Экскурсии по Старому городу в Якутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Якутске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Якутск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Начало: У Национального художественного музея
«Вы увидите новодельный Старый город с Преображенским храмом, Этноцентром и копиями купеческих домов XIX века»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
4 670 за всё до 4 чел.
Тайны Старого Якутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
«У музея Ярославского, комплекса «Старый город» и на площади Ленина вы услышите мрачные истории о бунте ссыльных, церковных кладбищах и главных призраках Якутска»
Завтра в 15:00
11 июня в 19:30
от 2 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Познакомиться с городом в формате увлекательного группового аудиопроменада
Начало: У памятника Русским землепроходцам
«Исследовать Старый город, улицу Ярославского и проспект Ленина»
Завтра в 18:00
12 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
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    на все наши вопросы, вообще тандем сложился, мы были на одной волне, обе стороны были крайне заинтересованы во встрече. Марина делилась своей информацией, а мы с дочкой жадно ее впитывали, спасибо ей за это огромное!

  • Д
    Денис
    26 февраля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
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    и взрослых". С нами сразу связалась экскурсовод Ирина, мы обсудили удобное время и место начала экскурсии. Ирина, это человек с невероятной самоотдачей, человек, который очень любит свой город и через рассказ о городе передает нам эту любовь. Все рассказанное о городе и его жителях, о якутском фольклоре и традициях настолько шло от души, что в какой момент я поймала себя на мысли, как здорово было бы здесь жить, и это в то время когда мы идем по городу при температуре ниже 30) Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании. Благодаря Ирине мы узнали так много интересного об этом прекрасном городе. Безусловно всем гостям Якутска мы советуем совершить экскурсионную прогулку по городу с Ириной От всего сердца благодарим Вас Ирина! С уважением Светлана и Денис

    В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали
  • A
    Angelina
    21 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
  • И
    Илья
    3 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.
  • И
    Изабелла
    11 августа 2023
    Якутск для детей и взрослых
    Я и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: из Рязани, из Красноярска. Наталья
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    - великолепный гид, прекрасно владеет и русским, и якутским языками. То, что она историк, ее огромный плюс: ответит на любой вопрос. И сама очень приятный в общении человек, красивая женщина. Мои гости остались очень довольными! Желаю вам добра, здоровья, благодарных туристов! Спасибо вам за поход в прошлое Якутска! Махтал!!!

    Я и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: изЯ и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: из
  • Е
    Евгений
    13 июня 2023
    Тайны Старого Якутска
    Экскурсия хорошая, разве что немного не привычный формат. Все понравилось, единственная рекомендация - по ходу маршрута хотелось бы добавить больше информации о возникновении самого Якутска и в целом исторических справок.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Старый город»

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Сколько стоит экскурсия по Якутску в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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