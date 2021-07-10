Список лучших отелей Ялты (Крым), с фото, описанием и сайтами где можно купить тур с перелётом или отдельно номер в отеле. Сюда входит и дорогие Мрия Резорт, Пальмира, Ореанда и недорогие, типа Александрии, Зелёного мыса и т.д. со своими пляжами, бассейнами и даже системой – всё включено

Черное море – это одно из самых популярных и наиболее посещаемых мест. А где лучшее место на Черном море? Конечно же, в Крыму! Ну а настоящей жемчужиной Крыма считается Ялта, город, с уникальным климатом, живописными горными ландшафтами, чистейшей морской водой и лучшими возможностями для оздоровительного отдыха. А еще здесь лучшая набережная, множество достопримечательностей, Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо и другие места, в которых стоит побывать хотя бы 1 раз в жизни.

Но где остановиться в Ялте, в каком отеле можно рассчитывать на прекрасный сервис, высокий уровень обслуживания и приемлемые цены? Предлагаем ознакомиться с лучшими предложениями от главных отелей Ялты. Уверены, что предоставленная информация поможет определиться с выбором.

1. MRIYA RESORT & SPA

MRIYA RESORT & SPA MRIYA RESORT & SPA MRIYA RESORT & SPA MRIYA RESORT & SPA

Этот круглогодичный курорт открыт совсем недавно – в 2014 году. Специалисты всех уровней и, конечно же, отдыхающие считают данный отель настоящей жемчужиной Крымского побережья. Здесь все соответствует самым высоким требованиям международных стандартов что подтверждено присвоением категории «5 звезд»!

Отель расположен в Ялте на ул. Генерала Острякова, на первой береговой линии. До уреза воды всего 200 м. К услугам отдыхающих 425 номеров высшего класса, изыскано оформленных! При размещении можно выбрать полный пансион или только завтрак. Здесь же есть все, что может понадобиться для полноценного отдыха – от СПА-центра и банного комплекса, до организации увлекательнейшей развлекательной и экскурсионной программы.

2. VILLA ELENA HOTEL & RESIDENCES 5*

Отель Вилла Елена в Ялте Отель Вилла Елена в Ялте Отель Вилла Елена в Ялте Отель Вилла Елена в Ялте Отель Вилла Елена в Ялте

Еще одно великолепное место для отдыха с «пятизвездочным» статусом. Здесь, в отличие от предшественника, особое внимание уделено сохранению традиций, заложенных в далеком 1912 году. Более 100 лет бутик-отель, расположенный в самом центре Ялты (ул. Морская, 3), привлекает отдыхающим невероятной роскошью, уютом и комфортом высшего уровня.

Главное здание отеля находится на расстоянии менее 200 м до берега моря. К услугам гостей квартиры-резиденции, а также 47 номеров (люкс, делюкс). Заведение позиционирует себя, как место для семейного отдыха, поэтому особое внимание уделено заботе о маленьких гостях. Для них в отеле созданы лучшие условия!

3. Резиденция Крымский Бриз

Резиденция Крымский Бриз Резиденция Крымский Бриз Резиденция Крымский Бриз Резиденция Крымский Бриз Резиденция Крымский Бриз

Еще один пятизвездочный отель, который по всем параметрам соответствует своему статусу. Заведение для отдыхающих представляет собой гостиничный комплекс со 119 виллами. Отель находится в поселке Парковое Ялта, на первой береговой линии. До центра города всего 30 км.

На данный момент времени отелю 9 лет и 11 месяцев. К услугам отдыхающих не только высший уровень сервиса, но и уникальный природный комплекс, красивейшая природа вокруг. Изюминка проекта – перемещение по территории отеля осуществляется исключительно на электромобилях. Экология – на первом месте!

4. Гостиничный комплекс Александрия

Отель Александрия Отель Александрия

Четырехзвездочный отель по комфорту и условиям размещения мало в чем уступает тройке лидеров. А по ряду параметров, возможно, превосходит. Впрочем, все сугубо индивидуально.

Открыт гостиничный комплекс достаточно давно, в середине прошлого столетия. Но выполненный совсем недавно внутренний ремонт, реконструкция заведения позволяют отелю соответствовать самым строгим требованиям качества.

Здесь тихо и уютно, а для гостей предусмотрено всего 60 комфортабельных просторных номеров. Курорт Кацивели, где построен комплекс – это одно из красивейших природных мест на южном побережье полуострова.

