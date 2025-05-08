читать дальше 7лет), и значимые места, и сложность переходов. Хватило экстрима на подвесных мостах Ай-Петри и спуска по зиплайн, и красоты природной. Пока мы мамочки, шли по мостам, дети находились с Дмитрием (отличным нянькой) параллельно успел нас пофотать и занять очередь на зиплайн. По дороге рассказывал много историй жизненных, исторических и местные байки. За одну поездку увидели красоты Крыма. Вкусно пообедали. Получили много фото и положительные эмоции. Дети ходили с Дмитрием за ручку😁. Отдельное спасибо, за презенты.

13.07.2023 переезжали из Ялты в Севастополь и вместо такси выбрали экскурсию с Дмитрием, и не прогодали. Обсуждали маршрут очень тщательно, все было учтено: и наши предпочтения, и состав нашей группы(дети