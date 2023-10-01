Представляем уникальный и единственный проект экстрима и сервиса на багги премиум-класса Can-Am Maverick X3, который не имеет аналогов и способен преодолевать любые препятствия. Вас ждет экстремальный X-Tour под ключ, то есть полностью организованный выезд по проработанным маршрутам в Крыму.

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Описание экскурсии

Погружение в мир приключений с MAVERICK X3 Turbo RR

Представляем вашему вниманию супер спортивный двухместный багги «MAVERICK X3 Turbo RR» — настоящий лидер в своем классе. Этот уникальный транспорт не имеет аналогов и трижды стал победителем знаменитого ралли «Дакар». Он способен преодолеть практически любые препятствия, что делает его идеальным выбором для любителей активного отдыха.

Технические характеристики

Тип трансмиссии: вариатор с повышенной и пониженной передачей

Подключаемый передний привод

Ход подвески: 60 см

Мощность: 200 л.с.

Дорожный просвет: 41 см

Количество посадочных мест: 2

Индивидуальные экспедиции в Крыму

Наша команда готова организовать для вас уникальную экспедицию на багги или квадроциклах в живописном Крыму. Мы тщательно согласуем маршрут, выбираем локации, уровень проживания и питания, а также определяем дни для активного отдыха и расслабления.

Разнообразие активностей

В дни отдыха вы сможете насладиться:

Прогулками на яхте

Путешествиями на гидроциклах

Экскурсиями по винодельням и достопримечательностям

Незабываемые эмоции и воспоминания

Наша гибкость и опыт позволяют создать тур, который будет идеально соответствовать вашим ожиданиям. Это не просто приключение — это возможность получить незабываемые эмоции и яркие воспоминания!

Корпоративный отдых и праздники

Отличный повод для организации корпоративного отдыха или празднования дня рождения — это крутая экспедиция в Крыму. Мы готовы помочь вам создать незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долгие годы.