Веломаршрут по живописной Каралезской долине. Начало со смотровой площадки Танковые ворота. Далее, минуя гору Крокодил, прокатимся над селом Красный Мак по хребту Баш Кая. Сделаем остановку и совершим пешую экскурсию ⛳ по средневековому городу-крепости Эски Кермен. Продолжим наше велопутешествие к сфинксам Каралезской долины. Поднимемся на вершину Узун Тарла. Завершим наше велопутешествие в эко кафе на ферме Чудо ослик.