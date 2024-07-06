Вас ждет знакомство с Ялтой в формате непринуждённой прогулки.
За 2,5 часа вы узнаете, как имя художника Васильева связано с городом, увидите дом, где он жил, и восхититесь подарком в честь
За 2,5 часа вы узнаете, как имя художника Васильева связано с городом, увидите дом, где он жил, и восхититесь подарком в честь
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательная прогулка по Ялте
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🏛 Интересные исторические факты
- 🎨 Связь с известными художниками
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🔔 Увидите редкие артефакты
- 💃 Следы знаменитых личностей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Дом художника Васильева
- Подарок в честь венчания Николая II и Александры Фёдоровны
- Первая морская гавань Ялты
- Улица, посвящённая Ялтинской конференции 1945 года
- Дом с орлом прусских хлебопекарей
- Торговые ряды купца Стахеева
- Ялтинская «Купальщица»
- Колокол, поднятый с глубины 1500 метров
- Дом-особняк ялтинской актрисы
- Улочки старинного Чукурлара
Описание экскурсии
Приглашаю Вас на прогулку-свидание с городом Счастья Вы ещё не влюблены в Ялту? Тогда Вам стоит узнать её получше! Хотели бы Вы узнать, как имя известного художника Васильева, чьи работы хранятся в Третьяковской государственной галерее связано с южной красавицей Ялтой и увидеть дом, где он жил? Воочию восхититься подарком всему городу в честь венчания Николая II и Александры Фёдоровны? Пройтись по первой морской гавани Ялты и улице, посвящённой Ялтинской конференции 1945 года? Увидеть Дом с орлом прусских хлебопекарей и услышать тайну царского источника? Пройтись мимо торговых рядов купца-авантюриста Стахеева и навестить известную ялтинскую «Купальщицу» с непростой судьбой? Рассмотреть на близком расстоянии колокол, поднятый с глубины 1500 метров спустя 82 года и Дом-особняк ялтинской актрисы, прославившей Голливуд 20-х годов прошлого века? Прикоснуться к тем местам, в которых навсегда осталась частичка сердца прекрасной Айседоры Дункан? Побродить улочками старинного Чукурлара, прочесть послание Максима Горького, адресованного именно Вам? Уверена, всё это будет интересно Вам и встреча с городом не оставит Вас без незабываемых впечатлений!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Загадки и очарование южного города
- Малоизвестные истории и места. Удивительные локации южного города Счастья: начиная с первой гавани города и заканчивая старинным районом Чукурлар. По пути будет много фотозон
- Где можно будет сделать прекрасные фотографии в значимых местах
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Завершение: Ялта, ул. Севастопольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Раиса
6 июл 2024
Спасибо, что нашли для нас время показать нам город! Свидание с Ялтой удалось!
О
Ольга
15 июн 2024
Илона вы замечательный рассказчик, мы довольны нашим первым знакомством с городом, удобный маршрут и хорошая подача материала. Рады знакомству с Вами!!!
В
Виолетта
22 мая 2024
Илона, спасибо что познакомили нас с городом, уже приехали домой и теперь часто впоминаем о тех местах, что увидели. Понравилось, что за пару часов мы так без суеты посетили две часовенки и дачу с шикарной настенной лепниной, даже примерили шляпку тёти Сони) Надеемся ещё приехать в ваш чудесный город и встретиться снова!
Л
Людмила
25 апр 2024
Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!
И
Иван
24 мар 2024
Очень познавательная и неспешная экскурсия, понравилось всё, так бы сами пробежали и даже голову не подняли сколько красоты вокруг.
Входит в следующие категории Ялты
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