Что вас ожидает

Гора Кошка и пгт. Симеиз

С шикарной смотровой площадки на горе Кошка мы насладимся Симеизом и Алупкой. Мы расскажем о истории поселков Большой Ялты, почему здесь расположено большое количество санаториев, и как сама гора мешала построить Южнобережное шоссе. А еще пройдемся по знаменитой кипарисовой аллее в Симеизе, спустимся к скале Дива и почувствуем аромат можжевельников и кипарисов.

Храм в облаках «Форосская церковь»

По старому севастопольскому шоссе мы подъедем к самому живописному храму Крыма, который возведен на обрывистом утесе. А также увидим знаменитые Байдарские ворота, которые приказал построить Михаил Воронцов в честь завершения строительства старого севастопольского шоссе.

Бухта Ласпи и Балаклава

Один из удивительных уголков Крымского полуострова, это самый дикий и девственный участок суши ЮБК. Здесь находится множество уникальных растений, которые даже занесены в Красную книгу. И главная точка нашего маршрута — живописная бухта с богатой историей. Поднимемся на шикарную смотровую, сделаем красивые фото и насладимся секретной Балаклавой со всех сторон. На машине подъедем к местам, которые знают только местные и увидим вход в бухту, музей подводных лодок, старинные особняки и даже пляж, где когда-то купались военные. Вы знали, что когда-то Балаклава даже не была занесена на карту мира?

Мыс Фиолент

Безусловно, одно из самых живописных мест в Крыму — мыс Фиолент. Мы остановимся в 2 самых красивых местах мыса, откуда видно пляж Баунти, а также Свято-Георгиевский монастырь, которому почти тысяча лет. А ещё в этом месте одни из самых красивых закатов в Крыму!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.