Вас ждет экстремальный X-Tour под ключ, то есть полностью организованный выезд по проработанным маршрутам в Крыму.
Описание экскурсии
Погружение в мир приключений с MAVERICK X3 Turbo RR
Представляем вашему вниманию супер спортивный двухместный багги «MAVERICK X3 Turbo RR» — настоящий лидер в своем классе. Этот уникальный транспорт не имеет аналогов и трижды стал победителем знаменитого ралли «Дакар». Он способен преодолеть практически любые препятствия, что делает его идеальным выбором для любителей активного отдыха.
Технические характеристики
- Тип трансмиссии: вариатор с повышенной и пониженной передачей
- Подключаемый передний привод
- Ход подвески: 60 см
- Мощность: 200 л.с.
- Дорожный просвет: 41 см
- Количество посадочных мест: 2
Индивидуальные экспедиции в Крыму
Наша команда готова организовать для вас уникальную экспедицию на багги или квадроциклах в живописном Крыму. Мы тщательно согласуем маршрут, выбираем локации, уровень проживания и питания, а также определяем дни для активного отдыха и расслабления.
Разнообразие активностей
В дни отдыха вы сможете насладиться:
- Прогулками на яхте
- Путешествиями на гидроциклах
- Экскурсиями по винодельням и достопримечательностям
Незабываемые эмоции и воспоминания
Наша гибкость и опыт позволяют создать тур, который будет идеально соответствовать вашим ожиданиям. Это не просто приключение — это возможность получить незабываемые эмоции и яркие воспоминания!
Корпоративный отдых и праздники
Отличный повод для организации корпоративного отдыха или празднования дня рождения — это крутая экспедиция в Крыму. Мы готовы помочь вам создать незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долгие годы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Представьте себе захватывающее путешествие по самым живописным местам Крыма на мощных багги! Наш тур начинается в Ялте и ведет вас на легендарную гору Ай-Петри, где открывается потрясающий панорамный вид на город и море. Вы посетите загадочный Ледяной грот Татьяна и подниметесь на вершину Кемаль-Эгерек, одну из самых высоких точек полуострова, высотой 1529 метров. Тур на багги в Крыму, который запомнится на всегда
- Держим путь вниз, в сторону Счастливенского водохранилища, участок тура, который оставит самые яркие впечатления, мы будем пробираться через вековые леса, там где не проедет даже подготовленный джип, но для багги это родная стихия! Посещение горы «Басман», место обитания крымского Грифона и невероятная панорама на горы
- Обед у озера на базе глэмпинга Sunny, время отдохнуть и набраться сил перед следующим участком путешествия
- Это настоящее приключение, которое оставит у вас незабываемые впечатления и эмоции
Что включено
- Обучение, тест-драйв Maverick X3
- Сопровождение
- Экипировка и защита
Что не входит в цену
- Услуги видеографа/фотографа
- Кейтеринг
- Трансфер до места старта
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Стоимость рассчитывается индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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