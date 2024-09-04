Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
«Попутно я буду вас фотографировать»
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
«Приглашаем в увлекательное фотопутешествие по самым живописным местам Крыма»
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 1 чел.
Майский Крым, фототуры
Погрузитесь в красоту Крыма с индивидуальным трансфером на фототуры. Уникальные маршруты и захватывающие виды ждут вас на майские праздники
Начало: По договоренности
«Пешеходные маршруты по весеннему Крыму с фотосессией»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 сентября 2024Рассвет или закат с фотосессией на Ай-ПетриУ нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в
- ВВиктория8 августа 2024Места, пляжи, виды невероятно красивые. Балаклава, катание на катере тоже супер. Немного смутил сам маршрут. Спуск и купание только на
- ДДарья24 февраля 2024Рассвет или закат с фотосессией на Ай-ПетриЗамечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- ААнгелина22 апреля 2023Рассвет или закат с фотосессией на Ай-ПетриХодили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2025
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