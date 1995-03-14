Программа тура по дням
Отправление теплохода из Якутска
18/19:00 Посадка, регистрация билетов на круиз.
19/20:00 (Михаил Светлов/Демьян Бедный) Отправление из речного порта г. Якутск.
Приветствие гостей, информация о каютах, жилетах, корабле.
До 21:15 ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Показ фильмов/мультфильмов в кинозале.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Ленские столбы. Праздничная программа
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ фильмов/мультфильмов в кинозале.
10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00 Прибытие на стоянку «Ленские столбы».
11:00–13:00 Обряд благословления «Алгыс», восхождение на вершину Ленских столбов.
13:00–15:15 Обед в ресторане по сменам.
15:15–17:15 Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
17:15–19:00 Свободная программа на берегу.
19:00 Отход от стоянки «Ленские столбы».
19:00–21:15 Ужин в ресторане по сменам.
21:30–22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30–23:00 Праздничная программа на солнечной палубе, салют.
23:00–01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00–05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Программа в зависимости от теплохода. Прибытие в Якутск
Обратите внимание! Есть 2 варианта программы для проведения третьего дня круиза:
- На теплоходе «Демьян Бедный» – база отдыха NARAADA VILLAGE.
- На теплоходе «Михаил Светлов» – песчаные дюны Тукулааны.
Подробности в разделе «Важно знать».
18:00 Прибытие в г. Якутск.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов». Пассажировместимость – 210 чел.
Стоимость в зависимости от выбранной каюты и дат круиза, руб:
|Категория кают/способ размещения
|Сентябрь
|25.09.2026
|Четырехместная
|для 4х человек
|37 400
|для 3х человек
|42 100
|для 2х человек
|53 600
|для 1 человека
|92 900
|Трехместная
|для 3х человек
|42 100
|для 2х человек
|51 700
|для 1 человека
|89 100
Одноместная
(с доп. местом)
|для 2х человек
|43 550
|для 1 человека
|59 300
|Полулюкс
|трёхместная
|52 800
|двухместная
|63 300
|для 1 человека
|112 300
|Капитанский люкс
|141 300
|Люкс
|154 300
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 50%.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.
Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованы санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²);
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы № 106, 107, 108, 109, 111 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 110, 112, 113 на главной палубе, № 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²);
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Круизный теплоход «Михаил Светлов»
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.
Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованы санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.
Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²).
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы № 106 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 107-113 на главной палубе.
№ 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²).
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Страхование
- Культурно-познавательная программа на теплоходе
- Входные билеты в национальный парк «Ленские столбы»
- Питание по системе «шведский стол» (6 подходов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Трансфер в порт к месту начала круиза
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- праздничная и походная одежда;
- комфортная, удобная обувь.
При посадке на теплоход обязательны:
- документы, удостоверяющие личность, на каждого туриста (паспорт, свидетельство о рождении и пр.);
- посадочный талон;
- СНИЛС и медицинский полис (на случай обращения к медработнику на борту теплохода).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки?
Скидки:
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 50%.
Как пройдёт 3 день круиза?
№ 1. На теплоходе «Демьян Бедный» – база отдыха NARAADA VILLAGE.
07:00 Прибытие на базу отдыха NARAADA VILLAGE.
В окружении красивейшей якутской природы развернулся уникальный для России парковый комплекс. Это место с сильнейшей энергетикой. Здесь органично сочетаются современность и история, природа и архитектура, отдых и погружение в культуру предков.
07:00-08:00 Свободное время территории базы (рыбалка, активный отдых).
08:00-10:15 Завтрак по сменам.
09:00-10:00 Показ фильмов/мультфильмов в кинозале.
10:15-10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00-13:00 Экскурсионная программа от NARAADA VILLAGE.
На вершине всей аллеи располагается смотровая лестница, откуда открывается вид на всю территорию NARAADA VILLAGE.
Прогулка по аллее станет поистине незабываемым для наших гостей.
Аллея состоит из девяти площадок и павильонов, которые в едином пространстве отражают смысл бытия. Свежий воздух, тишина Земли и захватывающий вид на величественную реку Лена не оставит равнодушным никого.
13:00-15:15 Обед по сменам.
15:30-16:30 Развлекательная программа от NARAADA VILLAGE / детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
16:00 Посадка на теплоход, отход.
16:30-18:00 Свободное время на борту теплохода.
18:00 Прибытие в г. Якутск.
№2. На теплоходе «Михаил Светлов» – песчаные дюны Тукулааны.
