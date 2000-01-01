  1. Россия
  2. Экскурсии

Ливадийский дворец

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Отправляйтесь на экскурсию ⛳ в настоящее сокровище Южного побережья Крымского полуострова — Ливадийский дворец.

Это красивое 🤩 сооружение было последним, возведенным для царской династии Романовых.

Посещение этого уникального памятника истории 📖 и архитектуры по праву считается одной из самых интересных экскурсий в Крыму.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Ливадийский дворец
Ливадийский дворец

Что вы увидите

  • Город Ялта
  • Белый дворец Николая II
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде
Что вас ожидает:• Проезд из Ялты к Ливадийскому дворцу на автобусе 🚌. Продолжительность маршрута: 15 минут. Протяжённость маршрута: 4 км;
  • Прогулка-экскурсия по территории дворцово-паркового комплекса Ливадии;
  • Экскурсия по музейному комплексу (посещение и осмотр двух экспозиций);
  • Крестовоздвиженская церковь;
  • Переезд в Нижнюю Ореанду;
  • Посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Что входит
  • Трансфер: Ялта — Ливадия — Ялта
  • Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
  • Путевая информация.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Ливадийский дворец
Ливадийский дворец
Ливадийский дворец
Ливадийский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ялтинское э.
Ялтинское э.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ялтинское э. проводит ещё 6 экскурсий

Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
1 700
6 часов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма - всё включено
31 отзыв
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
550
2 часа
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
29 отзывов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
2 200
5 часов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
24 отзыва
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
1 500
11 часов
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
19 отзывов
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
1 250
4 часа
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
15 отзывов
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
1 300
10 часов
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
12 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
1 200
11 часов
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
40 отзывов
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
4 990
1 час
Фотопрогулка в Массандровском дворце.
10 отзывов
Фотопрогулка по набережной Ялты
4 990
1 час
Фотопрогулка по набережной Ялты
10 отзывов
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
6 300
8 часов
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо.
10 отзывов
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
4 990
1 час
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
10 отзывов
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
6 300
12 часов
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
7 отзывов