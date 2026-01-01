Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Уникальная возможность посетить живописные Арпатские водопады и насладиться красотой Зеленого озера в Крыму. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя пещерные города Крыма. Откройте для себя удивительные виды Качинской долины с плато
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
14 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину привидений
Индивидуальная экскурсия в горы Ялты: короткая прогулка с захватывающими видами и легендарными местами. Присоединяйтесь к удивительному приключению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Судак, Новый Свет и Коктебель
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
31 500 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Бахчисарай и древнюю крепость Мангуп-Кале
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Закат в горах Крыма
Начало: Я заберу Вас с вашего адреса в Ялте
Расписание: Ежедневно в 15:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
14 200 ₽ за всё до 3 чел.
