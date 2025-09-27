читать дальше

мои знакомые, заботу о которых в выходной день я взяла на себя. Надо сказать, что казанские гости – люди высокой культуры, широкого кругозора, образованные и любознательные. Что интересного можно показать и рассказать им о Якутске?

Оказывается, много, если знать, какие интереснейшие люди различных эпох Российской истории приезжали в наш город по своей или чужой воле, жили здесь долго ли коротко ли, а некоторые из них находили здесь своё последнее пристанище. Всё это нам рассказывала Евсеева Лада на экскурсии «Якутия в лицах» необычайно доверительно, с множеством фактов и незатейливых деталей, которые делали рассказ абсолютно достоверным. Привычные глазу осевшие деревянные дома в Залоге как будто бы приосанивались, их дворы наполнялись жившими когда-то здесь людьми: зажиточными купцами, деятельными путешественниками-исследователями или бывшими царедворцами в опале.

Наши гости существенно пополнили свой багаж исторических знаний на непродолжительном маршруте от Храма Рождества Богородицы до шахты Шергина и были совершенно очарованы экскурсоводом Ладой.

Проход по кварталу научных учреждений удивил и меня интересными фактами зарождения и становления школы научных исследований в нашем небольшом северном городе.

Приношу большую благодарность Ладе и молодому историку Сергею, который сопровождал нас во вторую половину дня, за интереснейшее и познавательное повествование об истории нашего города, о людях живших и живущих здесь.