но Дмитрий показал нам такие красивейшие места, о которых мы и не догадывались, никогда не нашли бы их сами.

Когда нашли Диму в интернете, удивились множеству восхищенных отзывов. Честно говоря, отнеслись немного с недоверием. Заказали одну экскурсию на пробу, и поняли, что хотим ездить и слушать его еще и еще! Вот что значит, что человек в профессии находится на своем месте!

Жаль, что времени нам хватило только на 2 поездки, но уже планируем встретиться следующим летом!

С уважением, Татьяна и Сергей из Петербурга