5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Богатая история и культура
- 🏛 Величественные архитектурные памятники
- 🚶♂️ Легкая прогулка по старинным улицам
- 🌳 Прекрасные парки и набережные
- 📜 Удивительные легенды и истории
Что можно увидеть
- Александро-Невский собор
- Улица Екатерининская
- Улица Пушкина
- Улица Горького
- Улица Кирова
- Городской сад
- Набережная реки Салгир
- Старый город
Описание экскурсии
Откройте Симферополь вместе со мной
Я родился и вырос в Симферополе, и именно поэтому могу с уверенностью сказать, что знаю этот город как никто другой. Моя любовь к крымской столице вдохновила меня на написание книги "Привет из Симферополя", в которой я делюсь своими впечатлениями и знаниями о нашем удивительном городе.
Начало путешествия
Мы начнем наше путешествие с двухчасовой экскурсии по живописной дороге. Я также написал книгу "Дорога к морю", в которой рассказываю о Южнобережной трассе, и с радостью поделюсь с вами интересными фактами и историями о ней.
Пешеходно-автомобильная экскурсия
По прибытию в Симферополь нас ждет захватывающая пешеходно-автомобильная экскурсия, которая продлится около 3,5 часов. Вы сможете:
- Узнать о ключевых этапах развития Симферополя;
- Увидеть главные достопримечательности города;
- Познакомиться с его жителями;
- Услышать удивительные легенды, связанные с Симферополем.
Время для обеда
Во время экскурсии обязательно будет время на обед. Я с удовольствием порекомендую вам проверенные рестораны и кафе, где вы сможете насладиться вкусной едой и атмосферой города.
Возвращение в отель
После насыщенного дня я отвезу вас обратно в отель, чтобы вы могли отдохнуть и осмыслить все впечатления, которые вы получили.
Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии по Симферополю, и давайте вместе откроем все его тайны и красоты!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Автомобиль для экскурсии. /n 10 - 12 000 руб за авто в зависимости от маршрута