Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
«» в Историческом Парке — интерактивном музее»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
«Тайминг (указанное время — приблизительное, так как зависит от погоды и других факторов)8:00 Выезд в природный парк «Ленские Столбы» по маршруту: Якутск — пос»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
«Дополнительно оплачиваются билеты в парк «Ленские столбы» — 500 руб»
Расписание: ежедневно в 07:30
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл27 сентября 2025Нам очень Все очень понравилось! Рекомендую!
- ССергей27 августа 2025Очень понравилась экскурсия!!!!!! Рекомендую всем!!!!!
- ММария17 августа 2025Отличная экскурсия! Очень понравилось!
- ИИлья30 мая 2025Очень насыщенная экскурсия. Интересные локации и много информации.
- ААнастасия9 апреля 2025Экскурсовод Наталья провела очень информативную экскурсию по городу, показала места о которых мы знали и те что не ожидали, рассказала
- ООксана25 ноября 2024Экскурсия была организована отлично! В Якутске мороз был -50!. Передвигались на машине с водителем, атмосфера экскурсии была дружеская, теплая и интересная! Спасибо!
- ЕЕлена13 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Увидели все что запланировали. Объездили очень удобно все музеи и приехали в аэропорт вовремя. Спасибо!!!
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
- ВВера8 апреля 2024Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
- ДДарья15 сентября 2023Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д.
Все было очень здорово 🤍
- ААнна28 августа 2023Ирина - супер гид, за короткое время экскурсии ей удалось раскрыть историю Якутии и народа саха, дать представление о природе,
- ААлександр15 июня 2023Галина провела всё хорошо. Практически всё основное показала. Информацию даёт со зданием дела. Так что большое спасибо ей и вам.
- ННадежда3 августа 2022В конце июня в Якутске проводился форум "Татарстан-Якутия", и наш город посетила большая делегация из Татарстана. В составе делегации были
- ВВладимир12 декабря 2021Экскурсия понравилась, работа гида замечательная. Посмотрели много чего, впечатление осталось положительное. В описании экскурсии написано, что экскурсия проводится на машине, а по факту экскурсия была пешая с некоторыми передвижениями на такси, именно за это 1 звезду я снял. Рекомендую!
- ММихаил25 февраля 2021Прекрасная прогулка и увлекательный рассказ гида создали незабываемое приятное впечатление о городе и регионе! Рекомендую эту прогулку всем путешественникам в удивительный гостеприимный Якутск!
- ФФёдор1 декабря 2020Экскурсия разделилась для меня на две части.
Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За
