Эта экскурсия — возможность погрузиться в великую историю, оживить воспоминания о Ливадии и открыть для себя магию этих уникальных мест. Приглашаю вас на незабываемое приключение в прошлое! Воронцовский дворец

Приехав в Крым и не побывав в Воронцовском дворце, не погуляв по старинному парку — будет непростительно. Самый необычный дворец построен для необычного человека, англомана, но любящего Россию до глубины души. Множество тайн и загадок хранит в себе творение придворного английского архитектора, который в Крым так и не приехал. А немецкий садовод скурпулезно создавал парк, который окружает дворец.

Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо

Лужайки, луга превратились в царское имение Ливадия. Три поколения российских императоров приезжали в свое Ливадийское имение. Почему именно Ливадия так понравилась императорской семье? И что Рузвельт предложил Сталину в Ливадии? Одним из особых моментов будет посещение Ласточкиного гнезда, загадочного замка, который привлекает внимание своей архитектурой и историей. Замок для привлечения внимания, но никак ни для жизни — Ласточкино гнездо. Важная информация:• Экскурсию во дворцах провожу я, и вам не придется стоять в очередях.