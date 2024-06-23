читать дальше любое время года и можно понять каждого шамана, которого они вдохновляют. Особенно ulakhan makhtal Вячеславу, который знал буквально каждый камень на пути и благополучно провел нас по каждому маршруту.

Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в