07:00 Прибытие на песчаные дюны «Тукулааны».
Тукуланы (якут. тукулаан — «открытое место, занесённое песком», эвенк. тукала — «песок», тукалаг — «песчаная коса») — развеваемые песчаные дюны, внешне напоминающие барханы, расположенные в Якутии, в бассейне реки Лена.
07:00–08:00 Свободное время на берегу (рыбалка, купалка).
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ фильмов/мультфильмов в кинозале.
10:15-10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
11:00-13:00 Подъем на вершину песчаной косы, фотосессия.
Основные факты о якутских тукуланах: Уникальность: Уникальное сочетание песков и лесов, не имеющее аналогов в мире. Местоположение: Встречаются в бассейнах рек Лена, Вилюй, Синяя.
Происхождение: Это реликты, оставшиеся от древних холодных арктических пустынь, существовавших 15–20 тысяч лет назад.
Структура: пески часто имеют малую влажность, а в мерзлом состоянии сцементированы льдом лишь в местах соприкосновения.
Туризм: летом тукуланы посещают ради экзотических пейзажей, а также для катания на сноубордах и лыжах.
13:00-15:15 Обед по сменам.
15:30-16:30 Развлекательная программа на борту теплохода / Детская программа (конкурсы, творческие мастер-классы с участием аниматора).
16:00 Посадка на теплоход, отход.
16:30-18:00 Свободное время на борту теплохода.
18:00 Прибытие в г. Якутск.
Есть ли памятка?
ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Необходимые документы для совершения круиза:
- Паспорт / для детей - свидетельство о рождении.
- Посадочный талон.
- Медицинский полис.
Трансфер (для туристов дальних круизов»):
по приезду в г. Якутск включен трансфер по маршруту «аэропорт-гостиница/речпорт», по окончании круиза включен трансфер в г. Якутск по маршруту «речпорт-гостиница/аэропорт»;
Посадка
Посадка начинается за 1 час до отправления в Речпорту по адресу: г. Якутск, ул. Новопортовская, 1 (причал вниз по дороге, подходите сразу на теплоход).
На посадку необходимо взять с собой паспорта/свидетельства о рождении (для детей до 14 лет)/иной удостоверяющий документ, посадочный талон и карточки на питание (если заранее приобретали).
Питание на борту
Ресторан работает до 21:00, салон-бар до 05:00.
Для удобства туристов на борту судна предусмотрены три смены питания в ресторане. Время питания, количество смен и рассадка по салонам ресторана может варьироваться в зависимости от загрузки теплохода, маршрута следования, количества туристов в рейсе:
1 смена 8:00-8:45 завтрак, 13:00-13:45 обед, 19:00-19:45 ужин
2 смена 8:45-9:30 завтрак, 13:45-14:30 обед, 19:45-20:30 ужин
3 смена 9:30-10:15 завтрак, 14:30-15:15 обед, 20:30-21:15 ужин
В коридорах на главной и шлюпочной палубах стоят кулеры с водой и кипятком. В каждой каюте есть графин со стаканами.
Ресторан предлагает сбалансированное меню с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин.
На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет.
Алкогольные и безалкогольные напитки, приобретенные за пределами бара, запрещается проносить в рестораны и бары теплохода.
Курение в помещениях теплохода запрещено, только в отведенном месте для курения.
Распитие спиртного в салоне теплохода запрещено.
На теплоход с питомцами нельзя.
Медицинская помощь
Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса.
На борту теплохода (главная палуба) есть судовой медик, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь.
Лицам с хроническими заболеваниями туроператор не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии здоровья лежит на клиенте. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется.
Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения, заполнив специальную анкету, которая по запросу предоставляется ПАО «ЛОРП».
Компания ПАО «ЛОРП» вправе отказаться от принятия заказа или от посадки на теплоход туриста-инвалида или лица с ограниченными физическими возможностями, исходя исключительно из соображений безопасности.
Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам туроператора при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту. При этом производится возврат уплаченной суммы за тур за вычетом фактически понесенных ПАО «ЛОРП» расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору о реализации турпродукта.
Женщина со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что она в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей маршрута. Если срок беременности превышает 23 недели на момент круиза, Компания не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии и сроке беременности лежит на клиенте.
Турист, состояние здоровья которого может помешать ему путешествовать, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования.
В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить медикаменты, необходимые медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом круизная компания не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.
В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и Компания не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания.
При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются.
Безопасность
При общесудовой тревоге при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза.
