Мои заказы

Фотосессии в Ялте с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Ялте, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Пешая
2 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Индивидуальная фотосессия в Массандровском парке
Прогуляйтесь по Массандровскому парку с профессиональным фотографом, узнайте историю дворца и гротов, получите 50+ красивых фото на память
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
«Попутно я буду вас фотографировать»
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
9 июл в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
«Приглашаем в увлекательное фотопутешествие по самым живописным местам Крыма»
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
2500 ₽ за человека
Майский Крым, фототуры
3 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Майский Крым, фототуры
Погрузитесь в красоту Крыма с индивидуальным трансфером на фототуры. Уникальные маршруты и захватывающие виды ждут вас на майские праздники
Начало: По договоренности
«Пешеходные маршруты по весеннему Крыму с фотосессией»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
9000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 сентября 2024
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    У нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в
    читать дальше

    одном из самых красивых мест Крыма - гора Ай-Петри. Впечатления самые наилучшие! Сбылась мечта пройтись по подвесному мосту. Сделали отличный пикник и получили море эмоций. Спасибо нашему гиду Никите за наши впечатления и память. С нетерпением ждем фотографий.

  • В
    Виктория
    8 августа 2024
    Фото-тур «В самое сердце Крыма»
    Места, пляжи, виды невероятно красивые. Балаклава, катание на катере тоже супер. Немного смутил сам маршрут. Спуск и купание только на
    читать дальше

    одном пляже. К остальным вы просто идёте через дачный массив(не самая красивая дорога) под палящим солнцем. Пляжи очень красивые, но возможно, хотелось бы сократить их количество и добавить это время на тот, где мы купались. Так как часа было маловато, чтобы без спешки переодеться, искупаться, пофоткаться, опять переодеться и дойти обратно(идти немало, около 15 минут). Также важно добавить какую-то пометку для людей с проблемами со здоровьем или просто для тех, кому противопоказано/сложно даётся длительное нахождение на солнце. Для некоторых в группе было сложно идти до/с пляжей.

  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
  • А
    Ангелина
    22 апреля 2023
    Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
    Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
    читать дальше

    меньше уединения и больше отвлекались на других людей (фоткаться по очереди, подвинуться где-то и т. д.) Рассвет всегда разный, мы попали на красивый облачный, было довольно тепло, хоть и временами дул холодный ветер. В общем, с погодой повезло. Рекомендую любителям гор, неба и свежего воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
  2. Фото-тур «В самое сердце Крыма»
  3. Майский Крым, фототуры
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Ласточкино гнездо
  5. Тропа Голицына
  6. Никитский ботанический сад
  7. Водопад Учан-Су
  8. Массандровский дворец
  9. Винзавод «Массандра»
  10. Юсуповский дворец
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Ялты, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025