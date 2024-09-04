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меньше уединения и больше отвлекались на других людей (фоткаться по очереди, подвинуться где-то и т. д.) Рассвет всегда разный, мы попали на красивый облачный, было довольно тепло, хоть и временами дул холодный ветер. В общем, с погодой повезло. Рекомендую любителям гор, неба и свежего воздуха!