В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой, и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы.
Теплоход является транспортным средством повышенной опасности, и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.
Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.
Интернет: на борту теплохода wifi нет.
На борту теплохода есть отдельная гладильная комната доступная для всех туристов.
Туалетные принадлежности
В каждой каюте есть душ, туалет, полотенца, гель шампунь, мыло и постельное белье. В каютах класса полулюкс и люкс дополнительно предоставляются зубные щетки, фен, халат, тапочки.
Одежда
На борту теплохода принят свободный стиль одежды. При восхождении на вершину Ленских столбов и для участия в спортивных играх рекомендуем взять кроссовки, спортивный костюм (вещи заменяющие их). В качестве дополнительных вещей можно порекомендовать взять вечернюю одежду для посещения бара, ресторана, средства от укусов насекомых, солнцезащитные средства.
Ценности
Клиент несет ответственность за сохранность своих денег, ценностей, имущества и документов на протяжении всего круиза. Можно воспользоваться сейфом на ресепшен.
При нахождении на борту судна или на причале Клиентам запрещается:
- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;
- перемещаться с борта судна на причал и в обратном направлении не по трапу;
- бросать за борт спички, окурки и любой мусор, а также мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок для сбора мусора на судне установлены специальные урны;
- выходить на главную палубу при швартовых работах;
- залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- провозить алкогольную и наркотическую продукцию, огнестрельное оружие, холодное оружие;
- запрещается проносить на борт теплохода:
-холодное, огнестрельное, газовое оружие и боеприпасы к ним, средства самообороны и электрошоковые устройства;
взрывчатые (взрывоопасные), радиоактивные, отравляющие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные и сильно пахнущие предметы и вещества;
электротранспортные средства (электросамокаты, моноколеса, электровелосипеды, гироскутеры и т. д.);
наркотические, психотропные вещества и одурманивающие смеси;
иные предметы, которые по мнению капитана теплохода могут представлять опасность для туристов.
В случае попытки пронести на борт указанные выше предметы, они будут изъяты и могут быть не возвращены. Туристу может быть отказано в посадке на теплоход при попытке пронести наиболее опасные запрещенные предметы (оружие, взрывчатые или токсичные вещества и т. д.).
- провозить продукты питания и напитки, в том числе алкогольную продукцию;
- использовать и провозить огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты;
- провозить животных и птиц;
- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях. Курение разрешается только в специально оборудованных местах;
- оставлять при уходе из каюты включенными осветительные приборы, открытыми окна и двери;
- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения;
- размещать в судовых помещениях материалы рекламного характера без согласования с Исполнителем;
- прикреплять любые материалы в судовых помещениях к стенам, потолку и полу;
- выносить имущество теплохода на стоянках (пастельное белье, полотенца, стаканы, пепельницы и т. д);
- пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств);
- бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы;
- подавать ложные крики о помощи;
- кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна;
- прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.;
- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
- оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери;
- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза или экипажу теплохода;
- прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.
Соблюдайте правила личной гигиены и безопасности:
- не пейте воду из-под крана во избежание инфекционных заболеваний;
- соблюдайте меры личной безопасности, правила этикета, не провоцируйте конфликты;
- не оставляйте детей без присмотра.
Постельное белье
На каждые круизы готовится свежее постельное белье в каютах, за исключение коротких оздоровительных речных прогулок по реке Лена с продолжительностью круиза менее 24ч. без ночевки. Смена постельного белья предусматривается на круизы дальнего следования по маршрутам: «Якутск-Тикси-Якутск», «Усть-Кут-Якутск».
Валюта
На борту теплохода нет возможности обменять валюту. Это лучше сделать перед рейсом в городе. На теплоходе оплата производится в рублях, наличными.
Разное
- Во время круиза внимательно слушайте информацию по радиотрансляционной сети;
- По всем вопросам обращайтесь к директору круиза, администратору или своим бортпроводникам.
Программа пребывания на теплоходе-пансионате предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух.
Какие правила посещения Национального парка «Ленские Столбы»?
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Ленские Столбы» (далее Национальный парк), закрепляют правила поведения посетителей на территории и его туристско-рекреационных зонах.
2. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией, в границах которой выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.
3. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии:
3.1. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Положение о Национальном парке «Ленские Столбы». Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 г. № 2229 "Об утверждении Правил Организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения"; ГОСТы Р56642-2021, Р57287-2021.
