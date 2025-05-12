Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию по Симферополю! За несколько часов вы узнаете о ключевых этапах развития города, увидите его главные достопримечательности, такие как Александро-Невский собор, улицы Екатерининская и Пушкина,

а также насладитесь прогулкой по набережной реки Салгир. Экскурсия пройдет в легкой и дружеской атмосфере, что позволит вам не только узнать много нового, но и отдохнуть. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Откройте Симферополь вместе со мной

Я родился и вырос в Симферополе, и именно поэтому могу с уверенностью сказать, что знаю этот город как никто другой. Моя любовь к крымской столице вдохновила меня на написание книги "Привет из Симферополя", в которой я делюсь своими впечатлениями и знаниями о нашем удивительном городе.

Начало путешествия

Мы начнем наше путешествие с двухчасовой экскурсии по живописной дороге. Я также написал книгу "Дорога к морю", в которой рассказываю о Южнобережной трассе, и с радостью поделюсь с вами интересными фактами и историями о ней.

Пешеходно-автомобильная экскурсия

По прибытию в Симферополь нас ждет захватывающая пешеходно-автомобильная экскурсия, которая продлится около 3,5 часов. Вы сможете:

Узнать о ключевых этапах развития Симферополя;

Увидеть главные достопримечательности города;

Познакомиться с его жителями;

Услышать удивительные легенды, связанные с Симферополем.

Время для обеда

Во время экскурсии обязательно будет время на обед. Я с удовольствием порекомендую вам проверенные рестораны и кафе, где вы сможете насладиться вкусной едой и атмосферой города.

Возвращение в отель

После насыщенного дня я отвезу вас обратно в отель, чтобы вы могли отдохнуть и осмыслить все впечатления, которые вы получили.

Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии по Симферополю, и давайте вместе откроем все его тайны и красоты!