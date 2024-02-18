По местам силы: Храм Солнца и Ильяс-Кая

Индивидуальная экскурсия в Ялте
Лёгкий поход к Храму Солнца — месту силы, которое очищает и может исполнить желания, но при одном условии: человек должен быть готов к этому, чист душой и помыслами, тогда задуманное придёт к нему и будет во благо.

Чтобы усилить благие интенции, перед посещением Храма Солнца мы совершим восхождение на гору Ильяс-Кая, с которой открывается потрясающий обзорный вид на 360°.
По местам силы: Храм Солнца и Ильяс-Кая
По местам силы: Храм Солнца и Ильяс-Кая
По местам силы: Храм Солнца и Ильяс-Кая
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
25
фев
26
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Храм Солнца
  • Ильяс-Кая
  • Ласпинский перевал
  • Хребет Делекли-Бурун
  • Мыс Айя
  • Гора Куш-Кая
  • Мыс Сарыч

Описание

О происхождении «Крымского Стоунхенджа», как ещё называют Храм Солнца, ходит множество легенд. Это одно из самых известных мест силы в Крыму. Что вас ждет• Храм Солнца • Ильяс-Кая • Ласпинский перевал • хребет Делекли-Бурун • мыс Айя • гора Куш-Кая • мыс Сарыч

С Понедельника по Пятницам в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Сопровождение на маршруте
  • Фото на зеркальный фотоаппарат
Что не входит
  • Еда и вода
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка от места проживания г. Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по Пятницам в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

ИндивидуальныеПешеходныеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньТреккинг и походы

Похожие туры из Ялты

Пешком по Ялте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пешком по Ялте
Ялта, ул. Пушкинская 1
Сегодня
Завтра
18 фев
19 фев
3 000 за всё до 5 чел.
Ливадийский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Ливадийский дворец
г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра
18 фев
19 фев
20 фев
1 100 за человека
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри
Забираю по адресу Вашего проживания
19 фев
20 фев
21 фев
22 фев
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM