Танковые ворота. Здесь, у начала второй гряды Крымских гор, самая полноводная река Крыма Бельбек, размыв горные породы, проложила себе путь к морю. Танковые ворота - это часть Бельбекского каньона, имеющего длину 5 км с высотой бортов до 70 метров.
Бор-Кая или Арман-Кая, в народе именуемая гора Крокодил - это один из природных памятников Крымского полуострова, его диковинка. Рассматривая со смотровой площадки причудливые формы горной гряды, похожей на огромное пресмыкающееся, можно разглядеть «голову», «глаза», «лапу» и даже «хвост». При этом с близкого расстояния гора вовсе не похожа на крокодила и смотрится совершенно иначе, хотя и все так же величественно.
Эски-Кермен - средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова Крым. Название переводится с крымско-татарского как «старая крепость». Построен на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 метров высотой. Является одним из наиболее интересных и посещаемых пещерных городов Крыма.
Сфинксы Каралезской долины. Это 14 каменных фигур высотой от 8 до 15 метров, выстроившихся в ряд, на протянувшемся с севера на юг лесистом холме Узун-Тарла. Прошло не одно тысячелетие, прежде чем в результате выветривания горных известняковых пород возникло это природное образование. Огромными размерами и причудливыми очертаниями они, и правда, напоминают сфинксов или истуканов острова Пасхи.
Веломаршрут по живописной Каралезской долине. Начало со смотровой площадки Танковые ворота. Далее, минуя гору Крокодил, прокатимся над селом Красный Мак по хребту Баш Кая. Сделаем остановку и совершим пешую экскурсию ⛳ по средневековому городу-крепости Эски Кермен. Продолжим наше велопутешествие к сфинксам Каралезской долины. Поднимемся на вершину Узун Тарла. Завершим наше велопутешествие в эко кафе на ферме Чудо ослик.
Что входит
прокат электрофэта
трекингово снаряжения
зрительной оптики
экскурсионное обслуживание на веломаршруте
сопровождение автомобилем по всему веломаршруту.
Что не входит
питание
трансферт из любого населенного пункта Крыма (туда-обратно)
фото видео съемка с использованием квадрокоптера и экшн камеры
монтаж видео ролика.
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 село Залесное
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.