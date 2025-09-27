Мои заказы

Экскурсии по паркам Якутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Якутске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Якутия в лицах
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
«» в Историческом Парке — интерактивном музее»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
«Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)8:00 Выезд в природный парк «Ленские Столбы» по маршруту: Якутск — пос»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие по реке Лена
На машине
13 часов
Водная прогулка
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
«Дополнительно оплачиваются билеты в парк «Ленские столбы» — 500 руб»
Расписание: ежедневно в 07:30
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
12 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    27 сентября 2025
    Якутия в лицах
    Нам очень Все очень понравилось! Рекомендую!
  • С
    Сергей
    27 августа 2025
    Якутия в лицах
    Очень понравилась экскурсия!!!!!! Рекомендую всем!!!!!
  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Якутия в лицах
    Отличная экскурсия! Очень понравилось!
  • И
    Илья
    30 мая 2025
    Якутия в лицах
    Очень насыщенная экскурсия. Интересные локации и много информации.
  • А
    Анастасия
    9 апреля 2025
    Якутия в лицах
    Экскурсовод Наталья провела очень информативную экскурсию по городу, показала места о которых мы знали и те что не ожидали, рассказала
    читать дальше

    о строительстве на вечной мерзлоте, проявила себя как очень образованный, знающий человек, внимательный к деталям и отличный рассказчик. Спасибо вам!! всем рекомендую

  • О
    Оксана
    25 ноября 2024
    Якутия в лицах
    Экскурсия была организована отлично! В Якутске мороз был -50!. Передвигались на машине с водителем, атмосфера экскурсии была дружеская, теплая и интересная! Спасибо!
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Якутия в лицах
    Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Все понравилось! Рекомендую!
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Якутия в лицах
    Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д.
    Все было очень здорово 🤍
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Якутия в лицах
    Ирина - супер гид, за короткое время экскурсии ей удалось раскрыть историю Якутии и народа саха, дать представление о природе,
    читать дальше

    национальных и культурных традициях, национальной кухне и ее истоках. Ирина помогла в организации интереснейших экскурсий с замечательными людьми. Маршрут и тайминг экскурсии хорошо продуман и оптимален. Внимательнейшее отношение к туристам, высокий профессионализм.

  • А
    Александр
    15 июня 2023
    Якутия в лицах
    Галина провела всё хорошо. Практически всё основное показала. Информацию даёт со зданием дела. Так что большое спасибо ей и вам.
  • Н
    Надежда
    3 августа 2022
    Якутия в лицах
    В конце июня в Якутске проводился форум "Татарстан-Якутия", и наш город посетила большая делегация из Татарстана. В составе делегации были
    читать дальше

    мои знакомые, заботу о которых в выходной день я взяла на себя. Надо сказать, что казанские гости – люди высокой культуры, широкого кругозора, образованные и любознательные. Что интересного можно показать и рассказать им о Якутске?
    Оказывается, много, если знать, какие интереснейшие люди различных эпох Российской истории приезжали в наш город по своей или чужой воле, жили здесь долго ли коротко ли, а некоторые из них находили здесь своё последнее пристанище. Всё это нам рассказывала Евсеева Лада на экскурсии «Якутия в лицах» необычайно доверительно, с множеством фактов и незатейливых деталей, которые делали рассказ абсолютно достоверным. Привычные глазу осевшие деревянные дома в Залоге как будто бы приосанивались, их дворы наполнялись жившими когда-то здесь людьми: зажиточными купцами, деятельными путешественниками-исследователями или бывшими царедворцами в опале.
    Наши гости существенно пополнили свой багаж исторических знаний на непродолжительном маршруте от Храма Рождества Богородицы до шахты Шергина и были совершенно очарованы экскурсоводом Ладой.
    Проход по кварталу научных учреждений удивил и меня интересными фактами зарождения и становления школы научных исследований в нашем небольшом северном городе.
    Приношу большую благодарность Ладе и молодому историку Сергею, который сопровождал нас во вторую половину дня, за интереснейшее и познавательное повествование об истории нашего города, о людях живших и живущих здесь.

    В конце июня в Якутске проводился форум "Татарстан-Якутия", и наш город посетила большая делегация из Татарстана
  • В
    Владимир
    12 декабря 2021
    Якутия в лицах
    Экскурсия понравилась, работа гида замечательная. Посмотрели много чего, впечатление осталось положительное. В описании экскурсии написано, что экскурсия проводится на машине, а по факту экскурсия была пешая с некоторыми передвижениями на такси, именно за это 1 звезду я снял. Рекомендую!
  • М
    Михаил
    25 февраля 2021
    Якутия в лицах
    Прекрасная прогулка и увлекательный рассказ гида создали незабываемое приятное впечатление о городе и регионе! Рекомендую эту прогулку всем путешественникам в удивительный гостеприимный Якутск!
  • Ф
    Фёдор
    1 декабря 2020
    Якутия в лицах
    Экскурсия разделилась для меня на две части.

    Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За
    читать дальше

    два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете.

    Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Якутия в лицах
  2. Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
  3. Путешествие по реке Лена
Сколько стоит экскурсия по Якутску в декабре 2025
Сейчас в Якутске в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 800 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Якутске на 2025 год по теме «Парки», 35 ⭐ отзывов, цены от 10800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль