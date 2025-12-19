Программа тура по дням
Встреча в Якутске. Переезд по тайге на реку Синяя
09:00 Встреча в Якутске.
Выезд в поселок Бердигстях. В пути ориентировочно 3 часа (180 км).
Обед в кафе в поселке (оплачивается самостоятельно).
Пересаживаемся на трэколы и едем по тайге на реку Синяя.
По прибытию ставим лагерь, готовим вкусный ужин на костре.
Ночевка в палатках (2-3-местных).
Начало сплава по реке Синяя. Синские столбы
Завтрак.
Загружаем вещи на катамараны. Садимся и отправляемся в путь.
Мы передвигаемся на катамаранах с мотором по 5–6 человек.
По пути всего сплава проходим множество красивых скал, которые называются Синские столбы. На некоторые поднимаемся наверх, где-то делаем короткие остановки.
Ищем на Андреевской писанице наскальные рисунки древних людей.
По ходу движения у нас запланирована остановка на отдых, рыбалку и горячий обед.
Рыба, которая водится в Синей (хариус, сиг, щука, окунь, ленок).
Вечером ужин на костре и ночевка в палатках.
Сплав по реке Синяя
Завтракаем.
Собираем лагерь, грузимся и сплавляемся дальше.
Сегодня по ходу движения реки нам будет встречаться много красивых скал, которые становятся всё выше и выше и тянутся вдоль берега на несколько сотен метров.
Мы посетим Арку и полюбуемся на Целующиеся скалы.
Поднимемся по пологому распадку наверх в место, которое называют Сердечко. Река в этих местах делает длинный поворот. Если посмотреть на карту этого участка реки, то видно, что ее изгибы напоминают сердце. Здесь находится узкий перешеек.
По пути сплава будет остановка на обед. Затем продолжение сплава.
Вечером ужин.
Ночевка в палатках.
Сплав по реке Синяя
Завтракаем.
Продолжаем сплав до Поющих скал (их высота до 180 м).
Готовим обед и поднимаемся наверх.
Ужин.
Вечер у костра.
Ночевка в палатках.
Завершающий день сплава по реке Синяя
Завтрак. Сборы.
Сегодня завершающий день сплава.
Проходим в течение дня еще много всего интересного и красивого, многие скалы на маршруте не имеют названия, на одну из них поднимемся наверх.
Останавливаемся на обед по пути.
Наша финишная точка на сегодня — поселок Синск, где останавливаемся на ночевку.
Ночевка в поселке Синск на турбазе.
Ужин.
Река Лена. Ленские столбы
Завтрак.
Выезд на лодках с мотором по реке Лена.
Река Лена — самая большая река России и одна из крупнейших в мире. Ширина ее составляет до 3 км. На берегу возвышаются огромные скалы Ленские столбы.
Сегодня мы увидим грандиозные Ленские столбы с воды и сможем подняться наверх по экотропе, полюбуемся видами с высоты.
Двигаемся дальше по реке.
Далее на нашем пути: Еланские скалы, Арки желаний и любви, камень-палец и скала-всадник.
Следующая остановка у наскальных рисунков, далее Тукулаан — огромный песчаный бархан на берегу реки Лена.
Бизонарий Усть-Буотама — посещение питомника лесных бизонов.
Вечером ужин и отдых.
Ночевка на берегу в палатках.
Ледник Булуус. Турук хайа. Водопад Курулуур
Завтракаем.
Пересаживаемся на микроавтобусы и отправляемся в путь.
За сегодняшний день мы посетим:
- Ледник Булуус – это уникальная местность, где даже в самую жаркую погоду лежит лед и снег. Булуус в переводе с якутского – ледник или погреб.
- Турук хайа – в переводе с якутского «отвесная скала». Скальные образования высотой 80 м из горного известняка, напоминающие слоеный пирог. С её вершины открывается невероятно красивая панорама бескрайней тайги и русла реки Лютенге.
- Курулуур (в переводе водопады) – маленький, но довольно завораживающий водопад, находящийся на речке Мэнде. Речка впадает в реку Лену с каменистых гор Алдана.
Дорога в Якутск около 150 км.
19:00 Ужин.
Ночевка в гостинице.
Посещение главного якутского праздника Ысыах
Завтрак.
Выезд из гостиницы.
Сегодня посещаем главный якутский праздник Ысыах (перевод — окропление).
Ысыах символизирует пробуждение природы, плодородие и начало нового хозяйственного года. Он проводится в июне, перед сенокосом, важным этапом в жизни северных скотоводов. В эти дни в Якутии расцветает природа, появляются приплод скота и обилие молока. Праздник ассоциируется с обновлением, возрождением и наступлением якутского Нового года.
