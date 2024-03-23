Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Водный рыболовный поход по горной реке Алгама 3-й категории сложности. Для сплава применяются 7-метровые надувные катамараны с подвесными моторами. Реки Алгама и Учур богаты трофейными тайменями.
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Ближайшие даты:
18
авг

Что вас ожидает:

Драйв и брызги
Драйв и брызги
Сплавимся по горной реке на надёжных катамаранах
Рыболовный азарт
Рыболовный азарт
Проверим свои силы в рыбалке на тайменя и ленков
Отдых на природе
Отдых на природе
Насладимся пейзажами дикой природы, мягким солнцем и пением птиц

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, трансфер

Встреча в аэропорту (прилёт рейсами, прибывающими в Якутск до 08:00).

Трансфер в город.

У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00 (стоянка автомашин за магазином «Лавка художника», ул. Октябрьская, 24).

Трансфер Якутск — п. Тында.

2 день

День в пути

Продолжение пути Якутск — п. Тында.

Пересадка на поезд в Улак (7 часов пути).

Улак — Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.

3 день

Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря

Прибытие в Улак в ночь.

Посадка на вахтовый Камаз.

Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).

Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.

Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.

Обед, отдых.

После отдыха сборка катамаранов.

В сборке катамаранов принимает участие вся группа.

Сплав до устья речки Чайдах (6,5 км).

Разбивка лагеря. Отдых.

Речка Чайдах находится в стороне от дороги и поэтому здесь удобно отдыхать и готовиться к предстоящему путешествию.

Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеряТрансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеряТрансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря
4 день

Подготовка к сплаву. Сплав до р. Харыялах

Подготовка к сплаву.

После обеда сплав до р. Харыялах, 12 км.

Походная часть пути.

Подготовка к сплаву. Сплав до р. ХарыялахПодготовка к сплаву. Сплав до р. ХарыялахПодготовка к сплаву. Сплав до р. Харыялах
5 день

Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах

Сплав до р. Туксани.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода — 36 км.

Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах
6 день

Сплав до р. Ненгра. Рыбалка

Сплав до района кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р. Ненгра).

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода — 44 км.

Сплав до р. Ненгра. Рыбалка
7 день

Сплав до р. Оюмрак. Рыбалка

Сплав до р. Оюмрак.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода — 55 км.

Сплав до р. Оюмрак. Рыбалка
8 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Рыбалка на участке реки между устьями рек Оюмряк и Идюм.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот участок более богат тайменями и поэтому на этом участке, уделено шесть дней.

Длина участка — 158 км.

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
9 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

10 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

11 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

12 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

13 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

14 день

Сплав до р. Учур и далее до устья р. Мусс

Сплав до р. Учур и далее до устья р. Мусс.

Длина дневного перехода — 84 км.

15 день

Сплав до метеостанции Чюльбю

Сплав до метеостанции Чюльбю, 80 км.

16 день

Дневка на Чюльбю. Отдых, баня

Дневка на Чюльбю.

Отдых.

Баня.

17 день

Сплав до острова Харыя

Сплав до острова Харыя, 97 км.

18 день

Сплав до реки Алдан

Сплав до реки Алдан, 63 км.

Прибытие на Алдан к обеду второго дня.

Стоянка на зимовье на правом берегу р. Алдан ниже 5,5 км от устья Учура.

Разбор катамаранов и снаряжения.

19 день

Выброска

Трансфер на катере «Волжанка» (19 мест) до Томмота — 400 км вверх по течению.

Пересадка на автобус и далее трансфер до Якутска — 430 км.

20 день

Завершение программы

Приезд в Якутск утром.

В конце пути переправа через Лену на пароме.

Возможна задержка отправления парома по погодным условиям, поэтому рекомендуем приобретать авиабилеты на рейсы следующего дня.

Развоз по гостиницам.

Расстояния:

  • Алгама — 356 км;
  • Гонам — 4 км;
  • Учур — 274 км;

Итого: 634 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-местной до 4-местной.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

19 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Надувные катамараны с подвесными моторами
  • Палатки
  • Спальные мешки
  • Коврики
  • Гермомешки на 100 литров
  • Спасательные жилеты
  • Костровое оборудование
  • Костровая посуда
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара
  • Болотные сапоги на весь период похода - 1 500 руб
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Фирменная футболка - 2 000 руб
  • Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
  • кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
  • сандалии туристические/кроксы.

Одежда:

  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая (на вечер);
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • носки теплые/тонкие;
  • рубашка с длинным рукавом от солнца;
  • купальник/плавки;
  • футболки/майки;
  • штаны;
  • шорты;
  • перчатки для гребли (по желанию).

Снаряжение и бытовые принадлежности:

  • рюкзак/сумка непромокаемые;
  • сидушка (хоба);
  • солнцезащитные очки;
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка рефтамид/гардекс;
  • средство от укусов комаров;
  • средство от мошкары;
  • спф крем (50-100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • павербанк/солнечная панель;
  • фонарик;
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Е
26 фев 2024
Надежно, качественно, безопасно!
Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!

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