Что вы увидите
- Город Ялта
- Белый дворец Николая II
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде
Что вас ожидает:• Проезд из Ялты к Ливадийскому дворцу на автобусе 🚌. Продолжительность маршрута: 15 минут. Протяжённость маршрута: 4 км;
- Прогулка-экскурсия по территории дворцово-паркового комплекса Ливадии;
- Экскурсия по музейному комплексу (посещение и осмотр двух экспозиций);
- Крестовоздвиженская церковь;
- Переезд в Нижнюю Ореанду;
- Посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Что входит
- Трансфер: Ялта — Ливадия — Ялта
- Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
- Путевая информация.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское э.
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