Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходные маршруты по весеннему Крыму с фотосессией. Впечатляющие природные виды и звездное небо в горах!

Александр Ваш гид в Ялте Индивидуальная фото-прогулка Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека Когда По договоренности 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки Однодневные походы легкой и средней степени сложности продолжительностью 3-6 часов в зависимости от выбранного маршрута. Места предстоящих путешествий на майские праздники уточняйте при бронировании: Балаклава и Фиолент, гора Шаан-Кая, каньон Уч-Кош, ущелье Таракташ, Большой Каньон Крыма, Южная Демерджи, Новый Свет, Коктебель. Важная информация: Трансфер в место проведения путешествия обговаривается в зависимости от планируемой локации.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-фотографа

Фотосессия на маршруте (от 15 обработанных фото каждому участнику). Что не входит в цену Трансфер

Что не входит в цену Трансфер

Питание. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Трансфер в место проведения путешествия обговаривается в зависимости от планируемой локации