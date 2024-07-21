На экскурсии по реке Лена вы сможете посетить национальный парк «Ленские столбы», который протянулся на 220 километров вдоль реки.Восхититесь видами с высоты птичьего полёта, изучите наскальные рисунки периода позднего неолита

и посмотрите на тукуланы - песчаные дюны. В программе также предусмотрены остановки у Арки желаний и устья реки Буотама, где можно посетить питомник лесных бизонов. В стоимость включены трансфер, прогулка на катере и услуги гида. Дополнительно оплачиваются билеты в парк и обед. Экскурсия оставит в памяти тёплые воспоминания о поездке в места вечной мерзлоты

Описание водной прогулки

07:30–08:00 — сбор путешественников

08:00–10:30 — трансфер на микроавтобусе до лодочной станции в посёлке Булгунняхтах по асфальтированной и частично асфальтированной дороге, на выезде из города остановка у продуктового магазина

10:30–13:00 — инструктаж по технике безопасности, посадка на катер, отправление к парку «Ленские столбы» (90 км), остановка у наскальных рисунков, проезд вдоль Еланских скал, остановка у Арки желаний

13:00–16:00 — прибытие в природный парк, свободное время на территории парка, подъём на смотровую площадку, отдых и обед на берегу

16:00–17:30 — обратный проезд до посёлка Булгунняхтах по фарватеру с остановкой у тукуланов. По желанию заезд в устье реки Буотама и посещение питомника лесных бизонов

19:00 — отправление в Якутск

21:00 — прибытие в отель

Указанное время примерное и может меняться в зависимости от ситуации.

На экскурсии вы узнаете о:

Народе саха

Происхождении наскальных рисунков в устье Лены

Песчаных дюнах

Рыбалке на реке Буотама

Создании питомника лесных бизонов

Организационные детали