Лёгкий поход к Храму Солнца — месту силы, которое очищает и может исполнить желания, но при одном условии: человек должен быть готов к этому, чист душой и помыслами, тогда задуманное придёт к нему и будет во благо.



Чтобы усилить благие интенции, перед посещением Храма Солнца мы совершим восхождение на гору Ильяс-Кая, с которой открывается потрясающий обзорный вид на 360°.