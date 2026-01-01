Мои заказы

Развлечения в Ялте

Найдено 8 экскурсий в категории «Развлечения» в Ялте, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Легенды Храма Солнца
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная возможность посетить живописные Арпатские водопады и насладиться красотой Зеленого озера в Крыму. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя пещерные города Крыма. Откройте для себя удивительные виды Качинской долины с плато
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
14 800 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину привидений
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в горы Ялты: короткая прогулка с захватывающими видами и легендарными местами. Присоединяйтесь к удивительному приключению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия в Судак, Новый Свет и Коктебель
12 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Бахчисарай и древнюю крепость Мангуп-Кале
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат в горах Крыма
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Я заберу Вас с вашего адреса в Ялте
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
14 200 ₽ за всё до 3 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Легенды Храма Солнца;
  2. Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро;
  3. Пещерный город Качи-Кальон;
  4. Путешествие в Долину привидений;
  5. Экскурсия в Судак, Новый Свет и Коктебель.
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Ливадийский дворец;
  2. Ласточкино гнездо;
  3. Водопад Учан-Су;
  4. Воронцовский дворец;
  5. Ай-Петри;
  6. Никитский ботанический сад;
  7. Массандровский дворец;
  8. Тропа Голицына;
  9. Мыс Фиолент;
  10. Юсуповский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в январе 2026
Сейчас в Ялте в категории "Развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 10 000 до 31 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
