Авторская экскурсия с посещением закрытых от публичных глаз смотровых площадок. Путешествие длиной в день. День длиной в жизнь.
Полное сопровождение тура — исторические справки, мифы и факты, уникальные природные объекты, питание в проверенных местах.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЛюбители природы и истории оценят этот насыщенный маршрут. Ядром тура являются две красивейшие пещеры полуострова. Вас удивят природное разнообразие локаций на нашем пути, а также исторические объекты и детская программа. Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Мраморная или Эмине-Байр-Хосар
- Пещера Красная
- Кинопарк Викинг
- Алуштинское водохранилище
- Долина привидений
- Дворец княгине Гагариной
- Музей советской авто-мото-вело техники
- Сыроварня (дегустация)
- Улиточная ферма (дегустация)
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
- Детское кресло и бустер, автохолодильник
- Пледы, куртки, дождевики и зонты
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Обед.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
20 июн 2023
Профессионал своего дела! Огромная благодарность Дмитрию! Два дня путешествовали под аккомпанемент трех детей с Дмитрием. С утра и до самого вечера посещали самые красивые места и получали ровно столько интересной
С
Сергей
27 мар 2022
Лучше, чем Дима Поликарпов вы вряд ли найдете экскурсовода Ездили на экскурсии с Дмитрием в этом году. Очень понравилось. Дмитрий показывает очень красивые и живописные места Крыма. Маршруты с Димой
Входит в следующие категории Ялты
