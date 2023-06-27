Данный маршрут весьма разнообразен и идеально подойдет любителям живописной природы.
Вы увидите впечатляющие водопады, ущелья, горы, скалы и пещеры, сделаете красивые фотографии и просто насладитесь отдыхом на природе.
Вы увидите впечатляющие водопады, ущелья, горы, скалы и пещеры, сделаете красивые фотографии и просто насладитесь отдыхом на природе.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЭкскурсия для широкой аудитории, в том числе для детей. Включает нетрудный хайкинг и впечатляющие смотровые. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Симеиз и скала Дива
- Гора Кошка
- Старая Севастопольская дорога
- Форосский кант
- Ущелье Узунджа
- Скельская пещера
- Водопад Козырёк
- Гора Челяби
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт (детское кресло и бустер, аптечка и солнцезащитный крем)
- Инвентарь для пикника, напитки
- Зонты, дождевики, пледы и куртки
- Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
27 июн 2023
Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в четвертый раз; влюблены в него. Думали, что многое видели там,
В
Вероника
12 авг 2022
Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима!
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳
Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇
Дима, огромное спасибо тебе за наше путешествие по Крыму 🙏🙏🙏
Это было второе путешествие
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳
Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇
Дима, огромное спасибо тебе за наше путешествие по Крыму 🙏🙏🙏
Это было второе путешествие
"
"Алена
17 июн 2022
Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр!
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз обомлели от фейерверка впечатлений. Дима задал нам Джазу! Экскурсии продуманы
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз обомлели от фейерверка впечатлений. Дима задал нам Джазу! Экскурсии продуманы
Е
Елена
7 янв 2022
В Крыму без Димы пропадешь, ведь лучше гида не найдёшь! Огромное Спасибо Дмитрию за то, что он в один день раскрыл многоликие красоты Крыма!!! мы увидели шикарные виды моря, пещеры,
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Ялте
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.