В Якутию на традиционный праздник Ысыах с посещением Ленских столбов и водными прогулками
Совершить обряды, увидеть спортивные состязания, потрогать вечную мерзлоту и погулять по столице
Начало: Якутск, аэропорт, до 9:00
22 июн в 09:00
135 000 ₽ за человека
От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности
Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии
Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30
11 фев в 09:30
182 000 ₽ за человека
Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»
Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
21 июл в 09:45
4 авг в 09:45
79 670 ₽ за человека
