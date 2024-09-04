А Анастасия Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри читать дальше одном из самых красивых мест Крыма - гора Ай-Петри. Впечатления самые наилучшие! Сбылась мечта пройтись по подвесному мосту. Сделали отличный пикник и получили море эмоций. Спасибо нашему гиду Никите за наши впечатления и память. С нетерпением ждем фотографий. У нас с мужем была годовщина свадьбы, которую мы хотели запечатлить в памяти, поэтому и выбрали фотосессию на закате в

Ю Юрий Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.

Д Дарья Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Мы открыли для себя новый Крым. Жаль что отпуск закончился, но в следующий раз непременно уже знаем к кому обратиться за новыми впечатлениями и красивыми фото. Спасибо огромное.

А Ангелина Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри читать дальше меньше уединения и больше отвлекались на других людей (фоткаться по очереди, подвинуться где-то и т. д.) Рассвет всегда разный, мы попали на красивый облачный, было довольно тепло, хоть и временами дул холодный ветер. В общем, с погодой повезло. Рекомендую любителям гор, неба и свежего воздуха! Ходили на рассвет 20 апреля. Всё было здорово, единственное (никак не предугадаешь) мы пересеклись с другой группой, большой, поэтому было