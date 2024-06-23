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10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
28 июня в 10:00
29 июня в 16:00
от 80007 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
28 июня в 07:30
29 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 июня 2024Все было великолепно. Вячеслав интересно рассказывал о Якутии, традициях народа Саха. Аккуратно водит машину,что немаловажно на сложных дорогах. Лодочник Александр настоящий виртуоз. А Ленских столбах написать невозможно, их просто нужно увидеть.
- ЕЕлена13 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
- ИИлья3 июня 2024Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
- ВВера8 апреля 2024Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
- CCordula10 марта 2024Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «На машине»
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