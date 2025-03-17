Индивидуальная
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ялте
Путешествие к Таракташскому хребту и Бирюзовому озеру через живописные тропы Ялтинского заповедника. Подходит для активных и любознательных туристов
Начало: Автовокзал, Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 марта 2025хороший экскурсовод Владимир, рассказывал много интересного и без проблем прошел экскурсию, когда группа уже еле ползла:)))) очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Водопад Учан-Су»
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Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
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