4. В целях обеспечения безопасности туризма время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты определяются с учетом погодных условий, ландшафта местности и иных факторов, а также равномерного распределения рекреационной нагрузки.
5. Национальный парк осуществляет культурно-просветительное обслуживание посетителей в соответствии с Положением о Национальном парке «Ленские Столбы», обеспечивает доступ граждан на туристско-рекреационную зону в установленные часы работы.
5.1. Туристско-рекреационные зоны открыты для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00, без перерыва.
5.2. Организованные группы туристов посещают Национальный парк при наличии между парком и туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В этом случае сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической фирмы. При отсутствии вышеуказанного договора при входе предъявляются приобретенные входные билеты.
6. Сопровождающие организованные группы, отдельных туристов и экскурсантов лица обязаны довести до сведения каждого положения Правил посещения посетителями Национального парка, Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, информационные материалы о посещении особо охраняемой территории федерального значения.
7. Туристы, экскурсанты обязаны соблюдать законодательство в области охраны окружающей среды, в области обращения с отходами, в сфере охраны здоровья, в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности (в том числе при организации туристских стоянок), законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, а также требования Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
8. Транспортные средства и специальное оборудование для передвижения туристов, экскурсантов при осуществлении туризма должны использоваться таким образом, чтобы это не составляло угрозы сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, отдельных экологических систем.
9. При входе на туристско-рекреационные зоны Национального парка посетители обязаны соблюдать порядок и очередность.
10. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетители имеют право:
10.1. Пройти инструктаж с использованием информационных материалов о посещении особо охраняемой территории федерального значения, в том числе, ознакомиться с адресами близлежащих медпунктов, информацией о добровольном медицинском страховании, о поведении туристов, экскурсантов при случайной встрече с дикими и опасными животными;
10.2. Ознакомиться с экскурсионными объектами парка, следуя только по маршруту, обозначенному указателями и специальными знаками,
10.3. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждённой методической документацией и с учётом практической возможности парка.
10.4. Производить видео- и фотосъёмку без вспышки любительской камерой в пределах границ, разрешённых для прохода экскурсантов, а также методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов.
11. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетителям запрещается:
11.1. Курение (в том числе электронных сигарет) и распитие алкогольных напитков, использование наркотических и токсичных веществ, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
11.2. Нарушать тишину после 23 часов пением, громким смехом, криками и другими действиями, производящими шум;
11.3. Покидать место стоянки, кемпинга, базы отдыха без разрешения руководителя (старшего) группы;
11.4. Купание вне мест, определенных для этих целей, а также купание без присутствия при этом руководителя (старшего) группы;
11.5. Оставлять и бросать мусор и другие отходы в местах пребывания;
11.6. Въезд и стоянка всех видов транспорта без наличия разрешения и оплаты за въезд и стоянку транспорта;
11.7. Использование рыболовных снастей без разрешения госинспектора даже при наличии разрешения на рыбалку;
11.8. Использование видео- и фотокамер без наличия разрешения и оплаты за проведение съемок;
11.9. Любые преднамеренные манипуляции с объектами животного и растительного мира для обеспечения лучших условий кино-, видео- и фотосъемок (пригон или вспугивание объектов животного мира, изъятие из грунта объектов растительного мира);
11.10. Производить кино-, видео- и фотосъемки, которые каким-либо образом препятствуют деятельности сотрудников, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения;
11.11. Производить кино-, видео- и фотосъемки с использованием дополнительного навесного оборудования, квадрокоптеров-дронов, софитов, световых экранов, другого оборудования и специального реквизита без предварительного согласования с сотрудниками, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения.
11.12. Использование не по назначению взятого на прокат имущества парка или его порча;
11.13. Разведение костра вне отведенных для этих целей мест, без разрешения сотрудников парка разжигать и пользоваться печами, а также использовать их не по назначению;
11.14. Реализация алкогольных напитков вблизи баз отдыха, лагерей, мест отдыха туристов и на самой территории парка;
11.15. Пребывание с травматическим, пневматическим, огнестрельным оружием на территории Национального парка;
11.16. Нанесение надписей на скалах, деревьях, стенах и т. д.;
11.17. Срывать цветы, траву и т. д., ломать кустарники и деревья, загрязнять водоёмы и прибрежную часть рек;
11.18. Выгул домашних животных (кроме собак-поводырей);
11.19. Кормление животных, находящихся на территории Национального парка;
11.20. Вывозить с территории парка предметы, объекты и т. п., имеющие историко-культурную ценность;
11.21. Повреждать или уничтожать аншлаги, стенды, информационные знаки и другие объекты инфраструктуры парка.
