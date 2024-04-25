1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
- ААнгелина23 апреля 2023Демерджи: в Долину ПривиденийВыбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
- ВВоробьева12 ноября 2020Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Можно с детьми»
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