Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам

Калейдоскоп впечатлений
Данный маршрут весьма разнообразен и идеально подойдет любителям живописной природы.

Вы увидите впечатляющие водопады, ущелья, горы, скалы и пещеры, сделаете красивые фотографии и просто насладитесь отдыхом на природе.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Экскурсия для широкой аудитории, в том числе для детей. Включает нетрудный хайкинг и впечатляющие смотровые. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). ‌ Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Симеиз и скала Дива
  • Гора Кошка
  • Старая Севастопольская дорога
  • Форосский кант
  • Ущелье Узунджа
  • Скельская пещера
  • Водопад Козырёк
  • Гора Челяби
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт (детское кресло и бустер, аптечка и солнцезащитный крем)
  • Инвентарь для пикника, напитки
  • Зонты, дождевики, пледы и куртки
  • Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Татьяна
27 июн 2023
Огромное спасибо Дмитрию за 2 восхитительных дня в Крыму, за прекрасные фотографии; интереснейшие рассказы и впечатления! Приезжаем в Крым в четвертый раз; влюблены в него. Думали, что многое видели там,
читать дальше

но Дмитрий показал нам такие красивейшие места, о которых мы и не догадывались, никогда не нашли бы их сами.
Когда нашли Диму в интернете, удивились множеству восхищенных отзывов. Честно говоря, отнеслись немного с недоверием. Заказали одну экскурсию на пробу, и поняли, что хотим ездить и слушать его еще и еще! Вот что значит, что человек в профессии находится на своем месте!
Жаль, что времени нам хватило только на 2 поездки, но уже планируем встретиться следующим летом!
С уважением, Татьяна и Сергей из Петербурга

В
Вероника
12 авг 2022
Лучший Гид по Крыму! Дорогой наш гид Дима!
Поздравляем тебя с Днём Рождения 🥳
Желаем много любознательных позитивных туристов 😇😇😇😇😇
Дима, огромное спасибо тебе за наше путешествие по Крыму 🙏🙏🙏
Это было второе путешествие
читать дальше

с тобой по Крыму, три года назад было первое.
Всем знакомым рекомендуем этого прекрасного, внимательного, интересного, культурного, высокого красавца гида Дмитрия!
Конечно люди могут самостоятельно посетить известные места, но это будет несравнимо по комфорту и зрелищности. Дима знает самые лучшие точки обзора, секретные тропы, поможет сделать красивые фотографии, а сколько он знает и может показать малоизвестных красивейших мест!!! Следующий отпуск в Крыму мы обязательно встретимся с Димой 🥰

"
"Алена
17 июн 2022
Дмитрий - человек Оркестр! Дмитрий-человек Оркестр!
Благодарим за погружение в Крымскую сказку! Были в Крыму многократно, но как в первый раз обомлели от фейерверка впечатлений. Дима задал нам Джазу! Экскурсии продуманы
читать дальше

до мелочей, проходят в непринуждённой обстановке, очень много информации подается артистично, искренне, профессионально. За 2 дня путешествий мы сроднились с нашим Гидом, любовались пейзажами, заслушивались рассказами. Национальная кухня, умело вплетенная в маршруты не оставит равнодушным никого. До сих пор не выветрился аромат нежнейшего каре барашка(кафе""Орли"")А фотосессии это отдельная песня. Виды аховые!
Можно быть спокойным за будущее России, коли такие молодые люди есть, которые так любят свою малую Родину и так мастерски умеют это преподнести!

Е
Елена
7 янв 2022
В Крыму без Димы пропадешь, ведь лучше гида не найдёшь! Огромное Спасибо Дмитрию за то, что он в один день раскрыл многоликие красоты Крыма!!! мы увидели шикарные виды моря, пещеры,
читать дальше

водопады, храмы, насладились местной кухней и даже поговорили с эхом в горах!!! Очень интересные сведения, не перегруженные историзмами были понятные и взрослым и детям! под конец экскурсии Дмитрий фактически стал членом нашей семьи!!! Ещё раз ему огромное спасибо и дай Бог побольше замечательных попутчиков!!!!

Входит в следующие категории Ялты