12. Администрация Национального парка имеет право:
12.1. Изменять продолжительность работы туристских объектов парка в сторону его увеличения или сокращения.
12.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
12.3. Закрыть туристские объекты парка в целом или отдельные объекты, в том числе на технические перерывы, санитарные дни и по иным техническим причинам.
13. Каждый посетитель Национального парка обязан соблюдать установленные Правила поведения.
14. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Национальному парку, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в полном объёме. В случае несогласия лица возместить причинённый ущерб Национальный парк осуществляет свое требование в судебном порядке.
15. Использование изображений любых объектов Национального парка, полученных во время фото-, видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с Национальным парком.
16. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют сотрудники Национального парка.
17. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с территории парка без возмещения стоимости входного билета.
Безопасность
1. Турист обязан строго выполнять все указания госинспектора, руководителя группы
2. До посещения парка турист вправе оформить Договор добровольного медицинского страхования.
3. Перед посещением парка ознакомиться с прогнозом погоды и подготовиться к возможным погодным изменениям
4. Во время посещения ООПТ на маршруте необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или получении травмы, даже незначительной.
5. Остерегаться пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать в гербарий заведомо ядовитые растения.
6. Если гроза застигнет в лесу, не следует прятаться под высокие деревья. Особенно опасны отдельно стоящие ель, сосна. Находясь в грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву.
7. Передвигаться шагом, не бежать, не спешить. Одевать удобную по сезону и условиям нахождения обувь.
8. При ветреной и пыльной погоде надевать защитные очки для предупреждения засорения глаз.
9. Для предупреждения теплового удара не следует надевать неоправданно теплую и «душную» (не обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду
10. Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо руководствоваться следующими правилами:
● дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы;
● не допускать игр и развлечений с огнем;
● готовую горячую пищу следует отставлять только в то место, где на нее не могут наступить люди.
11. Перед уходом в любую погоду обязательно залить костёр водой.
12. Обязательно на маршруте у туриста должен быть головной убор, майка или рубашка с длинным рукавом, солнцезащитные очки, ветровка. В жаркую погоду употребляйте больше жидкости.
13. Строго запрещается купаться в водоемах, а также в местах быстрого течения, прыгать в воду в неизвестных местах.
14. Запрещается пить сырую воду.
15. Туристам, состояние здоровья которых требует регулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаговременно обеспечить себя ими на все время следования по маршруту, а также поставить в известность о своем заболевании старшего группы.
16. Сообщать сотрудникам парка о любых подозрительных действиях или нарушениях.
17. Иметь при себе запасы еды и воды, а также аптечку первой помощи.
Будьте внимательны к
Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства
1. В соответствии со статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
2. В соответствии со статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил санитарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. В соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.
4. В соответствии со ст. 262 Уголовного кодекса РФ нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлёкшее причинение значительного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Памятка для посетителя ООПТ.
Помните!
Моментом возникновения чрезвычайной ситуации считается время неприбытия в установленный срок, на теплоход.
В таком случае сотрудниками Национального парка будут организованы Ваши поиски с привлечением соответствующих спасательных служб, а средства, потраченные на Ваши поиски, Вы обязаны будете возместить в добровольном, либо в принудительном (судебном) порядке.
Оптимальное время для принятия солнечных ванн: до 11 часов, с 15 часов. Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Ни в коем случае не устраивайте тихий час под палящими лучами солнца. Не забывайте, что сильные солнечные ожоги могут привести к раку кожи.
Возгораемость пластмассы очень велика, многие виды пластмасс при нагреве становятся текучими.
Не кидайте в костёр пластмассу и посторонние предметы — это может привести к ожогам, последствиями которых может стать причинение тяжкого вреда здоровью. При вдыхании газов, образующихся при горении пластмассы, пластика и иных предметов, содержащих химические вещества, в организм попадают яды, вызывающие головную боль, снижение иммунитета, удушье, сухой кашель, и другие тяжкие последствия, в том числе и поражение дыхательных органов. У всех, близко сидящих к костру, могут возникнуть местные раздражения слизистой оболочки глаз, рта, носа, расстройства нервной системы и другие последствия.
Ни при каких обстоятельствах не оставляйте после себя непотушенных костров. Покидая место отдыха, убедитесь, что огонь угас, а угли уже не тлеют.
Увидев пожар, примите меры к его тушению и незамедлительно оповестите сотрудников национального парка.
