Увидеть неизведанную бухту Ласпи, насладиться роскошными видами, соперничающими красотой со средиземноморскими, окунуться в историю Южного берега Крыма.
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Что вас ожидает:
- Симеиз
- Гора Кошка
- Форосская церковь
- Ласпи
- Балаклава
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Гора Кошка и пгт. Симеиз
С шикарной смотровой площадки на горе Кошка мы насладимся Симеизом и Алупкой. Мы расскажем о истории поселков Большой Ялты, почему здесь расположено большое количество санаториев, и как сама гора мешала построить Южнобережное шоссе. А еще пройдемся по знаменитой кипарисовой аллее в Симеизе, спустимся к скале Дива и почувствуем аромат можжевельников и кипарисов.
Храм в облаках «Форосская церковь»
По старому севастопольскому шоссе мы подъедем к самому живописному храму Крыма, который возведен на обрывистом утесе. А также увидим знаменитые Байдарские ворота, которые приказал построить Михаил Воронцов в честь завершения строительства старого севастопольского шоссе.
Бухта Ласпи и Балаклава
Один из удивительных уголков Крымского полуострова, это самый дикий и девственный участок суши ЮБК. Здесь находится множество уникальных растений, которые даже занесены в Красную книгу. И главная точка нашего маршрута — живописная бухта с богатой историей. Поднимемся на шикарную смотровую, сделаем красивые фото и насладимся секретной Балаклавой со всех сторон. На машине подъедем к местам, которые знают только местные и увидим вход в бухту, музей подводных лодок, старинные особняки и даже пляж, где когда-то купались военные. Вы знали, что когда-то Балаклава даже не была занесена на карту мира?
Мыс Фиолент
Безусловно, одно из самых живописных мест в Крыму — мыс Фиолент. Мы остановимся в 2 самых красивых местах мыса, откуда видно пляж Баунти, а также Свято-Георгиевский монастырь, которому почти тысяча лет. А ещё в этом месте одни из самых красивых закатов в Крыму!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
сб, вс
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Передвижение на нашем автомобиле с кондиционером
- Что не входит
- Билеты в музей подводных лодок — 800 руб/взрослый (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из отеляЗавершение: Привезем тоже
- Когда и сколько длится?
- Когда: сб, всЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иешко Татьяна
15 сен 2021
Все очень понравилось
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