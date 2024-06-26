Историческая прогулка по старой Ялте с элементами мистики и детектива. Узнайте о масонах и их тайных символах, которые скрываются на улочках города. Легенды и загадки откроются перед вами, погружая в
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Уникальная историческая прогулка
- 🔍 Тайные символы масонов
- 📜 Легенды старой Ялты
- 🏛 Одна из старейших улочек города
- 👣 Комфортный темп экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Старейшая улочка Ялты
Описание экскурсии
Историческая прогулка с элементами мистики и детектива. Мистики и масоны. Тайные символы и их значение. Одна из старейших улочек Ялты раскроет нам свои тайны и легенды.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дома архитекторов Эшлимана и Вегенера
- Особняк Марии Барятинской
- Дворец графа Мордвинова
- Особняк Овчинникова (Мельцера)
- Поликуровское мемориальное кладбище
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Свердлова, 42 Б
Завершение: Поликуровское мемориальное кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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