Экскурсии Якутска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Якутске, цены от 8268 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Якутск для детей и взрослых
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8268 ₽ за всё до 4 чел.
Якутия в лицах
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Якутия в лицах» в Якутске
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    2 сентября 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Замечательная экскурсия для первого знакомства с этим чудесным краем! ГИД Марина очень интересно рассказывала. Чувствуется, что человек любит эти места
    читать дальше

    и с удовольствием делится своей любовью. Угостила местными вкусняшками и, учитывая наш интерес дополнительно к теме добычи алмазов, добавила посещение (пусть только фойе) института геологии и алмазов! Спасибо, Марина! 🥰 и за котейку в окне)

  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Спасибо огромное Галине за индивидуальную экскурсию по центру Якутска! Нам очень понравилось: интересно, содержательно! 🧡
    Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    20 августа 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Сегодня побывали на экскурсии "Якутск для детей и взрослых". В Якутию приехали впервые, были очень ограничены по времени, а хотелось
    читать дальше

    ещё побывать в музеях. Организатор Лада и гид Галина отнеслись с пониманием к нашим запросам и организовать все таким образом, что мы смогли реализовать все наши планы. Экскурсовод Галина очень эрудированный, знающий специалист. С увлечением показала нам город, рассказала об истории Якутии и Якутска, показала все интересные места. Ответила на все вопросы, при этом не считалась с личным временем. Было видно, что человек очень любит свое дело и заинтересован, чтобы мы полюбили Якутск. Спасибо Вам огромное! Желаем Вам всего самого наилучшего.
    От лица нашей компании из трех человек Ирина Андреевна

  • А
    Анастасия
    12 августа 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсия, потрясающе интересно. С демонстрации архивных фотографий и материалов. Посмотрела город, самые знаковые точки, узнала об истории Республики Саха.
    читать дальше

    Очень приятная гид, общаться было легко и приятно. После экскурсии очень помогла советами, рекомендациями, заботой. Спасибо большое вам за ваш труд!

  • И
    Ирина
    10 июля 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Впервые была в Якутске 5 июня 2025 года. У меня было всего пол-дня, чтобы ознакомиться с историей и достопримечательностями городами.
    читать дальше

    Мне посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом -Пономаревой Мариной, которая за 3 часа погрузила меня в историю города, показала знаковые места, познакомила с очень необычными фактами, что сохранило в моей памяти самые приятные эмоции и мгновения об этом дне. Теперь хочу в следующий раз наглядеться на Ленские Столбы, что непременно сделаю в следующую свою рабочую поездку.

  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия, экскурсовод Наталья, рассказывала и показывала Якутск с душой и от всего сердца! Нас было 7 человек -
    читать дальше

    3 взрослых и 4 детей (от 10 до 14 лет). Наталья смогла заинтересовать всех, показать город, рассказать о традициях и культуре Якутии за 3 часа столько всего. Детям очень понравилось. Экскурсию брали впервые день нашего недельного путешествия по Якутии (Ленские столбы, Якутск, Ыссыах). Это было лучшим решением. Рекомендую всем!

  • А
    Алексей
    19 июня 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Очень интересный рассказ об исторических событиях в Якутске)
  • М
    Михаил
    24 января 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Был на экскурсии. Было все очень интересно. С погодой вообще повезло. Не смотря на зиму при возможности ещё обязательно приеду
  • С
    Софья
    14 января 2025
    Якутск для детей и взрослых
    Очень познавательная экскурсия по основным знаковым местам города! Большое спасибо гиду Наталье за интересное приключение!
  • Д
    Дарья
    4 августа 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Невероятная экскурсия, время пролетело незаметно, даже было грустно расставаться с гидом Натальей. За 1,5 часа мы погрузились в историю края
    читать дальше

    Саха, его культуру, особенности быта, традиции и даже местной кухни. Отличный и интересный рассказ про освоение города и влияние русской культуры. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом и тем, кто хочет больше узнать про историю своего края.

  • С
    Софья
    1 августа 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Интересная и динамическая экскурсия. Спасибо экскурсоводу Наталье за познавательный рассказ о жизни в республике,об истории региона.
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Спасибо огромное Наталье за содержательную экскурсию!
    Учла все пожелания и временной тайминг!
    Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Экскурсия нам понравилась! Марина подходит к работе ответственно и с увлечением. Большое спасибо.
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Спасибо за чудесную прогулку
  • С
    Сергей
    17 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Очень интересная пешая экскурсия по Якутску. Профессиональный гид Алтан провел экскурсию по городу с посещением самых красочных и интересных с
    читать дальше

    исторической точки зрения мест. В ходе прогулки нас угостили местными напитками и подарили милые сувениры по окончанию программы. Очень интересно, учитывая, что Якутск достаточно маленький город

  • И
    Илья
    11 июля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Ира, отличный гид. Все показала, провела туда, куда не пускали, влюбила нас в Якутск. Детям все понравилось, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
    читать дальше

    на все наши вопросы, вообще тандем сложился, мы были на одной волне, обе стороны были крайне заинтересованы во встрече. Марина делилась своей информацией, а мы с дочкой жадно ее впитывали, спасибо ей за это огромное!

  • Д
    Денис
    26 февраля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
    читать дальше

    и взрослых". С нами сразу связалась экскурсовод Ирина, мы обсудили удобное время и место начала экскурсии. Ирина, это человек с невероятной самоотдачей, человек, который очень любит свой город и через рассказ о городе передает нам эту любовь.
    Все рассказанное о городе и его жителях, о якутском фольклоре и традициях настолько шло от души, что в какой момент я поймала себя на мысли, как здорово было бы здесь жить, и это в то время когда мы идем по городу при температуре ниже 30)
    Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании. Благодаря Ирине мы узнали так много интересного об этом прекрасном городе.
    Безусловно всем гостям Якутска мы советуем совершить экскурсионную прогулку по городу с Ириной
    От всего сердца благодарим Вас Ирина!
    С уважением
    Светлана и Денис

  • И
    Изабелла
    10 августа 2023
    Якутск для детей и взрослых
    Я и раньше знала про эту экскурсию, но вот впервые посетила ее со своими гостями: из Рязани, из Красноярска. Наталья
    читать дальше

    - великолепный гид, прекрасно владеет и русским, и якутским языками. То, что она историк, ее огромный плюс: ответит на любой вопрос. И сама очень приятный в общении человек, красивая женщина. Мои гости остались очень довольными! Желаю вам добра, здоровья, благодарных туристов! Спасибо вам за поход в прошлое Якутска! Махтал!!!

  • О
    Олег
    9 августа 2023
    Якутск для детей и взрослых
    Экскурсия хороша продумана и организована. Экскурсовод Галина предложила интересный маршрут. О наших предпочтениях поинтересовалась заранее и учла их. Исторические, этнографические,
    читать дальше

    культурные и прочие факты преподнесла с выдумкой, совершенно не скучно. Про Якутию рассказывала очень душевно, с со знанием и любовью к этому краю. Из рассказов Галины мы узнали много интересных фактов о современной жизни маленьких и взрослых якутов. Очень порадовал творческий подход Галины к культурно-образовательным проектам для детей. Якутск был первым пунктом нашего путешествия и получилось так, что с первого дня путешествия по республике мы получили не только полезную информацию, но и замечательный заряд позитива.

