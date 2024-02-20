Жемчужины Ялты

Индивидуальная экскурсия в Ялте
Приглашаю вас на экскурсию в Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, где каждый камень и каждый уголок хранят в себе множество тайн и загадок, связанных с роскошью английского стиля и любовью к России.
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты
Жемчужины Ялты
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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Что вас ожидает:

  • Воронцовский дворец
  • Замок Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец

Описание

Эта экскурсия — возможность погрузиться в великую историю, оживить воспоминания о Ливадии и открыть для себя магию этих уникальных мест. Приглашаю вас на незабываемое приключение в прошлое! Воронцовский дворец
Приехав в Крым и не побывав в Воронцовском дворце, не погуляв по старинному парку — будет непростительно. Самый необычный дворец построен для необычного человека, англомана, но любящего Россию до глубины души. Множество тайн и загадок хранит в себе творение придворного английского архитектора, который в Крым так и не приехал. А немецкий садовод скурпулезно создавал парк, который окружает дворец.

Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо

Лужайки, луга превратились в царское имение Ливадия. Три поколения российских императоров приезжали в свое Ливадийское имение. Почему именно Ливадия так понравилась императорской семье? И что Рузвельт предложил Сталину в Ливадии? Одним из особых моментов будет посещение Ласточкиного гнезда, загадочного замка, который привлекает внимание своей архитектурой и историей. Замок для привлечения внимания, но никак ни для жизни — Ласточкино гнездо. Важная информация:• Экскурсию во дворцах провожу я, и вам не придется стоять в очередях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Авто с водителем (дополнительно)
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: у вашего отеля
Завершение: Ялта, набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит или на вашем авто
  • Или на моем автомобиле. за авто дополнительная оплата от 4000р
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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