До Ялты рукой подать – всего 26 км!

5. Respect Hall Resort & SPA 4*

Respect Hall Resort & SPA Respect Hall Resort & SPA Бассейн в отеле

Уникальный по красоте и комфорту комплекс эффектно расположился в 10 км от Ялты в поселке Кореиз. Год открытия – 2009. За 12 лет отель завоевал признание и популярность, стал излюбленным местом для отдыхающих!

Для размещения предусмотрено 44 комфортабельных номера (люкс, семейные и пр.) и апартаменты.

Собственный галечный (мелкая галька) пляж полностью оснащен всем необходимым для отдыха и загара. Берег ровный, вход в воду постепенный. Удобно для семейного отдыха.

В отеле имеется и свой бассейн, достаточно большой, а рядом оборудованы места для отдыха.

6. Ореанда 4*

Отель Ореанда Пляж отеля Ореанда

Главная отличительная особенность этого уникального отеля – исторический уклон. Объект возведен в 1907 году и за время своего существования стал одним из самых известных гостевых комплексов, воссозданных в стиле арт-нуво.

Тому в немалой степени способствовало удачно выбранное месторасположение – всего в 3 метрах у берега Черного моря, в красивейшем месте набережной Ялты.

К услугам гостей полуострова – 114 номеров повышенной комфортности с величественными видами на горную гряду, окружающую город и голубую гладь моря. В стоимость включено питание по системе «шведский стол», посещение сауны, спортзала, бассейнов, сауны.

Для любителей посещения достопримечательностей разработано много интереснейших маршрутов.

7. Парк-Отель Зеленый мыс

Парк-Отель Зеленый мыс Одноименный пляж Парк-Отель Зеленый мыс

Гостевой комплекс расположен в Алупке, территориально входящей в состав Большой Ялты. Отличительная особенность отеля – удачное месторасположение, в зеленой парковой зоне, где нет суеты и шума, а тишину нарушает только мягкий шум прибоя.

Всего в комплексе 93 номера повышенной комфортабельности. Они расположены в 1 и 2-хэтажных коттеджах, построенных в средиземноморском стиле. Объект относительно новый, введен в эксплуатацию в 2011 году. Пользуется спросом у семейных пар, привыкших к тишине, уюту и спокойному размеренному отдыху. Впрочем, для тех, кто любит повеселится аниматоры отеля подготовили немало сюрпризов.

8. Пальмира Палас Ялта 4*

Бассейны Пальмира Палас Ялта Бассейны Пальмира Палас Ялта Пальмира Палас Ялта Пальмира Палас Ялта с высоты

Удачно выбранное месторасположение отеля обусловило повышенный спрос и популярность у самого широкого круга отдыхающих. Отсюда до центра Ялты всего 8 км. А совсем рядом расположено Ласточкино Гнездо, одна из главных достопримечательностей полуострова.

Всего в отеле 202 номера класса стандарт, люкс и апартаменты. А значит, отдыхать здесь могут граждане с разным уровнем дохода.

Интересная история: ведь именно здесь, в поселке Курпаты в свое время находилась резиденция царской семьи.

На выбор разные варианты питания, множество спортивных мероприятий и развлечений.

9. Отель Левант (Эко) 3*

Бассейн Отеля Левант Пляж отеля Отель Левант Пляж отеля Отель Левант Пляж отеля Отель Левант Отель Левант ночью

К услугам отдыхающих 56 комфортабельных номеров (стандарт, студия, люкс), расположенных в здании, находящемся в самом центре Ялты. До береговой линии всего несколько десятков метров. Имеется свой мелкогалечный пляж, полностью оборудованный для комфортабельного отдыха и принятия солнечных ванн. Возведен объект в 2002 году. За прошедшее время здесь сформировались свои особые традиции, делающие отдых еще более интересным и увлекательным. Особое внимание в отеле уделено вопросам экологии.

10. Спа-Отель Ливадийский 3*

Бассейн Спа-Отеля Ливадийский Бассейн на крыше отеля Ливадийский Спа-Отель Ливадийский сверху Пляж у отеля Ливадийский Вид с балкончика отеля

Находится в Ливадии. Представляет собой комплекс зданий, построенных в 2011 году. В СПА-отеле всего 156 номеров разной комфортабельности.

Удачно выбрано место данного объекта. До центра города-курорта не более 10 минут ходьбы пешком. Чуть дальше – великолепный Приморский парк и знаменитая набережная Ялты.