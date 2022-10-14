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Описание
Что вас ожидает:
увидите дворец Мордвинова, узнаете и его легенды;
посмотрите на усадьбу Уч-Чам таинственной и зловещей княгини Барятинской;
полюбуетесь на загадочный особняк и здание Гестапо на улице Якова Свердлова;
своими глазами увидите дом, где жил, страдал и умер поэт Семён Надсон;
побываете на Мемориальном кладбище;
познакомитесь с православной готикой храма св. Иоана Златоуста;
увидите тайные оккультные послания, зашифрованные в декоре гостиницы Мариино и другие секреты ялтинской набережной;
а также многое другое….
финальным аккордом экскурсии будет посещение концерта органной музыки в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Пушкинский бульвар).
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Благотворительный взнос за концерт органной музыки — 250 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Свердлова, 39, Ялта
Завершение: ул. Пушкинская, 25, Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.