Пешеходные маршруты по весеннему Крыму с фотосессией. Впечатляющие природные виды и звездное небо в горах!
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиОднодневные походы легкой и средней степени сложности продолжительностью 3-6 часов в зависимости от выбранного маршрута. Места предстоящих путешествий на майские праздники уточняйте при бронировании: Балаклава и Фиолент, гора Шаан-Кая, каньон Уч-Кош, ущелье Таракташ, Большой Каньон Крыма, Южная Демерджи, Новый Свет, Коктебель. Важная информация: Трансфер в место проведения путешествия обговаривается в зависимости от планируемой локации.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Фотосессия на маршруте (от 15 обработанных фото каждому участнику).
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Трансфер в место проведения путешествия обговаривается в зависимости от планируемой локации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Групповая
до 29 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Погрузитесь в атмосферу аристократического Крыма, посетив Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также романтичное «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.