3 день

Сплав по реке Синяя

Завтракаем.

Собираем лагерь, грузимся и сплавляемся дальше.

Сегодня по ходу движения реки нам будет встречаться много красивых скал, которые становятся всё выше и выше и тянутся вдоль берега на несколько сотен метров.

Мы посетим Арку и полюбуемся на Целующиеся скалы.

Поднимемся по пологому распадку наверх в место, которое называют Сердечко. Река в этих местах делает длинный поворот. Если посмотреть на карту этого участка реки, то видно, что ее изгибы напоминают сердце. Здесь находится узкий перешеек.

По пути сплава будет остановка на обед. Затем продолжение сплава.

Вечером ужин.

Ночевка в палатках.

