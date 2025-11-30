Спокойная и размеренная экскурсионная программа, которая позволит вам сполна насладиться красотами этого популярного и уютного городка.
Вы сможете полюбоваться красивыми видами шикарной Балаклавской бухты, услышать увлекательный рассказ экскурсовода об истории Балаклавы и людях, которые в разное время жили здесь, совершить атмосферную морскую прогулку на катере вдоль берега моря в сторону мыса Айя, и вкусно поужинать в ресторане на живописной набережной.
Вы сможете полюбоваться красивыми видами шикарной Балаклавской бухты, услышать увлекательный рассказ экскурсовода об истории Балаклавы и людях, которые в разное время жили здесь, совершить атмосферную морскую прогулку на катере вдоль берега моря в сторону мыса Айя, и вкусно поужинать в ресторане на живописной набережной.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Краткая программа:
- Путешествие до Балаклавы на экскурсионном транспорте в сопровождении экскурсовода;
- Экскурсия по заводу «Золотая Балка»;
- Дегустация шести сортов игристых вин в модной локации;
- Встреча заката на набережной в центре Балаклавы;
• Часовая морская прогулка на катере. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание — необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется;
- Необходимо приходить на место сбора за 15 минут до начала экскурсии;
- Наличие удобной обуви и теплой одежды на маршруте обязательно;
- Дети до 14 лет не допускаются на экскурсию.
Среда, суббота, воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Балаклавы
- Завод Золотая Балка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Дегустация 1200 руб. /чел.
- Морская прогулка 700 руб. /чел.
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Завершение: Г. Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - необходимо оплатить экскурсию в офисе организаторов не позже, чем за 24 часа до выезда. Иначе место в автобусе не гарантируется
- Необходимо приходить на место сбора за 15 минут до начала экскурсии
- Наличие удобной обуви и теплой одежды на маршруте обязательно
- Дети до 14 лет не допускаются на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
30 ноя в 09:00
3 дек в 09:00
2500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Горного Крыма
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 12:00
28 ноя в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.