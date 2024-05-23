Экскурсии в Ласточкино гнездо из Ялты

Найдено 4 экскурсии в категории «Ласточкино гнездо» в Ялте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
148 отзывов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350 за человека
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
53 отзыва
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Жемчужины Ялты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!
  • И
    Идрис
    4 марта 2024
    Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед
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    дворцом мы прогулялись по парку, который оставил незабываемые впечатления. Потом было посещение самого дворца, который также нас поразил. Огромная благодарность гиду Зинаиде и водителю Сергею. Привет из Белогорска.

  • М
    Мария
    21 августа 2021
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ласточкино гнездо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
  3. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
  4. Жемчужины Ялты
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Ласточкино гнездо" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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