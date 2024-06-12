Приглашаем исследовать Якутск в современном необычном формате.
Надев беспроводные наушники с объёмным звучанием, вы перенесётесь в разные эпохи жизни города, услышите истории его памятников и домов.
Шаг за шагом местные улицы будут раскрываться перед вами, удивляя мистическими сюжетами и голосами из прошлого. Кто знает, какие сокровища вы на них найдёте!
Надев беспроводные наушники с объёмным звучанием, вы перенесётесь в разные эпохи жизни города, услышите истории его памятников и домов.
Шаг за шагом местные улицы будут раскрываться перед вами, удивляя мистическими сюжетами и голосами из прошлого. Кто знает, какие сокровища вы на них найдёте!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы наденете наушники и погрузитесь в другую реальность, где невозможно предугадать, что ждёт за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет актёр из нашей команды. Вы пройдёте с ним по центру Якутска, попутно слушая голоса города и раскрывая его историю. Приготовьтесь:
- Исследовать Старый город, улицу Ярославского и проспект Ленина
- Увидеть Надвратную башню Якутского острога и шахту Шергина
- Перенестись во времена, когда на Малом базаре кипела жизнь
- Услышать о легендарных людях, чьи судьбы переплетены с историей Якутска
- Раскрыть, благодаря кому Якутия занимает первое место в мире по добыче алмазов
Всё это — в иммерсивном театрализованном формате!
Организационные детали
- Прогулка понравится взрослым и детям от 6 лет
- Вы будете следовать за актёром из нашей команды. Также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами.
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети до 11 лет
|1 300 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Русским землепроходцам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Якутске
Здравствуйте! Наша команда проводит иммерсивные экскурсии в Якутске с элементами уличного спектакля. Мы стали лауреатами нескольких туристических премий: «Маршрут года», «Мастера гостеприимства» и других. С нетерпением ждём встречи с путешественниками всех возрастов.Задать вопрос
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