Раньше Ысыах имел сакральное значение. Белый шаман, открывающий праздник, обращался к светлым божествам Айыы, поливал кумыс в огонь и окроплял им землю, скот и людей. Обряд окропления был центральным, что отражено в названии праздника.
На празднике посмотрим за массовыми играми и спортивными состязаниями: конными скачками, национальной борьбой, прыжками, перетягиванием палки и другими. Особое место занимает круговой танец осуохай с многоголосым пением, который является символом единства и радости.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Церемония встречи солнца. Выезд в Якутск
02:00 Кульминация праздника – это церемония встречи солнца.
02:35:50 Восход солнца.
Отдых.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Выезд в Якутск.
Завершающий день в Якутске.
Заселение в гостиницу.
Прогулка по городу и покупка сувениров.
Прощальный ужин в ресторане.
Желающие в этот день могут вылететь домой рейсами после 12:00.
Завершение программы
Завтрак.
Вылет домой.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в палатках, гостинице в Якутске и на базе в Синске.
Стоимость тура на 1 человека – 110 000 руб.
Одноместное размещение не предусмотрено.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Размещение преимущественно по полу, либо парами.
В туре используются палатки подходящие для условий Дальнего Востока, характеристики тента и днища соответствуют.
Турбаза в Синске
В туре предусмотрена ночёвка в поселке Синск на турбазе.
На базе имеются домики разной вместимости.
Гостиница в Якутске
Проживание в Якутске в гостинице в двухместном номере с удобствами.
За одноместное размещение доплата отдельно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт Якутск - п. Бердигестях
- Заброска на реку Синяя на трэколе
- Сплав по реке Синей (аренда всего необходимого оборудования, катамараны с мотором, тент, палатки, костровое, трехразовое питание, работа гидов)
- Лодки с мотором на реке Лена
- Все транспортные расходы и переезды по программе
- Входные билеты в нацпарк реки Синей, на Ленские столбы и на все туристические объекты
- Проживание в Якутске 2 ночи в гостинице в двухместном номере с удобствами
- Питание, указанное в программе
- Проживание на базе в Синске
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак или водонипроцаемая сумка;
- непромокаемый мешок для вещей;
- спальник;
- пенка;
- легкая шапка;
- перчатки;
- теплая легкая куртка;
- дождевик;
- мембранная куртка и штаны;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- треккинговые носки;
- 2 пары обуви (удобная спортивная обувь для выходов, сланцы + сапоги);
- репеленты;
- личная аптечка;
- фонарик + комлпект батареек;
- индивидуальный набор (спички, зажигалка, средство для розжига, нож);
- личная посуда (тарелка, кружка, ложка);
- средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т. д.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание не входит в стоимость?
Обед в кафе в поселке 20 июня, обед на праздник 27 июня и обед и ужин 28 июня. Самостоятельно можно будет выбрать из того, что есть в наличии. На прощальном ужине заказать на свой вкус якутское блюдо в ресторане.
Что ещё важно знать?
Разница во времени 8 часов с Москвой, 6 часов с Екатеринбургом.
Начало и окончание тура в Якутске. Время прибытия 20 июня до 09:00 и вылет обратно в любое время 29 июня.
Если вы приедете днем ранее или сможете задержаться на день, очень рекомендуем посетить музеи. В Якутске они очень интересные и необычные. Музей мамонта, музей вечной мерзлоты и Сокровищница Якутии.
Готовка на костре по дежурству по очереди при помощи инструктора.
Что нас ждёт в туре?
- Побываем в Якутске, столице республики Якутия.
- Проедем на треколе (российский плавающий шестиколёсный вездеход на шинах сверхнизкого давления. Название «ТРЭКОЛ» происходит от слов «Транспорт ЭКОлогический») по якутской тайге.
- Сплавимся по реке Синей и полюбуемся Синскими скалами с воды и видами сверху.
- Порыбачим и проведем несколько вечеров у костра без связи и цивилизации. Только мы, бегущая вода, зеленая трава и золотые скалы.
- Пройдем на лодках с мотором участок самой большой реки России — реки Лена.
- Посмотрим на знаменитые огромные скалы Ленские столбы с воды и с берега, поднимемся наверх на смотровую площадку.
- Полюбуемся на Еланские скалы, Арку желаний и любви, скалы всадник и палец. Походим босиком по пескам Тукулана.
- Посмотрим в глаза бизонам и погладим изюбря.
- В жаркий июньский день побываем на огромной наледи — ледник Булуус.
- Полюбуемся видами со скалы Туруук Хая и послушаем шум воды у небольших водопадов Курулуур.
- Посетим главный якутский праздник Ысыах.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли взять с собой палатку?
В тур можно взять свою палатку, но об этом нужно предупредить.