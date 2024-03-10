1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
«Спуск с горы, водопад Учан Су Вдоволь налюбовавшись пейзажами, мы начнём готовиться к спуску»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
«Мы пойдем горными тропами, важно быть в удобной нескользящей обуви, на плоской подошве с фиксированным задником»
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
«Путешествие к вершинам Крымских гор»
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
«Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
«А в другой стороне Белые скалы Белогорска а правее в сторону виднеются горы посёлка Новый Свет и горы Меганом»
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
«Ай-Петри — одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
«Помимо Храма Солнца мы обязательно посмотрим и видовые площадки, с которых открывается вид сверху на Ласпи и гору Куш-Кая»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
«Прогулка по красивой горной тропе в ущелье Уч-Кош и по хребту Баланын-Каясы с видами на Ялтинское побережье среди величественных скал»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 марта 2024Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
- ДДарья24 февраля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- ДДарья7 января 2024Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
- ГГалин1 октября 2023Все хорошо
- ААндрей27 сентября 2023Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
- ВВадим24 августа 2023Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
- ААнгелина23 апреля 2023Демерджи: в Долину ПривиденийВыбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
- ААнгелина22 апреля 2023Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
- SSova-angels25 сентября 2022Путешествие в Долину ПривиденийСпасибо большое Алексею,за увлекательную экскурсию… было получено море эмоций,и конечно же маршрут был очень интересный…
- ССергей7 сентября 2021Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стенеЭкскурсия получилась индивидуальной, т. к. нас было только двое. Отличный видовой и не требующий специальной подготовки маршрут с подъемом на
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Горы»
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