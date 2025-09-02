читать дальше

и взрослых". С нами сразу связалась экскурсовод Ирина, мы обсудили удобное время и место начала экскурсии. Ирина, это человек с невероятной самоотдачей, человек, который очень любит свой город и через рассказ о городе передает нам эту любовь.

Все рассказанное о городе и его жителях, о якутском фольклоре и традициях настолько шло от души, что в какой момент я поймала себя на мысли, как здорово было бы здесь жить, и это в то время когда мы идем по городу при температуре ниже 30)

Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании. Благодаря Ирине мы узнали так много интересного об этом прекрасном городе.

Безусловно всем гостям Якутска мы советуем совершить экскурсионную прогулку по городу с Ириной

От всего сердца благодарим Вас Ирина!

С уважением

Светлана и Денис