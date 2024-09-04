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одном пляже. К остальным вы просто идёте через дачный массив(не самая красивая дорога) под палящим солнцем. Пляжи очень красивые, но возможно, хотелось бы сократить их количество и добавить это время на тот, где мы купались. Так как часа было маловато, чтобы без спешки переодеться, искупаться, пофоткаться, опять переодеться и дойти обратно(идти немало, около 15 минут). Также важно добавить какую-то пометку для людей с проблемами со здоровьем или просто для тех, кому противопоказано/сложно даётся длительное нахождение на солнце. Для некоторых в группе было сложно идти до/с пляжей.