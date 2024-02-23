Гастрономические экскурсии Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ялте, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
40 отзывов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
«экскурсия + дегустация + время на покупку вина»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950 за человека
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
«По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 200 за человека
Дегустация вин в Массандре - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
«Вас ждёт экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  2. Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
  3. Дегустация вин в Массандре - всё включено
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ялты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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