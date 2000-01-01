Несложный горный трекинг по знаменитой Чертовой лестнице и старым римским дорогам до Родниковского водопада

Красивый и не излишне утомительный маршрут по горному лесу. С вершины перевала Чертова лестница открываются чудесные виды на побережье. А лесные тропы — это древние дороги, сложенные римлянами 2000 лет назад.

По ним мы дойдем до Родниковского водопада, сделаем перерыв на отдых, а на обратном пути подойдем к руинам небольшой крепости Мердвен-Исар, находящиеся на краю одноименной горы.

Маршрут

По Старосевастопольскому шоссе (красивому горному серпантину) мы доедем до начала подъема по Чертовой лестнице. Отсюда начинается пеший маршрут. По каменистой тропе мы поднимемся к вершине горного перевала, где отдохнем и полюбуемся видами на открывающуюся панораму Южного Берега.

Наш путь продолжится по лесной тропе — древней римской дороге — вдоль русла горной речки Боса до Родниковского водопада. После небольшого отдыха и перекуса мы отправимся в обратный путь, посетим руины небольшой крепости и спустимся по той же Чертовой лестнице к машине.