Откройте для себя мифы и легенды Ялты с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Ялте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Легенды и тайны Ялты
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Легенды Храма Солнца
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    12 августа 2024
    Легенды Храма Солнца
    "Храм Солнца", очень интересная индивидуальная экскурсия, интересный и общительный гид. Провел нас по безопасным тропам к камням, где мы загадали
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    заветные желания, сделали обалденные фотографии, с интересных ракурсов. Прогулка через густой горный лес запомнится надолго:)а закат в горах это очень круто. Когда садится солнце, лес смотрится совсем другим, очень загадочным и красивым. Впечатлений море. Спасибо за обед и вкусный травяной чай 🍬Предложение: обувь на прокат 😀

  • K
    Kuttena
    9 августа 2024
    Легенды Храма Солнца
    Было интересно) отличный гид!
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Легенды Храма Солнца
    Экскурсия просто замечательная - Алексей и Наталья большие молодцы! Тропа очень интересная, Храм Солнца великолепен, сопутствующая маршруту беседа весьма интересна… Конечно, на спуске несколько проблематично с коленками (старыми), но сопровождение гидов выше всяких похвал! Спасибо большое! Незабываемые впечатления
  • Р
    Раиса
    6 июля 2024
    Легенды и тайны Ялты
    Спасибо, что нашли для нас время показать нам город! Свидание с Ялтой удалось!
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    Легенды и тайны Ялты
    Илона вы замечательный рассказчик, мы довольны нашим первым знакомством с городом, удобный маршрут и хорошая подача материала. Рады знакомству с Вами!!!
  • В
    Виолетта
    22 мая 2024
    Легенды и тайны Ялты
    Илона, спасибо что познакомили нас с городом, уже приехали домой и теперь часто впоминаем о тех местах, что увидели. Понравилось,
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    что за пару часов мы так без суеты посетили две часовенки и дачу с шикарной настенной лепниной, даже примерили шляпку тёти Сони) Надеемся ещё приехать в ваш чудесный город и встретиться снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды и тайны Ялты
  2. Легенды Храма Солнца
  3. Легенды Алимовой балки
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Массандровский дворец
  6. Ласточкино гнездо
  7. Дворец Кичкине
  8. Набережная
  9. Юсуповский дворец
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в сентябре 2024
Сейчас в Ялте в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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