Знакомство с Симферополем

Погрузитесь в историю Симферополя на групповой экскурсии. Узнайте о ключевых этапах развития города и его достопримечательностях
Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию по Симферополю! За несколько часов вы узнаете о ключевых этапах развития города, увидите его главные достопримечательности, такие как Александро-Невский собор, улицы Екатерининская и Пушкина,
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а также насладитесь прогулкой по набережной реки Салгир.

Экскурсия пройдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Богатая история и культура
  • 🏛 Величественные архитектурные памятники
  • 🚶‍♂️ Легкая прогулка по старинным улицам
  • 🌳 Прекрасные парки и набережные
  • 📜 Удивительные легенды и истории
Знакомство с Симферополем
Знакомство с Симферополем
Знакомство с Симферополем
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Александро-Невский собор
  • Улица Екатерининская
  • Улица Пушкина
  • Улица Горького
  • Улица Кирова
  • Городской сад
  • Набережная реки Салгир
  • Старый город

Описание экскурсии

Откройте Симферополь вместе со мной

Я родился и вырос в Симферополе, и именно поэтому могу с уверенностью сказать, что знаю этот город как никто другой. Моя любовь к крымской столице вдохновила меня на написание книги "Привет из Симферополя", в которой я делюсь своими впечатлениями и знаниями о нашем удивительном городе.

Начало путешествия

Мы начнем наше путешествие с двухчасовой экскурсии по живописной дороге. Я также написал книгу "Дорога к морю", в которой рассказываю о Южнобережной трассе, и с радостью поделюсь с вами интересными фактами и историями о ней.

Пешеходно-автомобильная экскурсия

По прибытию в Симферополь нас ждет захватывающая пешеходно-автомобильная экскурсия, которая продлится около 3,5 часов. Вы сможете:

  • Узнать о ключевых этапах развития Симферополя;
  • Увидеть главные достопримечательности города;
  • Познакомиться с его жителями;
  • Услышать удивительные легенды, связанные с Симферополем.

Время для обеда

Во время экскурсии обязательно будет время на обед. Я с удовольствием порекомендую вам проверенные рестораны и кафе, где вы сможете насладиться вкусной едой и атмосферой города.

Возвращение в отель

После насыщенного дня я отвезу вас обратно в отель, чтобы вы могли отдохнуть и осмыслить все впечатления, которые вы получили.

Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии по Симферополю, и давайте вместе откроем все его тайны и красоты!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Автомобиль для экскурсии. /n 10 - 12 000 руб за авто в зависимости от маршрута
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.