15 сентября 2023Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д. Все было очень здорово 🤍
- ИИлья3 сентября 2023Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Якутске? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024