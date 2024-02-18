Лёгкий поход к Храму Солнца — месту силы, которое очищает и может исполнить желания, но при одном условии: человек должен быть готов к этому, чист душой и помыслами, тогда задуманное придёт к нему и будет во благо.
Чтобы усилить благие интенции, перед посещением Храма Солнца мы совершим восхождение на гору Ильяс-Кая, с которой открывается потрясающий обзорный вид на 360°.
Чтобы усилить благие интенции, перед посещением Храма Солнца мы совершим восхождение на гору Ильяс-Кая, с которой открывается потрясающий обзорный вид на 360°.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Храм Солнца
- Ильяс-Кая
- Ласпинский перевал
- Хребет Делекли-Бурун
- Мыс Айя
- Гора Куш-Кая
- Мыс Сарыч
Описание
О происхождении «Крымского Стоунхенджа», как ещё называют Храм Солнца, ходит множество легенд. Это одно из самых известных мест силы в Крыму. Что вас ждет• Храм Солнца • Ильяс-Кая • Ласпинский перевал • хребет Делекли-Бурун • мыс Айя • гора Куш-Кая • мыс Сарыч
С Понедельника по Пятницам в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Сопровождение на маршруте
- Фото на зеркальный фотоаппарат
- Что не входит
- Еда и вода
- Место начала и завершения?
- Ближайшая остановка от места проживания г. Ялта
- Когда и сколько длится?
- Когда: С Понедельника по Пятницам в 8:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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