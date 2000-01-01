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На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо

Альберт Б.
Альберт Б. – Гид из Ялты
Мы будем передвигаться по горным ⛰️ хребтам и паркам Крыма на электровелосипеде.

Начнем наше путешествие на плато Кара Оба, где мы полюбуемся живописными панорамами с природной смотровой площадки, отправимся в Сафари парк 🌳, где понаблюдаем за животными в их естественной среде, промчимся по хребту Сарык Кая к «Звездопаду воспоминаний», и наконец, искупаемся на закате в бухте Провато.

На протяжении нашей поездки мы будем делать короткие остановки, чтобы полюбоваться природной красотой и отдохнуть.

Кроме того, по дороге вас ждут забавные легенды и увлекательный рассказ о здешних местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо

Что вы увидите

  • Город Старый Крым (Солхат) – первая столица Крымского ханства, является исторически сложившимся городом. В планировочной структуре и рельефе местности размещения города отчётливо видна его градостроительная история. Достопримечательностями города являются постройки XIII—XIV веков, когда Кырым был центром Крымского Юрта.
  • Парк антилоп «Сафари Ранч» в Козьей балке. Он представляет собой огороженную территорию площадью около 4 га, где нет ни загонов, ни вольеров, ни тем более клеток. Все животные, проживающие здесь, имеют полную свободу передвижения по его просторам, а благодаря тому, что в нем отсутствуют хищники, здесь даже нет разделительных заграждений. Таким образом, все подопечные «Сафари Ранч» постоянно пересекаются и соприкасаются друг с другом, точно так же, как и в дикой природе.
  • «Звездопад воспоминаний» на горе Коклюк. На вершине горы выстроена небольшая колоннада из трех колонн в античном стиле на круглом основании – это и есть «Звездопад воспоминаний». Белая ротонда появилась в 1956 г. Тогда она носила название «Беседка ветров». Пол в строении был отмечен изображением розы ветров.
  • Гора Клементьева - Узун-Сырт в переводе с крымско-татарского означает «длинный хребет». Это естественная граница между степным и горным Крымом. На севере от хребта — почти ровная степь, а на юге — вершины гор.
  • Кара-Даг - горно-вулканический массив на территории Крыма, на берегу Чёрного моря. Максимальная высота – гора Святая 577 м. Название переводится с турецкого и крымско-татарского языков на русский как «чёрная гора». Кара-Даг – это остатки вулкана, действовавшего около 150 миллионов лет назад.
  • Бухта Провато (овечье место). Сама бухта находится в Коктебельском заливе. На берегу бухты расположен пгт. Орджоникидзе. В бухте Провато пять пляжей (песчаные и галечные), с удобным спуском в воду.
Начало нашего велопутешествия - плато Кара Оба. Этот курган расположен к востоку от Старого Крыма. Кара Оба – это природная смотровая площадка. Вид как на ладони - три моря 🌊 - Азов, Сиваш и Черное. Далее прокатимся в Козью балку. Совершим остановку. Посетим Сафари Парк 🌳 и продолжим наш веломаршрут по хребту Сарык Кая к "Звездопаду воспоминаний". Это смотровая беседка на горе Коклюк. Сделаем остановку. Вид на гору Клементьева, Коктебельский залив, массив Карадаг, Барак коль. Далее спускаемся к селу Наниково, и продолжаем наш путь к Киик Атлама. Это мыс, на котором расположен поселок Орджо. Здесь, над Коктебельской бухтой, завершим наше велопутешествие и искупаемся на закате в бухте Провато.
Что входит
  • прокат электрофэта
  • трекингово снаряжения
  • зрительной оптики
  • экскурсионное обслуживание на веломаршруте
  • сопровождение на автомобиле по веломаршруту.
Что не входит
  • питание
  • трансферт из любого населенного пункта Крыма (туда-обратно)
  • фото видео съемка с использованием квадрокоптера и экшн камеры
  • монтаж видео ролика.
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 поселок Орджоникидзе
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо
На электровелосипеде из Старого Крыма в Орджо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альберт Б.
Альберт Б.
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