авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, трансфер
Встреча в аэропорту (прилёт рейсами, прибывающими в Якутск до 08:00).
Трансфер в город.
У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00 (стоянка автомашин за магазином «Лавка художника», ул. Октябрьская, 24).
Трансфер Якутск — п. Тында.
День в пути
Продолжение пути Якутск — п. Тында.
Пересадка на поезд в Улак (7 часов пути).
Улак — Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.
Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря
Прибытие в Улак в ночь.
Посадка на вахтовый Камаз.
Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).
Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.
Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.
Обед, отдых.
После отдыха сборка катамаранов.
В сборке катамаранов принимает участие вся группа.
Сплав до устья речки Чайдах (6,5 км).
Разбивка лагеря. Отдых.
Речка Чайдах находится в стороне от дороги и поэтому здесь удобно отдыхать и готовиться к предстоящему путешествию.
Подготовка к сплаву. Сплав до р. Харыялах
Подготовка к сплаву.
После обеда сплав до р. Харыялах, 12 км.
Походная часть пути.
Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах
Сплав до р. Туксани.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода — 36 км.
Сплав до р. Ненгра. Рыбалка
Сплав до района кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р. Ненгра).
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода — 44 км.
Сплав до р. Оюмрак. Рыбалка
Сплав до р. Оюмрак.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода — 55 км.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Рыбалка на участке реки между устьями рек Оюмряк и Идюм.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот участок более богат тайменями и поэтому на этом участке, уделено шесть дней.
Длина участка — 158 км.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Идюм
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Сплав до р. Учур и далее до устья р. Мусс
Сплав до р. Учур и далее до устья р. Мусс.
Длина дневного перехода — 84 км.
Сплав до метеостанции Чюльбю
Сплав до метеостанции Чюльбю, 80 км.
Дневка на Чюльбю. Отдых, баня
Дневка на Чюльбю.
Отдых.
Баня.
Сплав до острова Харыя
Сплав до острова Харыя, 97 км.
Сплав до реки Алдан
Сплав до реки Алдан, 63 км.
Прибытие на Алдан к обеду второго дня.
Стоянка на зимовье на правом берегу р. Алдан ниже 5,5 км от устья Учура.
Разбор катамаранов и снаряжения.
Выброска
Трансфер на катере «Волжанка» (19 мест) до Томмота — 400 км вверх по течению.
Пересадка на автобус и далее трансфер до Якутска — 430 км.
Завершение программы
Приезд в Якутск утром.
В конце пути переправа через Лену на пароме.
Возможна задержка отправления парома по погодным условиям, поэтому рекомендуем приобретать авиабилеты на рейсы следующего дня.
Развоз по гостиницам.
Расстояния:
- Алгама — 356 км;
- Гонам — 4 км;
- Учур — 274 км;
Итого: 634 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-местной до 4-местной.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Надувные катамараны с подвесными моторами
- Палатки
- Спальные мешки
- Коврики
- Гермомешки на 100 литров
- Спасательные жилеты
- Костровое оборудование
- Костровая посуда
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара
- Болотные сапоги на весь период похода - 1 500 руб
- Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
- Дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб
- Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
- Фирменная футболка - 2 000 руб
- Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
- сандалии туристические/кроксы.
Одежда:
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая (на вечер);
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- купальник/плавки;
- футболки/майки;
- штаны;
- шорты;
- перчатки для гребли (по желанию).
Снаряжение и бытовые принадлежности:
- рюкзак/сумка непромокаемые;
- сидушка (хоба);
- солнцезащитные очки;
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- средство от мошкары;
- спф крем (50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- павербанк/солнечная панель;
- фонарик;
- вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.