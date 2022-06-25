«Колыма» — это дорога контрастов. С одной стороны, это многолетняя «лагерная история», оставившая после себя леденящие кровь города-призраки. С другой стороны, это невероятно живописные пейзажи горных хребтов и высоких перевалов и искреннее гостеприимство местных жителей, живущих в одном из самых суровых мест России.
Встреча в аэропорту если Вы прилетели в день начала тура (рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации).
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".
В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.
Посещение возможно, если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии
По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.
Поселок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса.
С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».
Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.
На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.
Протяженность автомаршрута — 432 км, 8-9 часов в пути.
Продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон — одного из самых холодных мест на нашей планете.
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.
В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.
В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.
В Оймяконе размещение гостевом доме.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
Протяженность автомаршрута — 521 км, 12-14 часов в пути.
Посещение стелы "Полюс Холода", получение сертификата посещения Полюса Холода.
Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).
Программа "Фишки Холода".
После обеда трансфер в п. Томтор.
Посещение Ледовой Резиденции Повелителя Холода – Чысхана, посещение музея поселка Томтор.
Музей богат экспонатами с лагерей ГУЛАГ, которые располагались недалеко от поселка.
Ночь в гостинице п. Томтор.
Протяженность автомаршрута — 40 км.
На пути к нему пересечение реки Индигирка — третью по величине реку Якутии после Лены и Колымы.
Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.
От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.
Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.
Катание на оленях рядом с поселком Ючюгяй.
Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.
Протяженность автомаршрута — 400 км.
В пути дорога пересекает границу Якутии и Магаданской области.
Вечером в поселке Ягодный посещение частного музея истории ГУЛАГ Ивано-Паникарова.
Горные перевалы на этом участке: Колымо-Индигирский, Архагалинский и Бурхалинский.
Протяженность автомаршрута — 505 км.
В этот день предстоит переезд из Ягодного в Магадан.
В пересечение одной из крупнейших рек Якутии — Колыму.
В городе размещение в гостевом доме (за дополнительную плату).
Горные перевалы на этом участке: Гербинский, Дедушкино Лысина, Черноозерский, Яблоневый, Карамкенский.
Протяженность автомаршрута — 525 км.
В этот день вы познакомитесь с историей Магадана во время экскурсии по главным достопримечательностям города.
Вы увидите мемориал «Маска скорби», посвященный памяти жертвам политических репрессий.
Посетите Краеведческий музей, музей Естественной Истории и прогуляетесь по побережью Нагаевской бухты, куда в эпоху сталинских репрессий прибывали пароходы с заключенными, следовавшими по этапу в лагеря Магадана и Колымы.
Завершение программы.
Вылет домой.
Тур предусматривает размещение во время тура в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный. Стоимость проживания в Магадане не входит в тур и оплачивается дополнительно.
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.