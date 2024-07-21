Путешествие по реке Лена

Путешествие по реке Лена - это уникальная возможность увидеть национальный парк «Ленские столбы» и насладиться красотой природы Якутии
На экскурсии по реке Лена вы сможете посетить национальный парк «Ленские столбы», который протянулся на 220 километров вдоль реки.

Восхититесь видами с высоты птичьего полёта, изучите наскальные рисунки периода позднего неолита
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и посмотрите на тукуланы - песчаные дюны.

В программе также предусмотрены остановки у Арки желаний и устья реки Буотама, где можно посетить питомник лесных бизонов. В стоимость включены трансфер, прогулка на катере и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в парк и обед. Экскурсия оставит в памяти тёплые воспоминания о поездке в места вечной мерзлоты

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌄 Восхитительные виды с высоты
  2. 🖼 Наскальные рисунки позднего неолита
  3. 🏜 Песчаные дюны тукуланы
  4. 🚤 Прогулка на катере по реке Лена
  5. 🌲 Посещение национального парка «Ленские столбы»
Путешествие по реке Лена
Путешествие по реке Лена
Путешествие по реке Лена
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Национальный парк «Ленские столбы»
  • Наскальные рисунки
  • Тукуланы
  • Арка желаний

Описание водной прогулки

07:30–08:00 — сбор путешественников
08:00–10:30 — трансфер на микроавтобусе до лодочной станции в посёлке Булгунняхтах по асфальтированной и частично асфальтированной дороге, на выезде из города остановка у продуктового магазина
10:30–13:00 — инструктаж по технике безопасности, посадка на катер, отправление к парку «Ленские столбы» (90 км), остановка у наскальных рисунков, проезд вдоль Еланских скал, остановка у Арки желаний
13:00–16:00 — прибытие в природный парк, свободное время на территории парка, подъём на смотровую площадку, отдых и обед на берегу
16:00–17:30 — обратный проезд до посёлка Булгунняхтах по фарватеру с остановкой у тукуланов. По желанию заезд в устье реки Буотама и посещение питомника лесных бизонов
19:00 — отправление в Якутск
21:00 — прибытие в отель

Указанное время примерное и может меняться в зависимости от ситуации.

На экскурсии вы узнаете о:

  • Народе саха
  • Происхождении наскальных рисунков в устье Лены
  • Песчаных дюнах
  • Рыбалке на реке Буотама
  • Создании питомника лесных бизонов

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Voxy или автомобиле аналогичной модели, прогулка на катере, услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты в парк «Ленские столбы» — 500 руб. /чел., обед — по желанию, бизонарий — 400 руб. /чел.
  • Катер оснащён тентом, спасательные жилеты предоставляем
  • Заберём вас с вашего места проживания и после экскурсии привезём обратно
  • При штормовом предупреждении поездка переносится на другую дату
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 07:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 000 ₽
Дети до 12 лет10 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Якутска

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньЛенские столбыПопулярные местаАктивностиПо рекам и каналамВодные развлеченияРечные прогулки

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