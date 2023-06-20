читать дальше

информации, сколько можно запомнить. Мы доверились плану Дмитрия по местам и времени и не прогадали.

Одного дня не хватило и второй день оказался тоже классным! Понимаем, что в каждый приезд можно несколько дней выделять под такие путешествия и каждый раз узнавать и видеть что-то новое. Рекомендуем Дмитрия как большого профессионала и передаем привет от всей нашей семьи! Отзывчивость, высокий уровень профессионализма и работы в любых условиях:)

Спасибо!!!