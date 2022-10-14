Готическая Ялта

Ялта - город, залитый солнечным светом

Ялта — город, залитый солнечным светом. Но там, где свет яркий, тени тоже гуще. Я предлагаю вам инсайдер-тур по затенённой стороне улиц и бульваров Ялты.
Готическая Ялта
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Мордвинова
  • Усадьба Уч-Чам
  • Особняк и здание Гестапо
  • Дом С. Надсона
  • Мемориальное кладбище
  • Храм св. Иоана Златоуста
  • Гостиница Мариино
  • Ялтинская набережная
  • Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • увидите дворец Мордвинова, узнаете и его легенды;
  • посмотрите на усадьбу Уч-Чам таинственной и зловещей княгини Барятинской;
  • полюбуетесь на загадочный особняк и здание Гестапо на улице Якова Свердлова;
  • своими глазами увидите дом, где жил, страдал и умер поэт Семён Надсон;
  • побываете на Мемориальном кладбище;
  • познакомитесь с православной готикой храма св. Иоана Златоуста;
  • увидите тайные оккультные послания, зашифрованные в декоре гостиницы Мариино и другие секреты ялтинской набережной;
  • а также многое другое….
  • финальным аккордом экскурсии будет посещение концерта органной музыки в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Пушкинский бульвар).

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Благотворительный взнос за концерт органной музыки — 250 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Свердлова, 39, Ялта
Завершение: ул. Пушкинская, 25, Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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