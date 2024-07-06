венчания Николая II и Александры Фёдоровны. Пройдётесь по первой морской гавани и улице, посвящённой Ялтинской конференции 1945 года. Увидите Дом с орлом прусских хлебопекарей и услышите тайну царского источника. Пройдётесь мимо торговых рядов купца-авантюриста Стахеева и навестите известную ялтинскую «Купальщицу». Рассмотрите колокол, поднятый с глубины 1500 метров, и Дом-особняк ялтинской актрисы, прославившей Голливуд. Прикоснетесь к местам, где осталась частичка сердца Айседоры Дункан. Прогулка завершится на улочках старинного Чукурлара, где вы прочтёте послание Максима Горького. Маршрут плавный и неутомительный, по пути есть магазины, кафе, аптеки и туалетные комнаты

Описание экскурсии

Приглашаю Вас на прогулку-свидание с городом Счастья Вы ещё не влюблены в Ялту? Тогда Вам стоит узнать её получше! Хотели бы Вы узнать, как имя известного художника Васильева, чьи работы хранятся в Третьяковской государственной галерее связано с южной красавицей Ялтой и увидеть дом, где он жил? Воочию восхититься подарком всему городу в честь венчания Николая II и Александры Фёдоровны? Пройтись по первой морской гавани Ялты и улице, посвящённой Ялтинской конференции 1945 года? Увидеть Дом с орлом прусских хлебопекарей и услышать тайну царского источника? Пройтись мимо торговых рядов купца-авантюриста Стахеева и навестить известную ялтинскую «Купальщицу» с непростой судьбой? Рассмотреть на близком расстоянии колокол, поднятый с глубины 1500 метров спустя 82 года и Дом-особняк ялтинской актрисы, прославившей Голливуд 20-х годов прошлого века? Прикоснуться к тем местам, в которых навсегда осталась частичка сердца прекрасной Айседоры Дункан? Побродить улочками старинного Чукурлара, прочесть послание Максима Горького, адресованного именно Вам? Уверена, всё это будет интересно Вам и встреча с городом не оставит Вас без незабываемых впечатлений!