Запрещается кричать, слушать громко музыку, пугать, преследовать или
Помните, что ООПТ - это не территория человека, находясь на ООПТ - Вы находитесь в гостях у дикой природы.
Какие правила поведения на борту теплохода?
При посадке на борт теплохода отдыхающий должен знать:
● Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий. На протяжении всего круиза турист обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения экипажа судна и Дирекции круиза. В случае выявления туристом в период круиза недостатков турпродукта турист должен обратиться к представителю Туроператора на борту теплохода – Директору круиза в целях их устранения.
● При общесудовой тревоге при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза. В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы. Смотреть все виды тревог и правила поведения во время внештатных ситуаций.
● Теплоход является транспортным средством повышенной опасности и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.
● Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.
На борту теплохода запрещается:
● Перевозить животных и птиц;
● Пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств).
● Курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях (оборудованные места для курения предусмотрены на корме средней и/или шлюпочной палуб).
● Бросать окурки и мусор за борт теплохода.
● Мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок.
● Бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы.
● Подавать ложные крики о помощи.
● Кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна.
● Прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.
● Входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы.
● Оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери.
● Подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги.
● Находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки.
● Использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, ароматические свечи и т. п.).
● Самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза.
● Прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.
Запрещается проносить на борт теплохода:
● холодное, огнестрельное, газовое оружие и боеприпасы к ним, средства самообороны и электрошоковые устройства;
● взрывчатые (взрывоопасные), радиоактивные, отравляющие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные и сильно пахнущие предметы и вещества;
● наркотические, психотропные вещества и одурманивающие смеси.
При посадке отдыхающих на борт теплохода возможно выборочное проведение сотрудниками транспортной полиции контрольно-досмотровых мероприятий (досмотр личных вещей и багажа). Ограничивается доступ провожающих на борт теплохода (по решению представителя туроператора, сотрудника транспортной полиции и капитана судна).
Правила поведения на борту судна и в портах захода:
Турист должен соблюдать во время путешествия правила личной безопасности, требования транспортной безопасности и требования пропускного и внутриобъектного режима, придерживаться общепринятых норм поведения на борту теплохода и во время экскурсий, не допускать действий, которые могут привести к возникновению опасности для жизни и здоровья или угрожать сохранности имущества туристов или судового имущества; не допускать действий, препятствующих проведению экскурсионных или культурно-развлекательных мероприятий; следить за своими личными вещами как на борту теплохода, так и во время экскурсий. Турист, мешающий своим поведением отдыху других туристов и (или) нарушающий порядок, может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту без компенсации неоказанных услуг и оплаты проезда до места проживания. Турист несет ответственность за нарушение действующих в РФ правил проезда и провоза багажа.
Мы отправляемся на отдых в хорошем настроении, думая о приятном. Но надо помнить и о своей безопасности. Рекомендуем обратить особое внимание на основные правила поведения на борту теплохода. Инструкции по технике безопасности проводит капитан команды или старший помощник.
● Первое правило - следовать указаниям команды. Члены команды знают, что делать в любой ситуации, могут предотвратить опасность. Не игнорируйте их, не пытайтесь самостоятельно что-то предпринимать. Выполняйте указания, это может оказаться спасением в экстренной ситуации.
● Второе правило - быть осторожным, особенно в моменты движения. Не бегайте по палубе, не прыгайте через тросы – это касается в первую очередь юных пассажиров. Помните, что вы находитесь на движущемся объекте.
● Третье правило - уважать других пассажиров. Не создавайте шума, не беспокойте соседей, не мешайте им отдыхать. В любом общественном месте нужно соблюдать этикет. Проявляйте уважение к другим пассажирам, не нарушайте тишину.
● Четвертое правило - не бросать мусор в воду. Это может привести к загрязнению, повлечь за собой штраф от местных властей. Используйте специальные контейнеры для сбора мусора. Соблюдайте чистоту на улицах посещаемых городов и на борту лайнера. Сохраняйте окружающую природу, бережно относитесь к памятникам истории и культуры.
● И, наконец, пятое правило. На протяжении всего круиза турист обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, выполнять распоряжения команды.
Целью всех этих правил является создание безопасной, комфортной, уважительной атмосферы. Эти рекомендации определяют, какое поведение является приемлемым, а какое нет, чтобы обеспечить поддержание порядка, помогают предотвратить возможные конфликты. Четко следуйте им, и тогда любое путешествие станет приятным для всех его участников.