Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8268 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита2 сентября 2025Замечательная экскурсия для первого знакомства с этим чудесным краем! ГИД Марина очень интересно рассказывала. Чувствуется, что человек любит эти места
- ЕЕлена27 августа 2025Спасибо огромное Галине за индивидуальную экскурсию по центру Якутска! Нам очень понравилось: интересно, содержательно! 🧡
Всем рекомендую!
- ИИрина20 августа 2025Сегодня побывали на экскурсии "Якутск для детей и взрослых". В Якутию приехали впервые, были очень ограничены по времени, а хотелось
- ААнастасия12 августа 2025Прекрасная экскурсия, потрясающе интересно. С демонстрации архивных фотографий и материалов. Посмотрела город, самые знаковые точки, узнала об истории Республики Саха.
- ИИрина10 июля 2025Впервые была в Якутске 5 июня 2025 года. У меня было всего пол-дня, чтобы ознакомиться с историей и достопримечательностями городами.
- ААнна2 июля 2025Очень интересная экскурсия, экскурсовод Наталья, рассказывала и показывала Якутск с душой и от всего сердца! Нас было 7 человек -
- ААлексей19 июня 2025Очень интересный рассказ об исторических событиях в Якутске)
- ММихаил24 января 2025Был на экскурсии. Было все очень интересно. С погодой вообще повезло. Не смотря на зиму при возможности ещё обязательно приеду
- ССофья14 января 2025Очень познавательная экскурсия по основным знаковым местам города! Большое спасибо гиду Наталье за интересное приключение!
- ДДарья4 августа 2024Невероятная экскурсия, время пролетело незаметно, даже было грустно расставаться с гидом Натальей. За 1,5 часа мы погрузились в историю края
- ССофья1 августа 2024Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.
- ААнастасия25 июля 2024Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию!
Учла все пожелания и временной тайминг!
Однозначно рекомендую!
- ННаталья25 июля 2024Экскурсия нам понравилась! Марина подходит к работе ответственно и с увлечением. Большое спасибо.
- ЕЕлена24 июля 2024Спасибо за чудесную прогулку
- ССергей17 июля 2024Очень интересная пешая экскурсия по Якутску. Профессиональный гид Алтан провел экскурсию по городу с посещением самых красочных и интересных с
- ИИлья11 июля 2024Ира, отличный гид. Все показала, провела туда, куда не пускали, влюбила нас в Якутск. Детям все понравилось, рекомендую!
- ННаталья3 мая 2024Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
- ДДенис26 февраля 2024В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
- ИИзабелла10 августа 2023Я и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: из Рязани, из Красноярска. Наталья
- ООлег9 августа 2023Экскурсия хороша продумана и организована. Экскурсовод Галина предложила интересный маршрут. О наших предпочтениях поинтересовалась заранее и учла их. Исторические, этнографические,
