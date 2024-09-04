Фотопрогулка
до 4 чел.
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания на ЮБК
21 июл в 02:00
23 июл в 02:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Присоединяйтесь к незабываемому утреннему путешествию на гору Ай-Петри. Вас ждут потрясающие виды, интересные рассказы и красивые фотографии
Начало: Ваше место пребывания в Ялте/ в любом посёлке Ялты
Расписание: Ежедневно в 3:00
Завтра в 03:00
20 июл в 03:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Майский Крым, фототуры
Погрузитесь в красоту Крыма с индивидуальным трансфером на фототуры. Уникальные маршруты и захватывающие виды ждут вас на майские праздники
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 сентября 2024У нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в
- ДДарья24 февраля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- ААнгелина22 апреля 2023Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ночные»
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