Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска

Групповая экскурсия на теплоходе по реке Лена в Якутск и Ленские столбы

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Круиз начинается в городе Усть-Кут Иркутской области, и проходит по течению реки Лена, до города Якутск – столицы республики Саха-Якутия.

За время круиза пассажиры увидят Якутск – один из крупнейших городов Восточной Сибири, Киренск, Олёкминск, Ленские столбы, Ленские Щёки, город Мирный со знаменитым карьером Мир, где добывают алмазы открытым способом.
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Речной круиз по реке Лена от Усть-Кута до Якутска
Ближайшие даты:
5
июн

Что вас ожидает:

Ленские столбы
Ленские столбы
Увидим необыкновенные каменные столбы, вырастающие с берегов Лены
Круиз на теплоходе
Круиз на теплоходе
Совершим круиз по самой большой реке на Земле от Иркутской области до Якутии
Рыбалка
Рыбалка
Самостоятельно наловим речной рыбы и приготовим вкуснейшую уху

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся видами на один из самых глубоких каньонов Сибири Ленские Щёки;
  • посетим национальный парк Ленские столбы;
  • прогуляемся по набережной Киренска;
  • посетим Православный храм Святителя Иннокентия и музей в Ленске;
  • порыбачим в устье реки Ура;
  • съездим в музей под открытым небом "Дружба";
  • сходим на экскурсию в школу-лицей в п. Витим и краеведческий музей при школе;
  • совершим приветственный ритуал в национальном якутском стиле и восхождение на вершину скал на панорамную площадку.

Программа тура по дням

1 день

Усть-Кут

Размещение на теплоходе (возможно с 18:00 предыдущего дня).

Отправление в рейс в 08:00.

Трансфер в этот день не предусмотрен.

Туристы самостоятельно добираются до порта.

2 день

Киренск

Прогулка по набережной.

Прогулка по городу.

Посещение краеведческого музея.

3 день

Ленские Щёки

Зеленая стоянка.

Программа на берегу.

Шашлык.

Ленские ЩёкиЛенские Щёки
4 день

Посёлок Витим

Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река».

Автобусная экскурсия до п. Витим: школа-лицей, краеведческий музей при школе.

5 день

Ленск - Мирный

Есть два варианта проведения этого дня:

1) Автобусная экскурсия в г. Мирный (проводится по желанию, за дополнительную плату)

Ранний выезд.

Завтрак в ланч-боксах.

Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир».

Обед.

Выезд в Ленск.

2) Ленск

Автобусная экскурсия по городу.

Прогулка по набережной.

Посещение Православного храма Святого Иннокентия, краеведческого музея.

6 день

Устье реки Ура

Зеленая стоянка.

Прогулка по берегу.

Рыбалка.

Уха.

Устье реки УраУстье реки Ура
7 день

Олёкминск

Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).

Посещение музея истории земледелия.

8 день

Ленские столбы

Приветственный ритуал в национальном якутском стиле.

Восхождение с экскурсоводом на вершину скал.

Фотопауза на панорамной площадке.

Отдых на берегу.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбы
9 день

Соттинцы

Трансфер на автобусе в историческо-архитектурный музей под открытым небом "Дружба".

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.

Сувенирная лавка.

Отдых на берегу.

10 день

Якутск

Прибытие в 04:00.

Трансфер: теплоход "Демьян Бедный"- аэропорт/гостиница.

Проживание

Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».

Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:

КаютаЛюксПолулюксОдноместная с доп. местом3хместная стандарт4хместная стандарт
Палубашлюпочнаяглавная и шлюпочнаяглавнаяшлюпочнаяглавная
Номера кают200 и 201106-113, 202-210100-105211-234115-133
Количество кают21762419
Тип размещениядо 2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел*2 чел3 чел1 чел*2 чел3 чел4 чел
Стоимость в рублях378 850207 060294 400160 020215 25098 070262 290294 21083 663262 290298 500334 650

1 чел* - стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Демьян Бедный»

9 ночей

Круизный теплоход «Демьян Бедный» – трёхпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек. К услугам туристов четырёх-, трёх- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двух-спальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»Круизный теплоход «Демьян Бедный»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол»
  • Программа на борту теплохода
  • Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Усть-Кута и от г. Якутска
  • Трансфер в порт к месту начала круиза
  • Проживания до начала тура и после его окончания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкогольные напитки
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
Усть-Кут
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
3 июля 2022
Тур замечательный.
М
16 июня 2022
В целом все очень понравилось и экскурсии и мероприятия на теплоходе. Экскурсии были очень интересные. Питание замечательное. Единственное пожелание чтобы в будущем фитнес зал стал доступен для пассажиров, а не только для сотрудников.
Н
16 июня 2022
Поездка очень понравилась!
Хороший корабль, питание замечательное,
все очень хорошо организовано.
Мы очень довольны!
Большое спасибо!

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