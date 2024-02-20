Приглашаю вас на экскурсию в Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, где каждый камень и каждый уголок хранят в себе множество тайн и загадок, связанных с роскошью английского стиля и любовью к России.
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:
- Воронцовский дворец
- Замок Ласточкино гнездо
- Ливадийский дворец
Описание
Эта экскурсия — возможность погрузиться в великую историю, оживить воспоминания о Ливадии и открыть для себя магию этих уникальных мест. Приглашаю вас на незабываемое приключение в прошлое! Воронцовский дворец
Приехав в Крым и не побывав в Воронцовском дворце, не погуляв по старинному парку — будет непростительно. Самый необычный дворец построен для необычного человека, англомана, но любящего Россию до глубины души. Множество тайн и загадок хранит в себе творение придворного английского архитектора, который в Крым так и не приехал. А немецкий садовод скурпулезно создавал парк, который окружает дворец.
Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо
Лужайки, луга превратились в царское имение Ливадия. Три поколения российских императоров приезжали в свое Ливадийское имение. Почему именно Ливадия так понравилась императорской семье? И что Рузвельт предложил Сталину в Ливадии? Одним из особых моментов будет посещение Ласточкиного гнезда, загадочного замка, который привлекает внимание своей архитектурой и историей. Замок для привлечения внимания, но никак ни для жизни — Ласточкино гнездо. Важная информация:• Экскурсию во дворцах провожу я, и вам не придется стоять в очередях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Авто с водителем (дополнительно)
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: у вашего отеляЗавершение: Ялта, набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит или на вашем авто
- Или на моем автомобиле. за авто дополнительная оплата от 4000р
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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