Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент

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1 отзыв
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Увидеть неизведанную бухту Ласпи, насладиться роскошными видами, соперничающими красотой со средиземноморскими, окунуться в историю Южного берега Крыма.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
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Что вас ожидает:

  • Симеиз
  • Гора Кошка
  • Форосская церковь
  • Ласпи
  • Балаклава
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Описание

Что вас ожидает

Гора Кошка и пгт. Симеиз

С шикарной смотровой площадки на горе Кошка мы насладимся Симеизом и Алупкой. Мы расскажем о истории поселков Большой Ялты, почему здесь расположено большое количество санаториев, и как сама гора мешала построить Южнобережное шоссе. А еще пройдемся по знаменитой кипарисовой аллее в Симеизе, спустимся к скале Дива и почувствуем аромат можжевельников и кипарисов.

Храм в облаках «Форосская церковь»

По старому севастопольскому шоссе мы подъедем к самому живописному храму Крыма, который возведен на обрывистом утесе. А также увидим знаменитые Байдарские ворота, которые приказал построить Михаил Воронцов в честь завершения строительства старого севастопольского шоссе.

Бухта Ласпи и Балаклава

Один из удивительных уголков Крымского полуострова, это самый дикий и девственный участок суши ЮБК. Здесь находится множество уникальных растений, которые даже занесены в Красную книгу. И главная точка нашего маршрута — живописная бухта с богатой историей. Поднимемся на шикарную смотровую, сделаем красивые фото и насладимся секретной Балаклавой со всех сторон. На машине подъедем к местам, которые знают только местные и увидим вход в бухту, музей подводных лодок, старинные особняки и даже пляж, где когда-то купались военные. Вы знали, что когда-то Балаклава даже не была занесена на карту мира?

Мыс Фиолент

Безусловно, одно из самых живописных мест в Крыму — мыс Фиолент. Мы остановимся в 2 самых красивых местах мыса, откуда видно пляж Баунти, а также Свято-Георгиевский монастырь, которому почти тысяча лет. А ещё в этом месте одни из самых красивых закатов в Крыму!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

сб, вс

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Передвижение на нашем автомобиле с кондиционером
Что не входит
  • Билеты в музей подводных лодок — 800 руб/взрослый (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится?
Когда: сб, вс
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
И
15 сен 2021
Все очень понравилось

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