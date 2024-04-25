Семейные развлекательные экскурсии Ялты

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ялте, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
По местам Царской охоты
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900 за человека
Тропа здоровья
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
    Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
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    нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!

  • А
    Ангелина
    23 апреля 2023
    Демерджи: в Долину Привидений
    Выбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
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    дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))

  • В
    Воробьева
    12 ноября 2020
    По местам Царской охоты
    Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
  2. Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
  3. По местам Царской охоты
  4. Тропа здоровья
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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