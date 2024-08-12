читать дальше что за пару часов мы так без суеты посетили две часовенки и дачу с шикарной настенной лепниной, даже примерили шляпку тёти Сони) Надеемся ещё приехать в ваш чудесный город и встретиться снова!

Илона, спасибо что познакомили нас с городом, уже приехали домой и теперь часто впоминаем о тех местах, что увидели. Понравилось,