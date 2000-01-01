Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу
Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу.
С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье.
А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад. По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.
С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье.
А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад. По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.
Что вы увидите 🤩
- Перевал Чертова лестница
- Родниковский водопад
- Руины крепости Мердвен-Исар
- Древняя Римская дорога
- Панорама Южного Берега Крыма с горной вершины
Несложный горный трекинг по знаменитой Чертовой лестнице и старым римским дорогам до Родниковского водопада
Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу. С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье. А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад.
По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.
Маршрут
По Старосевастопольскому шоссе (красивому горному серпантину) мы доедем до начала подъема по Чертовой лестнице. Отсюда начинается пеший маршрут. По каменистой тропе мы поднимемся к вершине горного перевала, где отдохнем и полюбуемся видами на открывающуюся панораму Южного Берега.
Наш путь продолжится по лесной тропе — древней римской дороге — вдоль русла горной речки Боса до Родниковского водопада. После небольшого отдыха и перекуса мы отправимся в обратный путь, посетим руины небольшой крепости и спустимся по той же Чертовой лестнице к машине.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
- Фотосъемка
- Что не входит
- Дополнительный трансфер из других городов Крыма
- Перекус во время похода.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Остановка "Поворот на Мисхор", Южнобережное шоссеЗавершение: Остановка «Поворот на Мисхор», Южнобережное шоссе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно в 8:30
Нина
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