Вас ждет насыщенная экскурсия по живописным достопримечательностям Крыма.
На Ай-Петри, в частности, вы сможете не только полюбоваться панорамой Южного берега, но и испытать себя в экстремальных развлечениях (мостики, виа феррата).
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииПосле сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации — купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности;
- Для вашего беззаботного отдыха в автомобиле заготовлены: детское кресло и бустер; аптечка; автохолодильник; напитки; оборудование для пикника (ковёр, столик, чайник, горелка, турка, бокалы и др.); пенки (коврики); пляжный инвентарь (маски, трубки, ласты, водные пистолеты); солнцезащитные средства и репелленты; дождевики, зонты, пледы и куртки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Ай-Петри все её локации
- Озеро Магоби
- Черепашье озеро
- Водопад Учан-Су
- Сосна Паласса
- Серебряная беседка
- Большой каньон все его локации
- Голубое озеро
- Источник Пания
- Ванна молодости
- Вид на каньон
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт c автохолодильником и инвентарем для пикника
- Дегустация меда, напитки
- Фото-видео на айфон.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 мая 2025
Великолепная природа! Необычные ракурсы! Гид превзошёл все ожидания: Дмитрий очень интересно рассказывает о каждой точке на маршруте, он знает все о местной природе, истории, культуре, легендах!
Е
Елена
3 июн 2024
Хочется ещё… Сегодня с Дмитрием открыли Крым, гда бывали неоднократно, по-новому. Спасибо за потрясающие виды, интересную информацию, уникальный чай, приготовленный в горах. Спасибо Вам, Дима.
И
Ирина
15 июл 2023
13.07.2023 переезжали из Ялты в Севастополь и вместо такси выбрали экскурсию с Дмитрием, и не прогодали. Обсуждали маршрут очень тщательно, все было учтено: и наши предпочтения, и состав нашей группы(дети
Ю
Юрий
12 сен 2022
Крым! Море! Горы! Люди! Крым! Море! Горы! Люди!
