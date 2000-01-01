Восхождение по Чертовой лестнице

Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу

Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу.

С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье.

А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад. По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице
Восхождение по Чертовой лестнице

Что вы увидите 🤩

  • Перевал Чертова лестница
  • Родниковский водопад
  • Руины крепости Мердвен-Исар
  • Древняя Римская дорога
  • Панорама Южного Берега Крыма с горной вершины
Несложный горный трекинг по знаменитой Чертовой лестнице и старым римским дорогам до Родниковского водопада
Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу. С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье. А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад.
По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.
Маршрут
По Старосевастопольскому шоссе (красивому горному серпантину) мы доедем до начала подъема по Чертовой лестнице. Отсюда начинается пеший маршрут. По каменистой тропе мы поднимемся к вершине горного перевала, где отдохнем и полюбуемся видами на открывающуюся панораму Южного Берега.
Наш путь продолжится по лесной тропе — древней римской дороге — вдоль русла горной речки Боса до Родниковского водопада. После небольшого отдыха и перекуса мы отправимся в обратный путь, посетим руины небольшой крепости и спустимся по той же Чертовой лестнице к машине.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человек
треккинг по Чертовой лестнице
5 000 ₽
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Дополнительный трансфер из других городов Крыма
  • Перекус во время похода.
Где начинаем и завершаем
Начало: Остановка "Поворот на Мисхор", Южнобережное шоссе
Завершение: Остановка «Поворот на Мисхор», Южнобережное шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 8:30

Нина
Нина
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