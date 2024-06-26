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читать дальше атмосферу прошлого.



Одна из старейших улочек Ялты раскроет свои тайны и легенды, позволяя взглянуть на город с новой стороны.



Это уникальная возможность окунуться в мистическую атмосферу и узнать больше о загадочной истории Ялты.



Путешествие по улочкам, полным тайн и символов, оставит незабываемые впечатления и позволит почувствовать себя настоящим детективом

Историческая прогулка по старой Ялте с элементами мистики и детектива. Узнайте о масонах и их тайных символах, которые скрываются на улочках города. Легенды и загадки откроются перед вами, погружая в