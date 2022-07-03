Групповая экскурсия на теплоходе по реке Лена в Якутск и Ленские столбы
За время круиза пассажиры увидят Якутск – один из крупнейших городов Восточной Сибири, Киренск, Олёкминск, Ленские столбы, Ленские Щёки, город Мирный со знаменитым карьером Мир, где добывают алмазы открытым способом.
июн
Что вас ожидает:
Описание
Преимущества этого путешествия:
- насладимся видами на один из самых глубоких каньонов Сибири Ленские Щёки;
- посетим национальный парк Ленские столбы;
- прогуляемся по набережной Киренска;
- посетим Православный храм Святителя Иннокентия и музей в Ленске;
- порыбачим в устье реки Ура;
- съездим в музей под открытым небом "Дружба";
- сходим на экскурсию в школу-лицей в п. Витим и краеведческий музей при школе;
- совершим приветственный ритуал в национальном якутском стиле и восхождение на вершину скал на панорамную площадку.
Программа тура по дням
Усть-Кут
Размещение на теплоходе (возможно с 18:00 предыдущего дня).
Отправление в рейс в 08:00.
Трансфер в этот день не предусмотрен.
Туристы самостоятельно добираются до порта.
Киренск
Прогулка по набережной.
Прогулка по городу.
Посещение краеведческого музея.
Ленские Щёки
Зеленая стоянка.
Программа на берегу.
Шашлык.
Посёлок Витим
Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река».
Автобусная экскурсия до п. Витим: школа-лицей, краеведческий музей при школе.
Ленск - Мирный
Есть два варианта проведения этого дня:
1) Автобусная экскурсия в г. Мирный (проводится по желанию, за дополнительную плату)
Ранний выезд.
Завтрак в ланч-боксах.
Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир».
Обед.
Выезд в Ленск.
2) Ленск
Автобусная экскурсия по городу.
Прогулка по набережной.
Посещение Православного храма Святого Иннокентия, краеведческого музея.
Устье реки Ура
Зеленая стоянка.
Прогулка по берегу.
Рыбалка.
Уха.
Олёкминск
Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).
Посещение музея истории земледелия.
Ленские столбы
Приветственный ритуал в национальном якутском стиле.
Восхождение с экскурсоводом на вершину скал.
Фотопауза на панорамной площадке.
Отдых на берегу.
Соттинцы
Трансфер на автобусе в историческо-архитектурный музей под открытым небом "Дружба".
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.
Сувенирная лавка.
Отдых на берегу.
Якутск
Прибытие в 04:00.
Трансфер: теплоход "Демьян Бедный"- аэропорт/гостиница.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:
|Каюта
|Люкс
|Полулюкс
|Одноместная с доп. местом
|3хместная стандарт
|4хместная стандарт
|Палуба
|шлюпочная
|главная и шлюпочная
|главная
|шлюпочная
|главная
|Номера кают
|200 и 201
|106-113, 202-210
|100-105
|211-234
|115-133
|Количество кают
|2
|17
|6
|24
|19
|Тип размещения
|до 2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|4 чел
|Стоимость в рублях
|378 850
|207 060
|294 400
|160 020
|215 250
|98 070
|262 290
|294 210
|83 663
|262 290
|298 500
|334 650
1 чел* - стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» – трёхпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек. К услугам туристов четырёх-, трёх- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двух-спальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Трехразовое питание по системе «шведский стол»
- Программа на борту теплохода
- Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Усть-Кута и от г. Якутска
- Трансфер в порт к месту начала круиза
- Проживания до начала тура и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Алкогольные напитки
- Услуги прачечной
- Место начала и завершения?
- Усть-Кут
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Хороший корабль, питание замечательное,
все очень хорошо организовано.
Мы очень довольны!
Большое спасибо!