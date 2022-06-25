Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан

Это путешествие - настоящая экспедиция

Это путешествие — настоящая экспедиция.

Вы проедете от Якутска до Магадана по Колымскому тракту — знаменитой «дороге на костях», построенной заключенными ГУЛАГа в период сталинских репрессий.

Каждый поселок на пути — это кусочек истории, знакомой большинству из нас лишь по романам Варлама Шаламова и Александра Солженицына. Здесь же эта история ощущается так же реально, как и обжигающий кожу мороз.
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Ближайшие даты:
02
янв
30
янв

Что вас ожидает 🤩

Дорога "Колыма"
Дорога "Колыма"
Проедем по дороге "на костях", построенной узниками ГУЛАГа
Полюс Холода
Полюс Холода
Побываем в Оймяконе, где зафиксирована температура воздуха минус 67,7 градусов по Цельсию
"Фишки Холода"
"Фишки Холода"
Проведем эксперименты с холодом и узнаем, в чем его "фишки"
Оленьи упряжки
Оленьи упряжки
Прокатимся с этими удивительными животными рядом с поселком Ючюгяй
Магадан
Магадан
Познакомимся с историей города и увидим его самые интересные места

Описание

«Колыма» — это дорога контрастов. С одной стороны, это многолетняя «лагерная история», оставившая после себя леденящие кровь города-призраки. С другой стороны, это невероятно живописные пейзажи горных хребтов и высоких перевалов и искреннее гостеприимство местных жителей, живущих в одном из самых суровых мест России.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, путь до Хандыги

Встреча в аэропорту если Вы прилетели в день начала тура (рекомендуем приехать за день до начала тура в целях акклиматизации).

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно, если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии

По пути заезды поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов и в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Поселок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса.

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.

Протяженность автомаршрута — 432 км, 8-9 часов в пути.

Встреча, путь до ХандыгиВстреча, путь до ХандыгиВстреча, путь до ХандыгиВстреча, путь до Хандыги
2 день
Путь до Оймякона

Продолжения движения по автотрассе «Колыма» до поселка Оймякон — одного из самых холодных мест на нашей планете.

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.

В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.

В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

В Оймяконе размещение гостевом доме.

Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.

Протяженность автомаршрута — 521 км, 12-14 часов в пути.

Путь до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до ОймяконаПуть до Оймякона
3 день
Экскурсионный день на Полюсе Холода

Посещение стелы "Полюс Холода", получение сертификата посещения Полюса Холода.

Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).

Программа "Фишки Холода".

После обеда трансфер в п. Томтор.

Посещение Ледовой Резиденции Повелителя Холода – Чысхана, посещение музея поселка Томтор.

Музей богат экспонатами с лагерей ГУЛАГ, которые располагались недалеко от поселка.

Ночь в гостинице п. Томтор.

Протяженность автомаршрута — 40 км.

Экскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе ХолодаЭкскурсионный день на Полюсе Холода
4 день
Переезд до поселка Усть-Нера

На пути к нему пересечение реки Индигирка — третью по величине реку Якутии после Лены и Колымы.

Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.

От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.

Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.

Катание на оленях рядом с поселком Ючюгяй.

Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.

Протяженность автомаршрута — 400 км.

Переезд до поселка Усть-НераПереезд до поселка Усть-НераПереезд до поселка Усть-НераПереезд до поселка Усть-Нера
5 день
Переезд до поселка Ягодный

В пути дорога пересекает границу Якутии и Магаданской области.

Вечером в поселке Ягодный посещение частного музея истории ГУЛАГ Ивано-Паникарова.

Горные перевалы на этом участке: Колымо-Индигирский, Архагалинский и Бурхалинский.

Протяженность автомаршрута — 505 км.

Переезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка Ягодный
6 день
Переезд до Магадана

В этот день предстоит переезд из Ягодного в Магадан.

В пересечение одной из крупнейших рек Якутии — Колыму.

В городе размещение в гостевом доме (за дополнительную плату).

Горные перевалы на этом участке: Гербинский, Дедушкино Лысина, Черноозерский, Яблоневый, Карамкенский.

Протяженность автомаршрута — 525 км.

Переезд до МагаданаПереезд до МагаданаПереезд до МагаданаПереезд до Магадана
7 день
Экскурсионный день в Магадане

В этот день вы познакомитесь с историей Магадана во время экскурсии по главным достопримечательностям города.

Вы увидите мемориал «Маска скорби», посвященный памяти жертвам политических репрессий.

Посетите Краеведческий  музей, музей Естественной Истории и прогуляетесь по побережью Нагаевской бухты, куда в эпоху сталинских репрессий прибывали пароходы с заключенными, следовавшими по этапу в лагеря Магадана и Колымы.

Экскурсионный день в МагаданеЭкскурсионный день в МагаданеЭкскурсионный день в Магадане
8 день
Отъезд

Завершение программы.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает размещение во время тура в гостевых домах и в гостиницах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный. Стоимость проживания в Магадане не входит в тур и оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Все экскурсии, включенные в программу тура
  • Проживание и питание в гостевых домах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно из г. Магадана
  • Размещение в гостиницах г. Якутска, Магадана
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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