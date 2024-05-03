1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
Начало: В Храме Богородицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 15:00
11 июня в 19:30
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Познакомиться с городом в формате увлекательного группового аудиопроменада
Начало: У памятника Русским землепроходцам
Завтра в 18:00
12 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 мая 2024Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
- ДДмитрий23 апреля 2024Все понравилось! Рекомендую!
- ВВера8 апреля 2024Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
- ДДенис26 февраля 2024В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
- AAngelina21 сентября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
- ДДарья15 сентября 2023Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д. Все было очень здорово 🤍
- ИИлья3 сентября 2023Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.
- ИИзабелла11 августа 2023Я и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: из Рязани, из Красноярска. Наталья
- ЕЕвгений13 июня 2023Экскурсия хорошая, разве что немного не привычный формат. Все понравилось, единственная рекомендация - по ходу маршрута хотелось бы добавить больше информации о возникновении самого Якутска и в целом исторических справок.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Для школьников" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Якутске на 2024 год для школьников, 48 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август