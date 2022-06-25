Встреча в аэропорту если Вы прилетели в день начала тура (рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации).

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно, если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии

По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Поселок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса.

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.

Протяженность автомаршрута — 432 км, 8-9 часов в пути.