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Ночные прогулки и экскурсии Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Ялте, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
5 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания на ЮБК
21 июл в 02:00
23 июл в 02:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
5 часов
2 отзыва
Билеты
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Присоединяйтесь к незабываемому утреннему путешествию на гору Ай-Петри. Вас ждут потрясающие виды, интересные рассказы и красивые фотографии
Начало: Ваше место пребывания в Ялте/ в любом посёлке Ялты
Расписание: Ежедневно в 3:00
Завтра в 03:00
20 июл в 03:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Майский Крым, фототуры
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Майский Крым, фототуры
Погрузитесь в красоту Крыма с индивидуальным трансфером на фототуры. Уникальные маршруты и захватывающие виды ждут вас на майские праздники
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 сентября 2024
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    У нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в
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    одном из самых красивых мест Крыма - гора Ай-Петри. Впечатления самые наилучшие! Сбылась мечта пройтись по подвесному мосту. Сделали отличный пикник и получили море эмоций. Спасибо нашему гиду Никите за наши впечатления и память. С нетерпением ждем фотографий.

  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
  • А
    Ангелина
    22 апреля 2023
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
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    меньше уединения и больше отвлекались на других людей (фоткаться по очереди, подвинуться где-то и т. д.) Рассвет всегда разный, мы попали на красивый облачный, было довольно тепло, хоть и временами дул холодный ветер. В общем, с погодой повезло. Рекомендую любителям гор, неба и свежего воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
  2. Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
  3. Майский Крым, фототуры
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Никитский ботанический сад
  7. Водопад Учан-Су
  8. Массандровский дворец
  9. Винзавод «Массандра»
  10. Юсуповский дворец
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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