1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
«экскурсия + дегустация + время на покупку вина»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
«По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
«Вас ждёт экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatasha023 февраля 2024Отличная организация экскурсии. комфортабельный транспорт и замечательная экскурсовод. Очень рекомендую
- ффомина9 октября 2021Отлличнл
- ГГуров9 сентября 2021Все просто отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ялты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024