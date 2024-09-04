Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
«На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
29 июл в 13:00
6 авг в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания на ЮБК
«Для тех, кто не хочет рано вставать, можно встретить закат на Ай-Петри»
21 июл в 02:00
23 июл в 02:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Закат в горах Крыма
Начало: Я заберу Вас с вашего адреса в Ялте
«Поднявшись на обзорную площадку и встретим закат и насладимся прекрасными мгновениями уходящего дня»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 сентября 2024У нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в
- ЮЮрий2 мая 2024Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
- ДДарья24 февраля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.
- ААнгелина22 апреля 2023Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было
- ДДруцкая4 сентября 2022Экскурсия очень понравилась! Алексей и Наталья прекрасно всё организовали. Они интересные рассказчики, профессиональные фотографы, приятные в общении, любящие природу люди. Мы чудесно провели время, увидели много красивых видовых точек, сделали великолепные, фотографии. Экскурсия понравилась на все 100%.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Вечерние»
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