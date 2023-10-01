Тур на багги BRP

Эксклюзивный тур на багги в Сочи: преодоление вертикальных подъемов и спусков
Представляем уникальный и единственный проект экстрима и сервиса на багги премиум-класса Can-Am Maverick X3, который не имеет аналогов и способен преодолевать любые препятствия.

Вас ждет экстремальный X-Tour под ключ, то есть полностью организованный выезд по проработанным маршрутам в Крыму.
5
1 отзыв
Тур на багги BRP
Тур на багги BRP
Тур на багги BRP
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Погружение в мир приключений с MAVERICK X3 Turbo RR

Представляем вашему вниманию супер спортивный двухместный багги «MAVERICK X3 Turbo RR» — настоящий лидер в своем классе. Этот уникальный транспорт не имеет аналогов и трижды стал победителем знаменитого ралли «Дакар». Он способен преодолеть практически любые препятствия, что делает его идеальным выбором для любителей активного отдыха.

Технические характеристики

  • Тип трансмиссии: вариатор с повышенной и пониженной передачей
  • Подключаемый передний привод
  • Ход подвески: 60 см
  • Мощность: 200 л.с.
  • Дорожный просвет: 41 см
  • Количество посадочных мест: 2

Индивидуальные экспедиции в Крыму

Наша команда готова организовать для вас уникальную экспедицию на багги или квадроциклах в живописном Крыму. Мы тщательно согласуем маршрут, выбираем локации, уровень проживания и питания, а также определяем дни для активного отдыха и расслабления.

Разнообразие активностей

В дни отдыха вы сможете насладиться:

  • Прогулками на яхте
  • Путешествиями на гидроциклах
  • Экскурсиями по винодельням и достопримечательностям

Незабываемые эмоции и воспоминания

Наша гибкость и опыт позволяют создать тур, который будет идеально соответствовать вашим ожиданиям. Это не просто приключение — это возможность получить незабываемые эмоции и яркие воспоминания!

Корпоративный отдых и праздники

Отличный повод для организации корпоративного отдыха или празднования дня рождения — это крутая экспедиция в Крыму. Мы готовы помочь вам создать незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долгие годы.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Представьте себе захватывающее путешествие по самым живописным местам Крыма на мощных багги! Наш тур начинается в Ялте и ведет вас на легендарную гору Ай-Петри, где открывается потрясающий панорамный вид на город и море. Вы посетите загадочный Ледяной грот Татьяна и подниметесь на вершину Кемаль-Эгерек, одну из самых высоких точек полуострова, высотой 1529 метров. Тур на багги в Крыму, который запомнится на всегда
  • Держим путь вниз, в сторону Счастливенского водохранилища, участок тура, который оставит самые яркие впечатления, мы будем пробираться через вековые леса, там где не проедет даже подготовленный джип, но для багги это родная стихия! Посещение горы «Басман», место обитания крымского Грифона и невероятная панорама на горы
  • Обед у озера на базе глэмпинга Sunny, время отдохнуть и набраться сил перед следующим участком путешествия
  • Это настоящее приключение, которое оставит у вас незабываемые впечатления и эмоции
Что включено
  • Обучение, тест-драйв Maverick X3
  • Сопровождение
  • Экипировка и защита
Что не входит в цену
  • Услуги видеографа/фотографа
  • Кейтеринг
  • Трансфер до места старта
Место начала и завершения?
Улица Красина 1Б, пгт. Виноградное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Стоимость рассчитывается индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
T
1 окт 2023
Хороший тур, ребята молодцы!
Все понравилась, особенно концовка

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