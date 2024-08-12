3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 августа 2024"Храм Солнца", очень интересная индивидуальная экскурсия, интересный и общительный гид. Провел нас по безопасным тропам к камням, где мы загадали
- KKuttena9 августа 2024Было интересно) отличный гид!
- ММария24 июля 2024Экскурсия просто замечательная - Алексей и Наталья большие молодцы! Тропа очень интересная, Храм Солнца великолепен, сопутствующая маршруту беседа весьма интересна… Конечно, на спуске несколько проблематично с коленками (старыми), но сопровождение гидов выше всяких похвал! Спасибо большое! Незабываемые впечатления
- РРаиса6 июля 2024Спасибо, что нашли для нас время показать нам город! Свидание с Ялтой удалось!
- ООльга15 июня 2024Илона вы замечательный рассказчик, мы довольны нашим первым знакомством с городом, удобный маршрут и хорошая подача материала. Рады знакомству с Вами!!!
- ВВиолетта22 мая 2024Илона, спасибо что познакомили нас с городом, уже приехали домой и теперь часто впоминаем о тех местах, что увидели. Понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Ялте в сентябре 2024
Сейчас в Ялте в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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