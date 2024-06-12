Приглашаем исследовать Якутск в современном необычном формате. Надев беспроводные наушники с объёмным звучанием, вы перенесётесь в разные эпохи жизни города, услышите истории его памятников и домов. Шаг за шагом местные улицы будут раскрываться перед вами, удивляя мистическими сюжетами и голосами из прошлого. Кто знает, какие сокровища вы на них найдёте!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы наденете наушники и погрузитесь в другую реальность, где невозможно предугадать, что ждёт за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет актёр из нашей команды. Вы пройдёте с ним по центру Якутска, попутно слушая голоса города и раскрывая его историю. Приготовьтесь:

Исследовать Старый город, улицу Ярославского и проспект Ленина

Увидеть Надвратную башню Якутского острога и шахту Шергина

Перенестись во времена, когда на Малом базаре кипела жизнь

Услышать о легендарных людях, чьи судьбы переплетены с историей Якутска

Раскрыть, благодаря кому Якутия занимает первое место в мире по добыче алмазов

Всё это — в иммерсивном театрализованном формате!

Организационные детали