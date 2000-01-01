Ялтинское э. – Гид из Ялты

Отправляйтесь на экскурсию ⛳ в настоящее сокровище Южного побережья Крымского полуострова — Ливадийский дворец.



Это красивое 🤩 сооружение было последним, возведенным для царской династии Романовых.



Посещение этого уникального памятника истории 📖 и архитектуры по праву считается одной из самых интересных экскурсий в Крыму.