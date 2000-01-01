Альберт Б. – Гид из Ялты

Мы будем передвигаться по горным ⛰️ хребтам и паркам Крыма на электровелосипеде.



Начнем наше путешествие на плато Кара Оба, где мы полюбуемся живописными панорамами с природной смотровой площадки, отправимся в Сафари парк 🌳, где понаблюдаем за животными в их естественной среде, промчимся по хребту Сарык Кая к «Звездопаду воспоминаний», и наконец, искупаемся на закате в бухте Провато.



На протяжении нашей поездки мы будем делать короткие остановки, чтобы полюбоваться природной красотой и отдохнуть.



Кроме того, по дороге вас ждут забавные легенды и увлекательный рассказ о здешних местах.